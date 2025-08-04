BRIEF: атака на Саки, перевооружение РФ и отставка правительства Литвы — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь за несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в понедельник, 4 августа, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 4 августа

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал следующий обмен пленными. По результатам переговоров в Стамбуле Россия и Украина обменяются 1200 военными. Подготовка к обмену уже идет, составляют списки тех, кого нужно вернуть.

Служба безопасности Украины ночью атаковала аэродром Саки в Крыму. В результате сильной атаки сожжен самолет Су-30СМ, поражены три самолета Су-24 и поврежден еще один Су-30СМ. Еще был поражен состав авиационного вооружения.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что Россия планирует масштабное перевооружение на сумму свыше $1,1 трлн для войны с НАТО. Основной этап перевооружения намерены провести до 2030 года. Украинская разведка ознакомлена с подробностями плана РФ.

ВСУ переходит с пикселя на мультикам. Военные получат новую форму, которая постепенно заменит привычный камуфляж ММ-14. Пока официально не представили, как именно будет выглядеть новая форма ВСУ.

Пилот Денис Юдин стал Героем Украины. У мужчины более 250 боевых вылетов и 294 победы в воздушных боях. Он участвовал в операциях по освобождению острова Змеиный, Киевской, Харьковской и правобережья Херсонской области. Атаковал врага в Курской и Белгородской областях РФ.

Международные новости сегодня, 4 августа

Извержение вулкана на Камчатке происходит недалеко от полигона, где россияне испытывают Орешник. Всего в 30 км от эпицентра извержения расположена авиабаза, где тестируют ракеты типа РС-26 Рубеж. Местные власти предостерегают людей не пренебрегать эвакуацией в случае обострения ситуации.

В Литве, вслед за премьером, все правительство уходит в отставку. Причиной отставки министра Гинтаутаса Палуцкаса и его правительства стало журналистское расследование. Речь о том, что компания Garnis, соучредителем которой является Палуцкас, получила субсидированный кредит в размере 200 тыс. евро от Национального банка развития в период, когда он был премьером.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Украину. Главными темами могут стать мирные переговоры Украины и РФ при посредничестве Турции, а также соглашение о зоне свободной торговли. Эрдогана пригласил лично президент Зеленский.

Саранча дошла и до Молдовы. Министерство сельского хозяйства Молдовы выпустило предупреждение об опасности атак саранчи. Насекомые способны уничтожить урожаи злаков, а также бобовых, овощей, деревьев и винограда.

По результатам опроса SW Research для Rzeczpospolita, более 66% поляков не имеют позитивных надежд на нового президента. Худшего ожидает молодежь и люди без образования. Лучшего от президента ожидают люди, имеющие профессионально-техническое образование. Жители больших городов ожидают “очень плохого президентства”.

Также Вікна-Новини рассказывали о первом украинце, победившем на Формуле-4. Им стал 16-летний автопилот Александр Бондарев.

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