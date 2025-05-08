BRIEF: соглашение о недрах, миллиард российских активов и выборы Папы — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь за несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в четверг, 8 мая, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 8 мая

Верховная Рада ратифицировала соглашение о недрах между Украиной и США. Документ должен действовать в интересах Украины, заверила министр экономики Юлия Свириденко. К тому же, в соглашении нет никаких пунктов о долге. Собственность и контроль над недрами остаются украинскими.

Украина получила 1 млрд. евро от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Средства потратят на покрытие критически важных расходов страны. По программе Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) Украина привлекла уже 15 миллиардов долларов.

77 ОАЭМБр остановила продвижение врага на реке Оскол. Сейчас российские оккупанты накапливают оружие и готовятся к дальнейшим ударам.

Социологический опрос показал, что 11% украинцев считают День победы 9 мая — праздником. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии. Эти данные контрастируют с 2013 годом, когда День победы был праздником для 58% опрошенных.

праздником. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии. Эти данные контрастируют с 2013 годом, когда День победы был праздником для 58% опрошенных. Сегодня в Украине чествуют День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Узнать, что значит этот день для всего мира и каков его символизм, можно в нашем материале.

Международные новости сегодня, 8 мая

На конклаве не смогли избрать Папу Римского. Вечером 7 мая из трубы над крышей Сикстинской капеллы выходил черный дым. Следующий этап голосования начнется сегодня вечером.

Европарламент принял резолюцию о похищенных и депортированных украинских детях. В документе осуждают действия россиян, а также требуют привлечь виновных к ответственности, ввести санкции против причастных к похищению лиц, а также предоставить международным организациям доступ ко всем похищенным детям.

Индия и Пакистан провели один из самых масштабных воздушных боев. В небо подняли 125 истребителей. В результате атак Пакистан сбил индийский самый современный истребитель Rafale и Су-30. Обе страны фиксируют потери.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Россия слишком много требует на переговорах по миру в Украине. И добавил, что, по его мнению, россияне не заинтересованы в завершении войны.

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку его страны. На вопрос журналистки о передаче Украине ракет Taurus, он заявил, что “Зеленский может на него полагаться”.

Ранее мы рассказывали об обращении президента в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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