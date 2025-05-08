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BRIEF: угода про надра, мільярд російських активів і вибори Папи — головне за день

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 08 Травня 2025, 18:00
новини
268 страт українських військових
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Понад 200 страт українських військових: як просувається розслідування російських злочинів
Резолюція про повернення депортованих дітей
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Це стратегія геноциду! Європарламент ухвалив резолюцію про викрадених Росією дітей

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