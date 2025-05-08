BRIEF: угода про надра, мільярд російських активів і вибори Папи — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за четвер, 8 травня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 8 травня

Верховна Рада ратифікувала угоду про надра між Україною та США. Документ має діяти в інтересах України, запевнила міністр економіки Юлія Свириденко. До того ж в угоді немає жодних пунктів про борг. Власність та контроль за надрами залишаються українськими.

Україна отримала €1 млрд від заморожених російських активів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Кошти витратять на покриття критично важливих видатків країни. За програмою Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) Україна залучила вже 15 мільярдів доларів.

77 ОАЕМБр зупинила просування ворога на річці Оскіл. Нині російські окупанти накопичують зброю і готуються до подальших ударів.

Соціологічне опитування показало, що 11% українців вважають День перемоги 9 травня — святом. Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології. Ці дані контрастують з 2013 роком, коли День перемоги був святом для 58% опитаних.

Сьогодні в Україні вшановують День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Дізнатися, що означає цей день для всього світу і який його символізм, можна в нашому матеріалі.

Міжнародні новини сьогодні, 8 травня

На конклаві не змогли вибрати Папу Римського. Ввечері 7 травня з труби над дахом Сикстинської капели виходив чорний дим. Наступний етап голосування розпочнеться сьогодні ввечері.

Європарламент ухвалив резолюцію про викрадених і депортованих українських дітей. У документі засуджують дії росіян, а також вимагають притягнути винних до відповідальності, запровадити санкції проти причетних до викрадення осіб, а також надати міжнародним організаціям доступ до всіх викрадених дітей.

Індія та Пакистан провели один з наймасштабніших повітряних боїв. У небо підняли 125 винищувачів. Унаслідок атак Пакистан збив індійський найсучасніший винищувач Rafale та Су-30. Обидві країни фіксують втрати.

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Росія забагато вимагає на переговорах щодо миру в Україні. І додав, що, на його думку, росіяни не зацікавлені у завершенні війни.

Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна може розраховувати на підтримку його країни. На питання журналістки щодо передачі Україні ракет Taurus, він заявив, що “Зеленський може на нього покладатися”.

Раніше ми розповідали про звернення президента у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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