BRIEF: землетрясение в Турции, гибель Давида Чичкана и подрыв в Затоке — главное за день

Новости Украины сегодня, 11 августа

Международные новости сегодня, 11 августа

10 августа 2025 года в Турции снова началось масштабное землетрясение. Его магнитуда была на уровне 6,1. Разрушительная стихия спровоцировала не менее семи афтершоков. Есть погибший и раненые. Подземные толчки продолжаются в провинции Балыкесир, на северо-западе страны.

Во Франции медузы остановили работу крупнейшей АЭС. Вечером 10 августа на станции Гравлин остановились сразу три блока. Утром 11 августа остановился четвёртый. Остановки случились из-за массового количества медуз в фильтровальных барабанах насосных станций.

Украинские ударные дроны атаковали предприятие ВПК России в Арзамасе, Нижегородской области. На видео, которые публиковали из окон сами же россияне, видно по меньшей мере одно попадание в Арзамасский приборостроительный завод.

Два китайских военных корабля столкнулись в погоне за филиппинским катером. Инцидент произошел вблизи рифа Скарборо. За него спорят Китай и Филиппины. Судно береговой охраны Китая получило сильные повреждения.

В Европе продолжает свирепствовать аномальная жара. В частности, высокие температуры накрыли юг Европы. Во Франции, Италии и Испании температура воздуха днем увеличивается до +43 градусов. Страны вводят режимы наибольшей угрозы.

Вікна-Новини делились нелестной новостью: в августе 2025 снова выросли цены на молочку. Причиной стал большой экспорт нашей продукции за границу.

