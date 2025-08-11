BRIEF: землетрясение в Турции, гибель Давида Чичкана и подрыв в Затоке — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь за несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире.Важные новости Украины и мира в понедельник, 11 августа, далее в материале. Новости Украины сегодня, 11 августа В Затоке и Каролино-Бугаге люди подорвались на минах. Трое отдыхающих погибли в один день. Местные власти сообщили, что люди проигнорировали правила безопасности и купались на пляжах, где этого делать было нельзя. На фронте погиб военный и художник Давид Чичкан. Мужчина отбивал российский штурм на Запорожском направлении. На следующий день у него остановилось сердце. Читай, кем был художник и где увидеть его работы. На участницу шоу Холостяк напал неизвестный на улице и угрожал изнасиловать. Девушка едва спаслась и успела позвать на помощь. Это произошло посреди Одессы. Что известно о нападающем — читай в нашем материале. В Украине закончились препараты для людей больных раком. Месяцами онкобольные ждут лекарства. Все потому, что поставщик выиграл тендер с еще незарегистрированным в Украине препаратом. В Киеве пластический хирург провел женщине подтяжку груди и распространил по телу рак. Перед операцией врач не проверил наличие заболеваний у женщины. Подозреваемым оказался 30-летний киевлянин из частной клиники. Открыто уголовное производство. Читать по теме Сколько стоит квартира в Киеве: стоимость по районам столицы Можешь ли ты позволить себе квартиру в Киеве? Проверяй в материале. Международные новости сегодня, 11 августа 10 августа 2025 года в Турции снова началось масштабное землетрясение. Его магнитуда была на уровне 6,1. Разрушительная стихия спровоцировала не менее семи афтершоков. Есть погибший и раненые. Подземные толчки продолжаются в провинции Балыкесир, на северо-западе страны. Во Франции медузы остановили работу крупнейшей АЭС. Вечером 10 августа на станции Гравлин остановились сразу три блока. Утром 11 августа остановился четвёртый. Остановки случились из-за массового количества медуз в фильтровальных барабанах насосных станций. Украинские ударные дроны атаковали предприятие ВПК России в Арзамасе, Нижегородской области. На видео, которые публиковали из окон сами же россияне, видно по меньшей мере одно попадание в Арзамасский приборостроительный завод. Два китайских военных корабля столкнулись в погоне за филиппинским катером. Инцидент произошел вблизи рифа Скарборо. За него спорят Китай и Филиппины. Судно береговой охраны Китая получило сильные повреждения. В Европе продолжает свирепствовать аномальная жара. В частности, высокие температуры накрыли юг Европы. Во Франции, Италии и Испании температура воздуха днем увеличивается до +43 градусов. Страны вводят режимы наибольшей угрозы. Вікна-Новини делились нелестной новостью: в августе 2025 снова выросли цены на молочку. Причиной стал большой экспорт нашей продукции за границу.Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Одесса, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter