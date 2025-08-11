BRIEF: землетрус у Туреччині, загибель Давида Чичкана і підрив у Затоці — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.Важливі новини України та світу за понеділок, 11 серпня, далі в матеріалі. Новини України сьогодні, 11 серпня У Затоці та Кароліно-Бугазі люди підірвалися на мінах. Троє відпочивальників загинули за один день. Місцева влада повідомила, що люди проігнорували правила безпеки і купалися на пляжах, де цього робити було не можна. На фронті загинув військовий та художник Давид Чичкан. Чоловік відбивав російський наступ на Запорізькому напрямку. Наступного дня в нього зупинилося серце. Читай, ким був художник і де побачити його роботи. На учасницю шоу Холостяк напав невідомий на вулиці і погрожував зґвалтувати. Дівчина ледве врятувалася і встигла покликати на допомогу. Це трапилося посеред Одеси. Що відомо про нападника — читай у нашому матеріалі. В Україні закінчилися препарати для людей хворих на рак. Місяцями онкохворі чекають на ліки. Усе через те, що постачальник виграв тендер зі ще незареєстрованим в Україні препаратом. У Києві пластичний хірург провів жінці підтяжку грудей і розповсюдив по тілу рак. Перед операцією лікар не перевірив наявність захворювань у жінки. Підозрюваним виявився 30-річний киянин з приватної клініки. Відкрито кримінальне провадження. Читати на тему Скільки коштує квартира у Києві: вартість за районами столиці Чи можеш ти дозволити собі квартиру у Києві? Перевіряй у матеріалі. Міжнародні новини сьогодні, 11 серпня 10 серпня 2025 року у Туреччині знову розпочався масштабний землетрус. Його магнітуда була на рівні 6,1. Руйнівна стихія спровокувала щонайменше сім афтершоків. Є загиблий і поранені. Підземні поштовхи тривають у провінції Баликесір, на північному заході країни. У Франції медузи зупинили роботу найбільшої АЕС. Ввечері 10 серпня на станції Гравлін зупинилися відразу три блоки. Зранку 11 серпня зупинився четвертий. Зупинки трапилися через масову кількість медуз у фільтрувальних барабанах насосних станцій. Українські ударні дрони атакували підприємство ВПК Росії в Арзамасі, Нижегородської області. На відео, які оприлюднювали з вікон самі ж росіяни видно щонайменше одне влучання в Арзамаський приладобудівний завод. Два китайських військових кораблі стикнулися у гонитві за філіппінським катером. Інцидент стався поблизу рифу Скарборо. За нього сперечаються Китай і Філіппіни. Судно берегової охорони Китаю зазнало сильних пошкоджень. В Європі продовжує лютувати аномальна спека. Зокрема високі температури накрили південь Європи. У Франції, Італії та Іспанії температура повітря вдень зростає до +43 градусів. Країни вводять режими максимальної небезпеки. Вікна-Новини ділилися невтішною новиною: у серпні 2025 знову зросли ціни на молочку. Причиною став завеликий експорт нашої продукції за кордон.Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Одеса, Про війну в Україні на сайті Вікна, Про Україну на сайті Вікна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter