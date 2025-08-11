BRIEF: землетрус у Туреччині, загибель Давида Чичкана і підрив у Затоці — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за понеділок, 11 серпня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 11 серпня

Міжнародні новини сьогодні, 11 серпня

10 серпня 2025 року у Туреччині знову розпочався масштабний землетрус. Його магнітуда була на рівні 6,1. Руйнівна стихія спровокувала щонайменше сім афтершоків. Є загиблий і поранені. Підземні поштовхи тривають у провінції Баликесір, на північному заході країни.

У Франції медузи зупинили роботу найбільшої АЕС. Ввечері 10 серпня на станції Гравлін зупинилися відразу три блоки. Зранку 11 серпня зупинився четвертий. Зупинки трапилися через масову кількість медуз у фільтрувальних барабанах насосних станцій.

Українські ударні дрони атакували підприємство ВПК Росії в Арзамасі, Нижегородської області. На відео, які оприлюднювали з вікон самі ж росіяни видно щонайменше одне влучання в Арзамаський приладобудівний завод.

Два китайських військових кораблі стикнулися у гонитві за філіппінським катером. Інцидент стався поблизу рифу Скарборо. За нього сперечаються Китай і Філіппіни. Судно берегової охорони Китаю зазнало сильних пошкоджень.

В Європі продовжує лютувати аномальна спека. Зокрема високі температури накрили південь Європи. У Франції, Італії та Іспанії температура повітря вдень зростає до +43 градусів. Країни вводять режими максимальної небезпеки.

Вікна-Новини ділилися невтішною новиною: у серпні 2025 знову зросли ціни на молочку. Причиною став завеликий експорт нашої продукції за кордон.

