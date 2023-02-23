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Не энергетика, но не менее важно — Игнат о новых возможных целях массированных атак РФ весной

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 февраля 2023, 09:00
Які об’єкти атакуватимуть росіяни навесні — Ігнат про нову тактику окупантів
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