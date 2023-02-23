Не энергетика, но не менее важно — Игнат о новых возможных целях массированных атак РФ весной

Российские военные несколько месяцев подряд массово обстреливали объекты энергетической инфраструктуры. Они хотели оставить людей без света, тепла, воды. Украина переживала блэкаут за блэкаутом, но устраняла поломки и свет снова появлялся в домах и на улицах свободных городов.

Ракетный запас РФ стремительно уменьшается. Массированные обстрелы становятся более редкими и с меньшим количеством ракет. Враг понял, что план устроить блэкаут и посеять панику провалился, так что он может искать новые цели для обстрелов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в интервью NV, что может стать новой целью оккупантов.

Сейчас также смотрят

Новые цели атак РФ весной: куда будет целиться враг

По словам Игната, весной российская армия, вероятно, снизит количество атак по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Но может наносить удары по другим важным объектам. Игнат считает, что это могут быть гидротехнические сооружения или украинская транспортная инфраструктура.

Он объясняет это тем, что план россиян по блэкауту в Украине не удался, поэтому враг вполне может изменить стратегию.

— Что касается массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре, то понятно, что украинская энергетика уже адаптировалась к такому противостоянию с врагом, быстро мобилизуя бригады и восстанавливая повреждения. Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше, — рассказывает представитель Воздушных сил.

Усиление Воздушных сил

В связи с новыми возможными угрозами Воздушные силы Украины должны усиливаться. Сейчас страна ждет возвращения военных после заграничных учений. Они должны прибыть в Украину вместе со средствами ПВО и ПРО от партнеров, среди них также ЗРК SAMP/T и Patriot.

Это именно то, что нам нужно против баллистики и отдельных видов крылатых ракет, таких как Х-22.

И защищать ими приоритетные направления от ударов, в частности баллистическими ракетами, — отметил Игнат.

Он считает, что Украина уже переживала весенний и летний периоды войны 2022-го года, поэтому есть предположение, что ничего не изменится.

Юрий Игнат отмечает, что российская армия тем временем может испытывать проблемы с личным составом. Новых мобилизированных необходимо учить, а потери Россия продолжает нести каждый день. Он отмечает, что РФ за месяц теряет такое количество военных, которое можно приравнять к личному составу Вооруженных сил средней европейской страны.

Ранее мы рассказывали, как и почему оккупанты изменили тактику обстрелов.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!