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Не енергетика, але не менш важливе — Ігнат про нові можливі цілі масованих атак РФ навесні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Лютого 2023, 09:00
Які об’єкти атакуватимуть росіяни навесні — Ігнат про нову тактику окупантів
Фото: Facebook

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