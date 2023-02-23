Не енергетика, але не менш важливе — Ігнат про нові можливі цілі масованих атак РФ навесні

Російські військові кілька місяців масово обстрілювали об’єкти енергетичної інфраструктури. Вони хотіли залишити людей без світла, тепла, води. Україна переживала блекаут за блекаутом, але лагодила мережі й світло знову з’являлось у домівках та на вулицях вільних міст.

Ракетний запас РФ дедалі зменшується. Масовані обстріли стають рідшими та з меншою кількістю ракет. Ворог зрозумів, що плани влаштувати блекаут та посіяти паніку не вдалося, тож він може шукати нові цілі для обстрілів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в інтервʼю для NV, що може стати новою ціллю окупантів.

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За словами Ігната, навесні російська армія, ймовірно, зменшить кількість атак по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Але може завдавати ударів по інших важливих об’єктах. Ігнат вважає, що це можуть бути гідротехнічні споруди або ж українська транспортна інфраструктура.

Він пояснює це тим, що план росіян щодо блекауту в Україні провалився, тому ворог цілком може змінити стратегію.

— Щодо масованих обстрілів по енергетичній інфраструктурі, то зрозуміло, українська енергетика вже адаптувалася до такого протистояння з ворогом, швидко мобілізуючи бригади й відновлюючи пошкодження. Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим, — розповідає речник Повітряних сил.

Посилення Повітряних сил

У звʼязку з новими можливими загрозами Повітряні сили України мають посилюватися. Зараз країна чекає на повернення військових із закордонних навчань. Вони мають прибути в Україну разом із засобами ППО та ПРО від партнерів, серед них також ЗРК SAMP/T та Patriot.

Це саме те, що нам потрібно проти балістики та окремих видів крилатих ракет, таких як Х-22.

І захищати ними пріоритетні напрямки від ударів, зокрема, балістичними ракетами, — зазначив Ігнат.

Він вважає, що Україна вже переживала весняний та літній періоди війни 2022-го року, тому є припущення, що нічого не зміниться.

Натомість Юрій Ігнат зазначає, що російська армія може відчути проблеми з особовим складом. Нових мобілізованих треба навчити, а втрат Росія продовжує зазнавати щодня. Він наголошує, що РФ за місяць втрачає кількість військових, яку можна прирівняти особового складу Збройних Сил середньої європейської країни.

Раніше ми розповідали, як та чому окупанти змінили тактику обстрілів.

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