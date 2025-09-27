Как улучшить иммунитет осенью без труда: вкусные продукты, которые в этом помогут

Осень — период обманчивой погоды, когда еще в теплые вечера прохладный ветерок приносит кашель, температуру и простуду. А как не попасть под раздачу вирусов и гриппа?

Начинать заботиться об иммунитете нужно уже с сентября, когда погода еще не стала холодать и меняться на пасмурную. Real Simple делятся как подготовить иммунитет к осени.

Как укрепить иммунитет осенью: практические советы

Когда сокращается световой день, организм начинает получать меньше витамина D. Именно он критически необходим для высокого иммунитета.

Холодный воздух содержит меньше влаги, и может высушить наши носовые каналы и уменьшить количество слизи, обычно задерживающей пыль и токсины, облегчая проникновение вирусов, — говорит холистический диетолог Линда Лин.

А еще холодное утро, жаркий день и снова холодный вечер — это температурные качели, которые могут быть нагрузкой на организм. Именно поэтому начало и середина осени является периодом, когда многие болеют. Отягчающими обстоятельствами становятся общественный транспорт, людные помещения и мероприятия, где много кашляют и чихают.

Сертифицированный диетолог Каролина Шнайдер делится, что питание является фундаментом иммунной системы. И осенью важно следить за рационом, добавлять туда продукты, в которых содержатся:

Витамин C — болгарский перец, киви, цитрусовые;

Цинк — фасоль, семена тыквы, целозерновые продукты;

Бета-каротин — морковь, батат.

Самый простой способ укрепления иммунитета — травяные чаи. Их можно пить каждый вечер. К чаю добавляй лимон, имбирь, корицу. А еще можно варить бульоны из костей и крапивы. Такие напитки успокаивают дыхательные пути, насыщают организм полезным и поддерживают кишечник.

Если погода не радует, следует проводить практику заземления. Красный свет восстанавливает, поддерживает иммунитет, снимает воспаление, улучшает кровообращение и повышает клеточную энергию. Можно настроить лампы и светодиодные ленты на такой режим.

Великолепной поддержкой для иммунитета станет и мед. Можно есть не только мед в сыром виде, но и добавлять в блюда, комбинировать полезные травы, пить витаминные чаи. А еще делать травяные сиропы с медом.

Сырой мед смягчает горло, обладает противомикробными и антибактериальными свойствами и поддерживает здоровье кишечника.

Особое внимание нужно уделить витамину С. Фрукты и овощи с ним можно добавлять в блюда, салаты, десерты. Старайся, чтобы при каждом приеме пищи съедать что-нибудь с витамином С.

А еще в рацион обязательно добавь противовоспалительные продукты. Это чеснок, куркума, имбирь и корица. Биоактивные соединения в этих специях помогают контролировать уровень воспалений.

Одним из самых полезных продуктов, которые стоит есть осенью, является гранат. Мы рассказывали, чем полезен гранат и как часто его можно есть.

