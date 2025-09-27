Як покращити імунітет восени без зусиль: смачні продукти, що в цьому допоможуть

Осінь — період оманливої погоди, коли ще в нібито теплі вечори прохолодний вітерець приносить кашель, температуру і застуду. А як не потрапити під роздачу вірусів і грипу?

Починати дбати про імунітет потрібно вже з вересня, коли погода ще не почала холоднішати й змінюватися на похмуру. Real Simple діляться, як підготувати імунітет до осені.

Як зміцнити імунітет восени: практичні поради

Коли скорочується світловий день, організм починає отримувати менше вітаміну D. Саме він є критично необхідним для високого імунітету.

Холодне повітря містить менше вологи, і може висушити наші носові канали та зменшити кількість слизу, який зазвичай затримує пил та токсини, полегшуючи проникнення вірусів, — каже холістична дієтологиня Лінда Лін.

А ще, холодні ранки, спекотні дні й знов холодні вечори — це температурні гойдалки, які можуть бути навантаженням на організм. Саме тому початок і середина осені є періодом, коли чимало людей хворіють. Обтяжувальними обставинами є громадський транспорт, людні приміщення і заходи, де багато кашляють і чхають.

Сертифікована дієтологиня Кароліна Шнайдер ділиться, що харчування є фундаментом імунної системи. І восени важливо стежити за раціоном, додавати туди продукти, в яких містяться:

Вітамін C — болгарський перець, ківі, цитрусові;

Цинк — квасоля, насіння гарбуза, цілозернові продукти;

Бета-каротин — морква, батат.

Найпростіший спосіб зміцнення імунітету — трав’яні чаї. Їх можна пити щовечора. До чаю додавай лимон, імбир, корицю. А ще можна варити бульйони з кісток та кропиви. Такі напої заспокоюють дихальні шляхи, насичують організм корисним і підтримують кишківник.

Якщо погода не радує, варто проводити практики заземлення. Червоне світло відновлює, підтримує імунітет, знімає запалення, покращує кровообіг та підвищує клітинну енергію. Тож можна налаштувати лампи та світлодіодні стрічки на такий режим.

Чудовою підтримкою для імунітету стане і мед. Можна їсти не тільки мед у сирому вигляді, а й додавати до страв, комбінувати з корисними травами, пити вітамінні чаї. А ще — робити трав’яні сиропи з медом.

Сирий мед пом’якшує горло, має протимікробні та антибактеріальні властивості та підтримує здоров’я кишечника.

Особливу увагу потрібно приділити вітаміну С. Фрукти та овочі з ним можна додавати до страв, салатів, десертів. Намагайся, аби під час кожного прийому їжі з’їдати щось із вітаміном С.

А ще до раціону обов’язково додай протизапальні продукти. Це часник, куркума, імбир та кориця. Біоактивні сполуки в цих спеціях допомагають контролювати рівень запалень.

Одним із найкорисніших продуктів, який варто їсти восени, є гранат. Ми розповідали, чим корисний гранат та як часто його можна їсти.

