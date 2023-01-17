Киевстар, Vodafone и Lifecell: украинские мобильные операторы объяснили, почему возникают перебои со связью

Украинцев пытаются разъединить на разных уровнях уже многие столетия. Так же нарушить наше единство пытаются оккупанты, постоянно выпуская свои ракеты по критической инфраструктуре, в частности энергосистеме. От этого страдает и сеть мобильной связи.

Многие украинцы остаются как будто отрезанными от мира и не могут связаться со своими родными или проверить новости.

Так возникает непонимание, почему когда выключают свет, то исчезает и сеть. Однако даже когда энергия есть, то все равно остаются определенные проблемы со связью.

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Издание The Wall Street Journal объясняет, что украинская энергосеть не была построена для военного времени и большинство базовых станций имеют тип свинцово-кислотных аккумуляторов.

Эти батареи могут обеспечить питание станции только в течение нескольких часов и требуется много времени для полной зарядки после восстановления питания.

А пока телекоммуникационные компании пытаются найти решение для проблемы с питанием своих систем, Вікна пообщались с украинскими операторами Киевстар, Vodafone и Lifecell, чтобы узнать причину перебоев с мобильной связью.

Киевстар

Оператор сети Киевстар Станислав рассказывает, что телекоммуникационные вышки компании, питающие сеть, работают от электроэнергии. И соответственно, когда выключают свет, то исчезает доступ к вышкам и сетям.

На сети действуют специальные генераторы, которые могут работать определенное время — два-четыре часа. Однако этого иногда может быть недостаточно, поэтому и появляться проблемы со связью, поскольку сеть в целом требуется постоянное электроснабжение.

Мы постоянно перевозим их с одной точки на другую. Согласно местам, где это наиболее необходимо, например, больницы. Поэтому когда мы их туда перевозим, то в других местах ухудшается или исчезает сеть.

Vodafone

Оператор сети Vodafone Ирина объясняет перебои в сети довольно коротко — отключение света. Даже несмотря на наличие генераторов поддерживать постоянное питание вышек достаточно непросто.

Обычно это происходит именно при отключении электроэнергии.

К сожалению, именно от электроэнергии питаются вышки связи, поэтому и происходят перепады в сети и она может исчезать.

Lifecell

Оператор сети Lifecell Евгений также подчеркивает, что именно из-за атак врага в некоторых регионах Украины отсутствует электроснабжение. Потому могут возникать временные сложности со связью и интернетом.

Мобильная сеть требует питания, поскольку не может долго работать от аккумуляторов и генераторов. Мы уже работаем и делаем все возможное для восстановления стабильной связи.

Также Евгений добавляет, что во время отключения света многие абоненты начинают использовать именно мобильную сеть, поэтому возникает большая нагрузка на систему и поэтому она может работать не на всю мощность.

В то же время, противник начинает распространять немало дезинформации. Поэтому Вікна собрали ответы на самые частые вопросы украинцев о состоянии энергетической системы и отключениях света в Украине.

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