Новости
Эксклюзив

Киевстар, Vodafone и Lifecell: украинские мобильные операторы объяснили, почему возникают перебои со связью

Даниэла Долотова, редактор сайта 17 января 2023, 07:00
чому виникають перебої зі зв’язком
Фото: Unsplash

Эксклюзивы
Ольга Руднєва
“Нет выбора” 20–30 лет назад и сегодня — это разные вещи! Ольга Руднева о войне, феминизме и их сосуществовании в одном пространстве
Що робити, якщо випадково розбив щось у супермаркеті — поради юристки
“Что делать, если случайно разбил(-а) что-то в супермаркете, должен(-на) ли я платить за товар?”
Чому під час місячних постійно хочеться солоденького
“Почему во время месячных постоянно хочется сладенького?”
Інтерв'ю з Оксеном Лісовим - директором МАН та добровольцем
Он двигает украинскую науку с оружием в руках — интервью с директором МАН и добровольцем Оксеном Лисовым
Смотреть больше

Больше новостей
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 17 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте и аналитика ISW
Бойлер ремонт
Как слить воду с бойлера: быстрый и несложный способ
аудіокниги українською
Говорящие книги: подборка украинских аудиокниг и история их эволюции
Голодні російські окупанти мріють про втечу — нове перехоплення ГУР
Еще и мародерите? Конечно! Военный РФ жалуется на нехватку еды и мечтает уехать домой
Смотреть больше

Материалы по теме

Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 17 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте и аналитика ISW
аудіокниги українською
Говорящие книги: подборка украинских аудиокниг и история их эволюции
Голодні російські окупанти мріють про втечу — нове перехоплення ГУР
Еще и мародерите? Конечно! Военный РФ жалуется на нехватку еды и мечтает уехать домой
виїзд за кордон чоловікам
11 категорий, по которым мужчины могут выезжать за границу: новые правила в 2023 году

Видео
Карта бойових дій в Україні

Актуальная карта боевых действий в Украине 17 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте и аналитика ISW
0:02:30
Голодні російські окупанти мріють про втечу — нове перехоплення ГУР
Еще и мародерите? Конечно! Военный РФ жалуется на нехватку еды и мечтает уехать домой
0:09:53
Ситуація на фронті 16 січня — останні новини зі Сходу України
Ожесточенные бои продолжаются, а коллаборанты убегают — ситуация на Восточном фронте сейчас
0:11:23
Дніпро розбір завалів
Криков больше не слышно… Что происходит на месте ракетного удара в Днепре
0:02:43
Залізничне
Ищут сломанные снарядами деревья, чтобы обогреть дом: как супруги пенсионеров выживают под обстрелами РФ в Зализничном
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:18
Київщина
Воронка диаметром 10 метров вместо огорода! Жители Киевской области возмущены очередной атакой РФ
0:02:25
М113
Немецкий помощник с необычным именем! Как М113 спасает ВСУ на фронте, и какие впечатления украинских защитников
0:03:48
Купʼянськ
Линия фронта слишком близко! Сокрушительные обстрелы мирных жителей в Купянске
0:04:06
Медицина
Крепкий тыл украинской медицины: как работают частные госпитали во время войны
Больше видео
Бойлер ремонт
Читать дальше
Как слить воду с бойлера: быстрый и несложный способ

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь