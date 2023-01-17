Київстар, Vodafone та Lifecell: українські мобільні оператори пояснили, чому виникають перебої зі зв’язком

Українців намагаються роз’єднати на різних рівнях протягом вже багатьох століть. Так само порушити нашу єдність намагаються окупанти, повсякчас випускаючи свої ракети по критичній інфраструктурі, зокрема енергосистемі. Від цього страждає й мережа мобільного зв’язку.

Чимало українців залишаються нібито відрізані від світу та не можуть зв’язатись зі своїми рідними чи перевірити новини.

Так з’являється нерозуміння, чому коли вимикають світло, то зникає й мережа. Однак навіть коли наче енергія є, то все одно залишаються певні проблеми зі зв’язком.

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Видання The Wall Street Journal пояснює, що українська енергомережа не була побудована для воєнного часу і більшість базових станцій мають тип свинцево-кислотних акумуляторів.

Ці батареї можуть забезпечити живлення станції лише протягом кількох годин і потребують багато часу для повної зарядки після відновлення живлення.

А поки телекомунікаційні компанії наразі намагаються знайти рішення для проблеми із живленням своїх систем, Вікна поспілкувались з українськими операторами Київстар, Vodafone та Lifecell, щоб дізнатись причину перебоїв з мобільним зв’язком.

Київстар

Оператор мережі Київстар Станіслав розповідає, що телекомунікаційні вишки компанії, які живлять мережу, працюють від електроенергії. І відповідно, коли вимикають світло, то зникає доступ до вишок та мережі.

На мережі діють спеціальні генератори, які можуть працювати певний час — дві-чотири години. Однак цього часом може бути недостатньо, тому й можу з’являтись проблеми зі зв’язком, оскільки мережі загалом потрібно постійне електропостачання.

Ми постійно їх перевозимо з однієї точки на іншу. Відповідно до місць, де це найбільш необхідно, наприклад, лікарні. Тому, коли ми їх туди перевозимо, то в інших місцях погіршується або зникає мережа.

Vodafone

Операторка мережі Vodafone Ірина пояснює перебої у мережі досить коротко — відключення світла. Навіть попри наявність генераторів підтримувати постійне живлення вишок досить непросто.

Зазвичай це відбувається саме під час відключення електроенергії.

На жаль, саме від електроенергії живляться вишки зв’язку, тому й відбуваються перепади у мережі й вона може зникати.

Lifecell

Оператор мережі Lifecell Євгеній також підкреслює, що саме через атаки ворога у деяких регіонах України відсутнє електропостачання. Тому можуть виникати тимчасові складнощі зі зв’язком та інтернетом.

Мобільна мережа потребує живлення, оскільки не може довго працювати від акумуляторів та генераторів. Та ми вже працюємо та робимо все можливе для відновлення стабільного зв’язку.

Також Євгеній додає, що під час відключення світла чимало абонентів починають використовувати саме мобільну мережу, через це виникає велике навантаження на систему і тому вона може працювати не на всю потужність.

Водночас зі своїми атаками противник починає поширювати чимало дезінформації. Тому раніше Вікна зібрали відповіді на найпопулярніші питання українців про стан енергетичної системи України.

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