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Київстар, Vodafone та Lifecell: українські мобільні оператори пояснили, чому виникають перебої зі зв’язком

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Січня 2023, 07:00
чому виникають перебої зі зв’язком
Фото: Unsplash

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