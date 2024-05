“Красный уровень” безопасности: многотысячные митинги в Грузии, известно о пострадавших

Полномасштабное наступление россиян на суверенную Украину лишь окончательно подсветило проблему узурпации власти в мире и акцентировало на том, как российские руки глубоко залезли в правительства и главы других, суверенных стран. В Грузии во втором чтении приняли закон об иностранном влиянии, который уже назвали крестом на проевропейских амбициях страны.

Такой же закон об иноагентах действует в России, где полностью перекрыта возможность высказывания оппозиции.

В Грузии же на фоне разговоров и, наконец, принятия закона, уже более года продолжается напряженная ситуация, а с 15 апреля митинги в стране проходят почти ежедневно.

1 мая парламент Грузии проголосовал за закон об иностранном влиянии, несмотря на сопротивление и стычки под зданием парламента. Известно о пострадавших митингующих. Какая ситуация в Грузии на данный момент, рассказываем далее в материале.

Закон об иноагентах: какая ситуация в Грузии

За принятие закона об иноагентах проголосовали те же депутаты, что и в первом чтении: 83 депутата из 150. Все они из правящей партии Грузинская мечта и партии Власть народа.

Перед парламентом разогнали большой митинг, это сопровождалось жестокими избиениями. Оппозиция призывает грузин выходить на улицы и защищать национальные интересы Грузии.

???????? A massive turnout at #NoToRussianLaw protest after the brutal dispersal of peaceful protest. I couldn’t fully record how many people are here. #Georgia pic.twitter.com/CxEYLa2Wbf — Medea Ivaniadze (@medeaivan) May 1, 2024

30 апреля грузинская полиция также жестоко избила главу оппозиционной партии Единое национальное движение, депутата парламента Грузии Левана Хабеишвили. Уже вечером вторника спецназ применил слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать митинг на проспекте Руставели перед парламентом.

По официальным данным, были задержаны 63 человека. Восемь человек были госпитализированы, семь из которых до сих пор остаются под наблюдением медиков.

Издание Эхо Кавказа отметило, что речь идет о разных типах ранений. В частности, это ранение в области лица, головы и различных частей тела, а также интоксикация и осложнение дыхательных путей.

Митинги в Грузии: реакция мира и правительства Грузии

Из-за масштабных митингов спикер парламента Грузии Шалвы Папуашвили выдал распоряжение об усилении мер безопасности с 23:00 1 мая, об этом сообщило издание Эхо Кавказа.

— В период его действия все лица обязаны покинуть здание парламента. Исключение допускается для лиц, определенных главой администрации парламента для предотвращения угроз. Цель этого мероприятия – защита жизни и здоровья лиц, находящихся во дворце парламента, — говорится в сообщении.

В Грузии заработал “красный уровень” безопасности.

This is Tbilisi, a capital of free Georgia. Russian flag will never be raised here!!! pic.twitter.com/oI1sA4IiZw — Eto Buziashvili (@EtoBuziashvili) May 1, 2024

Protests against Russian law in Georgia are now extending to other cities.



Batumi ????????



pic.twitter.com/LxFiYnTHw6 — GAMZIRI24 (@GAMZIRI24) May 2, 2024

На подавление митингов в Грузии уже отреагировали в мире. В частности, 1 мая официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер обнародовал заявление по поводу событий в Грузии, в котором говорится, что западный курс Грузии оказался под угрозой.

Соединенные Штаты осуждают “вдохновенный Кремлем” закон об иностранном влиянии, выдвинутый в парламенте Грузии, и ложные нарративы, которые чиновники приняли в его защиту.

— Члены правящей партии четко дали понять, что цель закона состоит в том, чтобы заставить замолчать критические голоса и уничтожить активное гражданское общество Грузии, — говорится в заявлении.

Также Мэтью Миллер добавил, что риторика партии Грузинской мечты поставила всю страну на шаткий путь, в частности действия правительства теперь несовместимы с демократическими ценностями, которые являются основой членства в НАТО и ЕС.

— Комментарии, неправильно характеризующие иностранную помощь Грузии, которую мы оказывали в течение 32 лет для укрепления грузинской экономики, демократии и способности сдерживать российскую агрессию, фундаментально подрывают крепкие отношения, что мы развили с правительством и народом Грузии, — заключил представитель Госдепа США.

Также США осудили применение силы для подавления митингов и притеснения журналистов, пытающихся говорить правду.

People were hit by bullets, one person was shot in the eye. Water shred, gas, they do everything to protect the Russian government. It’s a catastrophe.

We are still standing. #HAPPENINGNOW #Georgia pic.twitter.com/iycuSzp2e7 — Mariam Geguchadze (@mariamgegu) May 1, 2024

На ситуацию в Грузии также отреагировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

— Я с большой обеспокоенностью слежу за ситуацией в Грузии и осуждаю насилие на улицах Тбилиси. Грузинский народ хочет европейского будущего своей страны.

Грузия на перекрёстке. Надо держать курс на путь в Европу, — подчеркнула она.

Грузия подобно Украине проходит нелегкий путь демократии и борьбы с российским давлением. Подробно о пути Грузии к независимости и чем вызваны современные события там, мы рассказывали в нашем другом материале.

