“Червоний рівень” безпеки: тисячні мітинги у Грузії, відомо про постраждалих

Повномасштабний наступ росіян на суверенну Україну лише остаточно підсвітив проблему узурпації влади у світі та закцентував на тому, як російські руки глибоко залізли в уряди та голови інших суверенних країн. У Грузії у другому читанні ухвалили закон про іноземний вплив, який вже назвали хрестом на проєвропейських амбіціях країни.

Такий самий закон про іноагентів діє у Росії, де повністю перекрита можливість висловлення для дії опозиції.

Натомість у Грузії на фоні розмов та, зрештою, ухвалення закону, вже понад рік триває напружена ситуація, а з 15 квітня мітинги проти таких правил у країні відбуваються майже щоденно.

1 травня парламент Грузії проголосував за закон про іноземний вплив, попри дебати та сутички під будівлею парламенту. Відомо про постраждалих мітингарів. Яка ситуація в Грузії станом на зараз, розповідаємо далі у матеріалі.

Закон про іноагентів: яка ситуація в Грузії

За ухвалення закону про іноагентів проголосували ті ж депутати, що й у першому читанні: 83 депутати зі 150. Всі вони з правлячої партії Грузинська мрія та партії Влада народу.

Перед парламентом розігнали великий мітинг, це супроводжувалося жорстокими побиттями. Опозиція закликає грузинів виходити на вулиці та захищати національні інтереси Грузії.

???????? A massive turnout at #NoToRussianLaw protest after the brutal dispersal of peaceful protest. I couldn’t fully record how many people are here. #Georgia pic.twitter.com/CxEYLa2Wbf — Medea Ivaniadze (@medeaivan) May 1, 2024

30 квітня грузинська поліція також жорстоко побила голову опозиційної партії Єдиний національний рух, депутата парламенту Грузії Левана Хабеїшвілі. Уже ввечері вівторка спецназ застосував сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати мітинг на проспекті Руставелі перед парламентом.

За офіційними даними, було затримано 63 особи. Вісім людей госпіталізували, сім з них досі залишаються під наглядом медиків.

Видання Ехо Кавказу зазначило, що йдеться про різні типи поранень. Зокрема, це поранення в ділянці обличчя, голови та різних частин тіла, а також інтоксикація та ускладнення дихальних шляхів.

Мітинги в Грузії: реакція світу та уряду Грузії

Через масштабні мітинги, спікер парламенту Грузії Шалви Папуашвілі видав розпорядження про посилення заходів безпеки з 23:00 1 травня, про це повідомило видання Ехо Кавказу.

— Під час його дії всі особи зобов’язані покинути будівлю парламенту. Виняток допускається для осіб, які будуть визначені главою адміністрації парламенту для запобігання загрозам. Метою цього заходу є захист життя і здоров’я осіб, які перебувають у палаці парламенту, — йдеться у повідомленні.

У Грузії запрацював “червоний рівень” безпеки.

This is Tbilisi, a capital of free Georgia. Russian flag will never be raised here!!! pic.twitter.com/oI1sA4IiZw — Eto Buziashvili (@EtoBuziashvili) May 1, 2024

Protests against Russian law in Georgia are now extending to other cities.



Batumi ????????



pic.twitter.com/LxFiYnTHw6 — GAMZIRI24 (@GAMZIRI24) May 2, 2024

На придушення мітингів у Грузії вже відреагували у світі. Зокрема, 1 травня офіційний представник Держдепу США Метью Міллер оприлюднив заяву щодо подій у Грузії, в якій йдеться, що західний курс Грузії опинився під загрозою.

Сполучені Штати засуджують “натхненний” Кремлем закон про іноземний вплив, висунутий в парламенті Грузії, і неправдиві наративи, які урядовці взяли на його захист.

— Члени правлячої партії чітко дали зрозуміти, що мета закону полягає в тому, щоб змусити замовкнути критичні голоси та знищити активне громадянське суспільство Грузії, — йдеться у заяві.

Також Метью Міллер додав, що риторика партії Грузинської мрії поставила всю країну на хиткий шлях, зокрема, дії уряду тепер несумісні з демократичними цінностями, які є основою членства в НАТО та ЄС.

— Коментарі, що неправильно характеризують іноземну допомогу Грузії, яку ми надавали протягом 32 років для зміцнення грузинської економіки, демократії та здатності стримувати російську агресію, фундаментально підривають міцні відносини, які ми розвинули з урядом і народом Грузії, — виснував представник Держдепу США.

Також США засудили застосування сили для розігнання мітингів та утиски журналістів, які намагаються говорити правду.

People were hit by bullets, one person was shot in the eye. Water shred, gas, they do everything to protect the Russian government. It’s a catastrophe.

We are still standing. #HAPPENINGNOW #Georgia pic.twitter.com/iycuSzp2e7 — Mariam Geguchadze (@mariamgegu) May 1, 2024

На ситуацію в Грузії також відреагувала Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

— Я з великим занепокоєнням стежу за ситуацією в Грузії й засуджую насильство на вулицях Тбілісі. Грузинський народ хоче європейського майбутнього для своєї країни.

Грузія на роздоріжжі. Треба тримати курс на шляху до Європи, — наголосила вона.

Грузія, подібно до України, проходить нелегкий шлях демократії та боротьби з російським тиском. Детально про шлях Грузії до незалежності та чим спричинені сучасні події там, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

