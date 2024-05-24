Уничтожение узла связи и эвакуация российских военных? Какие последствия взрывов в Крыму 23 мая

Ночь с 23 на 24 мая во временно оккупированном Крыму была громкой. Взрывы прозвучали в ряде городов, в частности в Севастополе, Саках, Алуште, Ялте, Джанкое и Евпатории.

Партизанское движение АТЕШ также сообщает о попадании в узел связи в Алуште и стремительной эвакуации российских военных в Джанкое. О взрывах в Крыму сегодня и произошедшем на полуострове этой ночью рассказываем детали в материале.

Взрыв в Крыму сегодня ночью — где происходили атаки

Как сообщает Telegram-канал Крымский ветер, ночью в Крыму в разных городах раздавались взрывы. Сообщалось о работе ПВО в Саках, между Орловкой и Качей, и в поселке Гвардейском. В сторону этого населенного пункта ночью заметили проезд четырех скорых и двух пожарных машин.

Также слышали взрывы в районе Перевального, где по предварительной информации были прилеты по 126-й бригаде береговой охраны Черноморского флота РФ.

15 взрывов зафиксировали в Белогорске, а в воинских частях Севастополя звучала воздушная тревога. Местные увидели три вспышки в районе аэродрома Бельбек в Севастополе, а также один выход ПВО в районе Новофедоровки в ту же сторону. Всего было около восьми взрывов.

Взрывы в Алуште — что известно о попадании в узел связи российских военных

Около 23 часов в селе Семидворье под Алуштой жители услышали сильные взрывы, а также фиксировали пролет беспилотника. В местных пабликах сообщали о большом количестве карет скорой, которые направлялись в этот населенный пункт.

Позже руководитель оккупационной администрации Сергей Аксенов заявил, что в районе Алушты было зафиксировано “попадание по пустому объекту хозяйственного назначения”.

В то же время агенты движения АТЕШ сообщают, что в Алуште был поражен узел связи воинской части 28735. Эта часть является важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму.

— Похоже, было нанесено значительные повреждения оборудованию и множеству уничтоженных оккупантов. По всей вероятности, также удалось уничтожить пункт управления этого центра. Ожидаем официальное подтверждение от Сил обороны Украины, — написали представители АТЕШ в Telegram.

Тем временем Министерство обороны РФ сообщили, что вечером 23 мая силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам Крыма ракетами ATACMS. В акватории Черного моря также якобы видели два украинских безэкипажных катера, направлявшихся в сторону полуострова.

Взрывы в Джанкое и эвакуация российских военных

Атака на Крым сегодня не обошла и район Джанкоя. Движение АТЕШ сообщает об эвакуации российских военнослужащих из города и активном восстановлении аэродромов в глубине полуострова.

— Агенты движения АТЕШ из разных подразделений ВС РФ сообщают, что российские войска приступили к эвакуации части своего личного состава с Джанкойского аэродрома на другие аэродромы в глубине Крыма. Одновременно с этим активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизацию аэродромов в глубине Крыма, таких как Кировское (феодосийское район) и Багерово (в районе Керчи), — добавляют партизаны.

Однако, несмотря на все усилия, они не смогут в скором времени построить закрытые укрытия для своих самолетов, говорят в организации. Причина состоит в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и значительных временных затратах.

Действия оккупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму накануне новых успешных атак СОУ.

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