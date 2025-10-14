За убийство ребенка — пожизненное: какие изменения в законы предлагает прокуратура

Генеральный прокурор Руслан Кравченко выступил с инициативой ужесточения уголовной ответственности за убийства и изнасилования детей. Читай в материале подробности заявления генпрокурора.

Пожизненное за убийство и насилие над детьми: подробности инициативы

Генпрокурор в своем Telegram предлагает внести изменения в законодательство, чтобы за такие преступления предусматривалось исключительно пожизненное лишение свободы без возможности досрочного освобождения. Это предложение Кравченко направил в Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

По словам генпрокурора, нынешние нормы Уголовного кодекса позволяют осужденным за убийство ребенка получить наказание до 15 лет лишения свободы с шансом на условно-досрочное освобождение, что, по его мнению, является несправедливым и не способствует защите общества.

Может ли хоть какой-то приговор быть справедливым, когда отняли жизнь ребенка, его право расти, достигать чего-то в жизни?

— задает риторический вопрос Кравченко в своем обращении.

Статистика, приведенная генпрокурором, свидетельствует о серьезности проблемы: за последние 19 месяцев в Украине зарегистрировано 67 случаев умышленных убийств детей и 531 случай сексуального насилия над несовершеннолетними, из которых 360 потерпевших были младше 14 лет.

Кравченко привел примеры успешных дел, где прокуроры добились назначения пожизненного заключения. В частности, в Киеве суд назначил пожизненное наказание за убийство 10-классника Максима Матерухина на станции фуникулера.

В Харькове 41-летний мужчина приговорен к пожизненному заключению за преступления против половой свободы малолетнего ребенка. В Днепре двое преступников получили аналогичные приговоры: один — за изнасилование и развращение трех детей, другой — за убийство несовершеннолетней с сексуальным насилием.

Справедливость должна быть жесткой, а наказание — соразмерным преступлению. Прошу народных депутатов поддержать инициативу Офиса генерального прокурора и внести поправки в законодательство Украины. Убийца или насильник больше не должен рассчитывать на поблажки или пробелы в законе.

Инициатива генпрокурора связана с резонансными делами, такими как убийство подростка на киевском фуникулере 7 апреля 2024 года. Тогда сотрудник Управления государственной охраны Артем Косов толкнул парня, причинив ему смертельную травму. Косов сначала не признал вину, но раскаялся перед вынесением приговора. Прокуроры требовали пожизненного заключения, и суд удовлетворил это требование.

