Для тебя Новости

За убийство ребенка — пожизненное: какие изменения в законы предлагает прокуратура

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 14 октября 2025, 10:00 2 мин.
пожизненное за убийство и изнасилование детей
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь