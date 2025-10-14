За вбивство дитини — довічне: які зміни до законів пропонує прокуратура

Генеральний прокурор Руслан Кравченко виступив з ініціативою посилення кримінальної відповідальності за вбивства та зґвалтування дітей. Читай у матеріалі деталі заяви генпрокурора.

Довічне за вбивство та насилля над дітьми: деталі ініціативи

Генпрокурор у своєму Telegram пропонує внести зміни до законодавства, щоб за такі злочини передбачалося виключно довічне позбавлення волі без можливості дострокового звільнення. Цю пропозицію Кравченко направив до Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

За словами генпрокурора, нинішні норми Кримінального кодексу дозволяють засудженим за вбивство дитини отримати покарання до 15 років ув’язнення з шансом на умовно-дострокове звільнення, що, на його думку, є несправедливим і не сприяє захисту суспільства.

Чи може хоч якийсь вирок бути справедливим, коли відібрали життя дитини, її право рости, досягати чогось в житті?

— порушує риторичне питання Кравченко у своєму зверненні.

Статистика, наведена генпрокурором, свідчить про серйозність проблеми: за останні 19 місяців в Україні зареєстровано 67 випадків умисних вбивств дітей та 531 випадок сексуального насильства над неповнолітніми, з яких 360 потерпілих були молодшими за 14 років.

Кравченко навів приклади успішних справ, де прокурори домоглися призначення довічного ув’язнення. Зокрема, у Києві суд призначив довічне покарання за вбивство 10-класника Максима Матерухіна на станції фунікулера.

У Харкові 41-річного чоловіка засуджено до довічного за злочини проти статевої свободи малолітньої дитини. У Дніпрі двоє злочинців отримали аналогічні вироки: один — за ґвалтування та розбещення трьох дітей, інший — за вбивство неповнолітньої з сексуальним насильством.

Справедливість має бути жорсткою, а покарання – співмірним злочину. Прошу народних депутатів підтримати ініціативу Офісу генерального прокурора і внести правки до законодавства України. Вбивця чи ґвалтівник більше не повинен розраховувати на поблажки чи прогалини закону.

Ініціатива генпрокурора пов’язана з резонансними справами, такими як вбивство підлітка на київському фунікулері 7 квітня 2024 року. Тоді співробітник Управління державної охорони Артем Косов штовхнув хлопця, спричинивши смертельну травму. Косов не визнав провину спочатку, але покаявся перед винесенням вироку. Прокурори вимагали довічного ув’язнення, і суд задовольнив цю вимогу.

