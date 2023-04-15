“Близкий человек агрессивно ведет себя: бросается, бьется, кричит… Как помочь и что делать?”

Страх преследует каждого из нас уже больше года. Он и постоянное внутреннее напряжение вполне логично порождают агрессию, деструктивно влияющую на тебя и твоих близких.

Но если себя ты можешь “заземлить” — успокоиться и взять себя в руки, — то поддержать кого-то еще может быть труднее.

Как помочь человеку, если он ведет себя агрессивно?

Следует понимать, что агрессия разрушает наше внутреннее чувство, а также влияет на отношения с окружающими людьми. Постоянное чувство агрессии ко всему вокруг может подорвать наше здоровье даже физически.

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В случае открытой агрессии нужно соблюдать несколько правил:

Отойдите в безлюдное место. Предложи человеку выплеснуть лишние эмоции, избавиться от них с помощью безопасных физических действий. Это может быть легкая физическая нагрузка или упражнения с игрушками-антистресс. Посоветуй человеку обратиться к психологу или психотерапевту, поскольку агрессия не берется ниоткуда, ее причину нужно найти и устранить.

Агрессия может также возникать и потому, что ты переживаешь за своих родных. Как поддержать тех, чьи родные сейчас воюют на фронте, читай в нашем другом материале.

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