“Близкий человек агрессивно ведет себя: бросается, бьется, кричит… Как помочь и что делать?”

Психолог
Страх преследует каждого из нас уже больше года. Он и постоянное внутреннее напряжение вполне логично порождают агрессию, деструктивно влияющую на тебя и твоих близких.
Но если себя ты можешь “заземлить” — успокоиться и взять себя в руки, — то поддержать кого-то еще может быть труднее.
Следует понимать, что агрессия разрушает наше внутреннее чувство, а также влияет на отношения с окружающими людьми. Постоянное чувство агрессии ко всему вокруг может подорвать наше здоровье даже физически.
В случае открытой агрессии нужно соблюдать несколько правил:
Агрессия может также возникать и потому, что ты переживаешь за своих родных. Как поддержать тех, чьи родные сейчас воюют на фронте, читай в нашем другом материале.
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