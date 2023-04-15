Советы

“Близкий человек агрессивно ведет себя: бросается, бьется, кричит… Как помочь и что делать?”

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Елена Файдюк
Елена Файдюк

Психолог

Виктория Мельник, редактор сайта 15 апреля 2023, 18:00
Как помочь человеку с приступом агрессии
Фото: Pexels

Советы

“Близкий человек агрессивно ведет себя: бросается, бьется, кричит… Как помочь и что делать?”
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Елена Файдюк
Елена Файдюк
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