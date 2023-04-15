“Близька людина агресивно поводиться: кидається, б’ється, кричить… Як допомогти й що робити?”

Психологиня
Страх переслідує кожного з нас уже більше ніж рік. Він та постійна внутрішня напруга цілком логічно породжують агресію, яка деструктивно впливає на тебе та твоїх близьких.
Та якщо себе ти можеш “заземлити” — заспокоїтися та взяти себе в руки, — то підтримати когось іще може бути важче.
Варто розуміти, що агресія руйнує наше внутрішнє відчуття, а також впливає на стосунки з людьми навколо. Постійне почуття агресії до всього навкруги може підірвати наше здоров’я навіть на фізичному рівні.
У випадку відкритої агресії треба дотримуватися кількох правил:
Агресія може також виникати й через те, що ти переживаєш за своїх рідних. Як підтримати тих, чиї рідні зараз воюють на фронті — читай у нашому іншому матеріалі.
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