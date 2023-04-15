Поради

“Близька людина агресивно поводиться: кидається, б’ється, кричить… Як допомогти й що робити?”

Відповідає
Олена Файдюк
Олена Файдюк

Психологиня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 15 Квітня 2023, 18:00
Як допомогти людині з нападом агресії
Фото: Pexels

Поради

“Близька людина агресивно поводиться: кидається, б’ється, кричить… Як допомогти й що робити?”
Відповідає
Олена Файдюк
Олена Файдюк
Психологиня

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