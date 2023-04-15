“Близька людина агресивно поводиться: кидається, б’ється, кричить… Як допомогти й що робити?”

Страх переслідує кожного з нас уже більше ніж рік. Він та постійна внутрішня напруга цілком логічно породжують агресію, яка деструктивно впливає на тебе та твоїх близьких.

Та якщо себе ти можеш “заземлити” — заспокоїтися та взяти себе в руки, — то підтримати когось іще може бути важче.

Як допомогти людині, якщо вона поводиться агресивно?

Варто розуміти, що агресія руйнує наше внутрішнє відчуття, а також впливає на стосунки з людьми навколо. Постійне почуття агресії до всього навкруги може підірвати наше здоров’я навіть на фізичному рівні.

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У випадку відкритої агресії треба дотримуватися кількох правил:

Відійдіть у безлюдне місце. Запропонуй людині виплеснути зайві емоції, позбавитися їх за допомогою безпечних фізичних дій. Це може бути легке фізичне навантаження або вправи з іграшками-антистрес. Порадь людині звернутися до психолога чи психотерапевта, оскільки агресія не береться нізвідки, її причину потрібно знайти та усунути.

Агресія може також виникати й через те, що ти переживаєш за своїх рідних. Як підтримати тих, чиї рідні зараз воюють на фронті — читай у нашому іншому матеріалі.

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