Советы

“Очень хочу, но боюсь! Можно ли делать татуировки во время грудного вскармливания?”

Отвечает
педиатр Лидия Бабич
Лидия Бабич

Врач-педиатр, консультант по грудному вскармливанию IBCLC

Анастасия Грубрина, журналист сайта 29 января 2024, 08:00
Можно ли делать татуировки во время грудного вскармливания
Фото: Unsplash

Советы

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Лидия Бабич
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