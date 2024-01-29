“Очень хочу, но боюсь! Можно ли делать татуировки во время грудного вскармливания?”

Рождение и первые месяцы ребенка — всегда очень важный этап в жизни родителей. Поэтому многие женщины хотят оставить себе воспоминания в виде тату. Или сделать татуировку без привязки к чему-то конкретному, чтобы было на память. Но можно ли делать татуировки во время грудного вскармливания?

Можно ли делать татуировки во время грудного вскармливания

Педиатр и консультант по грудному вскармливанию с международным сертификатом IBCLC Лидия Бабич со ссылкой на портал e-lactancia рассказала, можно ли делать тату на грудном вскармливании.

Грудное вскармливание может продолжаться довольно долго, а иногда дети рождаются друг за другом. Поэтому желание сделать тату может откладываться годами. Лидия Бабич объясняет, несмотря на то, что тату-мастера часто не советуют этого делать, прямого запрета на татуировку во время грудного вскармливания нет.

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Важно, чтобы татуировки были безопасными и соответствовали стандартам гигиены. Поэтому делать татуировки нужно в местах, где соблюдают все нормы стерилизации. Это нужно во избежание вирусов инфекций, таких как гепатит B, С, ВИЧ и т.д.

Решение, делать ли татуировку, индивидуальное. Но перед записью следует узнать, нет ли в красителях для тату вредных веществ.

Также, если мама отдает грудное молоко в донорские банки, следует знать, что они не принимают молоко матери, которая сделала тату, в течение 4-12 месяцев.

Кроме того, лучше воздержаться от татуировки на груди — она может исказиться, так как во время лактации размер груди увеличивается. Не стоит делать татуировки на сосках, поскольку это чревато попаданием в детский организм токсичных веществ.

Удаление тату лазером может расщеплять красители, которые будут попадать в кровь и лимфу. После этого они могут попасть в грудное молоко. Поэтому с выведением татуировки лучше подождать до завершения ГВ.

Раньше мы рассказывали, чем для женщин полезно грудное вскармливание.

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