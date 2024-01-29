Поради

“Дуже хочу, але боюся! Чи можна робити татуювання під час грудного вигодовування?”

Відповідає
педіатриня Лідія Бабич
Лідія Бабич

Педіатриня, консультантка з грудного вигодовування IBCLC

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 29 Січня 2024, 08:00
Чи можна робити татуювання під час грудного вигодовування
Фото: Unsplash

Поради

“Дуже хочу, але боюся! Чи можна робити татуювання під час грудного вигодовування?”
Відповідає
педіатриня Лідія Бабич
Лідія Бабич
Педіатриня, консультантка з грудного вигодовування IBCLC

“Навіть найменше тренування позначається на обличчі. Чому я червонію під час занять спортом?”
Відповідає
Аніта Луценко
Аніта Луценко
Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня

“Як лікувати хронічний біль та чому він виникає?”
Відповідає
Надь Беата
Надь Беата
лікар-психіатр, медичний психолог

“Кажуть, медитація допомагає заспокоїтися, але як почати, якщо ніколи цього не робив(-ла)?”
Відповідає
Ольга Крижановська, викладачка йоги та медитації
Ольга Крижановська
Викладачка з йоги та медитації

“Хочу подякувати і допомогти, але боюсь образити. Як правильно спілкуватися з військовими, які мають інвалідність?”
Відповідає
Андрій Козінчук
Андрій Козінчук
Військовий психолог

“Здається я постійно хворію, а інші люди — ні. Що зі мною не так?”
Відповідає
дар'я литовченко
Дар'я Литовченко
Імунологиня
Володимир Федінчук помер: що відомо про смерть актора
Читати далі
Актор Володимир Федінчук загинув на війні — пам’яті того, хто грав Енея на сцені
Стереотипи у стосунках, які не можна нормалізувати — перелік
Читати далі
Це не окей! Які поширені стереотипи у стосунках не можна нормалізувати — перелік

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь