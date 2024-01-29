“Дуже хочу, але боюся! Чи можна робити татуювання під час грудного вигодовування?”

Педіатриня, консультантка з грудного вигодовування IBCLC
Народження та перші місяці дитини — завжди дуже важливий етап у житті батьків. Тому багато жінок хочуть залишити собі спогади у вигляді тату. Або ж зробити татуювання без прив’язки до чогось конкретного, щоб було на згадку. Але чи можна робити татуювання під час грудного вигодовування?
Педіатриня та консультантка з грудного вигодовування з міжнародним сертифікатом IBCLC Лідія Бабич з посиланням на портал e-lactancia розповіла, чи можна робити тату під час грудного вигодовування.
Грудне вигодовування може тривати досить довго, а інколи діти народжуються одне за одним. Тому бажання зробити тату може відкладатися роками. Лідія Бабич пояснює: попри те, що тату-майстри часто не радять цього робити, прямої заборони на татуювання під час грудного вигодовування немає.
Важливо, щоб татуювання були безпечними та відповідали стандартам гігієни. Тому робити татуювання потрібно в місцях, де дотримуються всіх норм стерилізації. Це потрібно, щоб уникнути вірусів інфекцій, таких як гепатит B, С, ВІЛ тощо.
Рішення, чи робити татуювання, індивідуальне. Але перед записом слід дізнатися, чи немає у барвниках для тату шкідливих речовин.
Також, якщо мама віддає грудне молоко у донорські банки, варто знати, що вони не приймають молоко матері, яка зробила тату, протягом 4-12 місяців.
Крім цього, краще утриматися від татуювання на грудях — воно може спотворитися, бо під час лактації розмір грудей збільшується. Не варто робити татуювання на сосках, оскільки це загрожує потраплянням у дитячий організм токсичних речовин.
Видалення тату лазером може розщеплювати барвники, які потраплятимуть у кров та лімфу. Після цього вони можуть потрапити у грудне молоко. Тому з виведенням татуювання краще зачекати до завершення ГВ.
Раніше ми розповідали, чим для жінок корисне грудне вигодовування.
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