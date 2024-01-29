“Дуже хочу, але боюся! Чи можна робити татуювання під час грудного вигодовування?”

Народження та перші місяці дитини — завжди дуже важливий етап у житті батьків. Тому багато жінок хочуть залишити собі спогади у вигляді тату. Або ж зробити татуювання без прив’язки до чогось конкретного, щоб було на згадку. Але чи можна робити татуювання під час грудного вигодовування?

Чи можна робити татуювання під час грудного вигодовування

Педіатриня та консультантка з грудного вигодовування з міжнародним сертифікатом IBCLC Лідія Бабич з посиланням на портал e-lactancia розповіла, чи можна робити тату під час грудного вигодовування.

Грудне вигодовування може тривати досить довго, а інколи діти народжуються одне за одним. Тому бажання зробити тату може відкладатися роками. Лідія Бабич пояснює: попри те, що тату-майстри часто не радять цього робити, прямої заборони на татуювання під час грудного вигодовування немає.

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Важливо, щоб татуювання були безпечними та відповідали стандартам гігієни. Тому робити татуювання потрібно в місцях, де дотримуються всіх норм стерилізації. Це потрібно, щоб уникнути вірусів інфекцій, таких як гепатит B, С, ВІЛ тощо.

Рішення, чи робити татуювання, індивідуальне. Але перед записом слід дізнатися, чи немає у барвниках для тату шкідливих речовин.

Також, якщо мама віддає грудне молоко у донорські банки, варто знати, що вони не приймають молоко матері, яка зробила тату, протягом 4-12 місяців.

Крім цього, краще утриматися від татуювання на грудях — воно може спотворитися, бо під час лактації розмір грудей збільшується. Не варто робити татуювання на сосках, оскільки це загрожує потраплянням у дитячий організм токсичних речовин.

Видалення тату лазером може розщеплювати барвники, які потраплятимуть у кров та лімфу. Після цього вони можуть потрапити у грудне молоко. Тому з виведенням татуювання краще зачекати до завершення ГВ.

Раніше ми розповідали, чим для жінок корисне грудне вигодовування.

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