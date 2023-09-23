“Постоянно чувствую, что я недостаточно хорошо выгляжу и делаю все не так. Как справиться с низкой самооценкой?”

Даже в ходе полномасштабной войны психологи часто работают с запросом низкой самооценки. Ведь низкая самооценка — это именно то состояние, когда ты постоянно “недо-“: недостаточно умный/(-а), недостаточно красивый/(-а), сообразительный/(-а) или что-нибудь другое.

Как улучшить такое состояние? Возможно ли это сделать без помощи психолога — с этим разбиралось издание WoMo.

Низкая самооценка: что делать

— Для начала следует понимать, что быть неидеальным/(-ой) — это вполне нормально. И в этом заключается наша идеальность, а вот желание добиться эфемерного идеала только истощает и тревожит, добавляется желание контролировать себя и других.

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Чтобы себя ценить, нужно себя узнать, познакомиться с собой и выделить сильные стороны, которыми стоит гордиться.

Существует практика Swot-анализа личности. Я советую выполнить её, если у тебя есть мысли о своей неидеальности и тебя преследует низкая самооценка.

Как выполнить Swot-анализ личности

Возьми лист бумаги и раздели его на четыре равные части. В первой секции опиши свои сильные стороны, преимущества. Во второй — слабые стороны, препятствующие развитию гармонии с собой. Третья секция — это твои ценности, без которых жизнь невозможна: ведь если ты потеряешь главные ценности, тогда окажешься в своеобразном вакууме. В четвёртой секции напиши свои возможности. Теперь ты получил/(-а) так называемую карту собственной личности.

Как поднять самооценку

Действительно, это дело не из легких. Ведь ежедневно нас подстерегают проблемы и неурядицы, которые так или иначе влияют на уровень нашего удовлетворения.

Помни несколько советов, которые могут помочь тебе справиться со шквалом негатива.

Принимай на свой счет только конструктивную критику. Помни, что не все, кто критикуют тебя или твою работу, желают тебе добра.

Не сравнивай себя с другими людьми, лучше сравнивать себя нынешнего со вчерашней версией. Так ты сможешь увидеть собственное развитие и понять, в каком направлении лучше двигаться.

Замечай свои успехи. Если трудно это делать, выписывай на лист те вещи, которыми ты гордишься. Этот список можно продолжать и дополнять каждый день.

Однако вместе с самооценкой повышай и свою квалификацию. Как добиваться целей и почему “успешного успеха” не существует, мы рассказывали тебе раньше.

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