Советы

“Постоянно чувствую, что я недостаточно хорошо выгляжу и делаю все не так. Как справиться с низкой самооценкой?”

Отвечает
Надія Юр'єва
Надежда Юрьева

Практический психолог

Виктория Мельник, редактор сайта 23 сентября 2023, 10:00
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Фото: Pexels

Советы

“Постоянно чувствую, что я недостаточно хорошо выгляжу и делаю все не так. Как справиться с низкой самооценкой?”
Отвечает
Надія Юр'єва
Надежда Юрьева
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