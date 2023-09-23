“Постоянно чувствую, что я недостаточно хорошо выгляжу и делаю все не так. Как справиться с низкой самооценкой?”

Практический психолог
Даже в ходе полномасштабной войны психологи часто работают с запросом низкой самооценки. Ведь низкая самооценка — это именно то состояние, когда ты постоянно “недо-“: недостаточно умный/(-а), недостаточно красивый/(-а), сообразительный/(-а) или что-нибудь другое.
Как улучшить такое состояние? Возможно ли это сделать без помощи психолога — с этим разбиралось издание WoMo.
— Для начала следует понимать, что быть неидеальным/(-ой) — это вполне нормально. И в этом заключается наша идеальность, а вот желание добиться эфемерного идеала только истощает и тревожит, добавляется желание контролировать себя и других.
Чтобы себя ценить, нужно себя узнать, познакомиться с собой и выделить сильные стороны, которыми стоит гордиться.
Чтобы себя ценить, нужно себя узнать, познакомиться с собой и выделить сильные стороны, которыми стоит гордиться.
Существует практика Swot-анализа личности. Я советую выполнить её, если у тебя есть мысли о своей неидеальности и тебя преследует низкая самооценка.
Действительно, это дело не из легких. Ведь ежедневно нас подстерегают проблемы и неурядицы, которые так или иначе влияют на уровень нашего удовлетворения.
Помни несколько советов, которые могут помочь тебе справиться со шквалом негатива.
Однако вместе с самооценкой повышай и свою квалификацию. Как добиваться целей и почему “успешного успеха” не существует, мы рассказывали тебе раньше.
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