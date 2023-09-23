“Постійно відчуваю, що я — недостатньо добре виглядаю та роблю все не так. Як впоратися з низькою самооцінкою?”

Навіть під час повномасштабної війни психологи часто працюють із запитом низької самооцінки. Адже низька самооцінка, це саме той стан, коли ти постійно “недо-” — недостатньо розумний/(-а), недостатньо красивий/(-а), кмітливий/(-а) чи будь-що інше.

Як покращити такий свій стан? Чи можливо це зробити самостійно, без допомоги психолога — з цим розбиралося видання WoMo.

Низька самооцінка: що робити

— Для початку варто розуміти, що бути неідеальним/(-ою) — це цілком нормально. І в цьому полягає наша ідеальність, а ось бажання досягти ефемерного ідеалу лише виснажує та тривожить, додається бажання контролювати себе та інших.

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Щоб себе цінувати, треба себе пізнати, познайомитися із собою та виокремити сильні сторони, якими варто пишатися.

Існує практика Swot-аналізу особистості. Я раджу виконати її, якщо у тебе існують думки про свою неідеальність та тебе переслідує низька самооцінка.

Як виконати Swot-аналіз особистості

Візьми аркуш паперу та розділи його на чотири рівні частини. У першій секції опиши свої сильні сторони, переваги. У другій — слабкі сторони, які перешкоджають розвитку гармонії з собою. Третя секція — це твої цінності, без яких життя неможливе: адже якщо ти втратиш головні цінності, тоді опинишся у своєрідному вакуумі. У четвертій секції напиши свої можливості. Тепер ти отримав/(-ла) так звану карту власної особистості.

Як підняти самооцінку

Насправді це справа не з легких. Адже щоденно на нас чигають проблеми та негаразди, які так чи інакше впливають на рівень нашого задоволення.

Пам’ятай про кілька порад, які можуть допомогти тобі впоратися зі шквалом негативу.

Сприймай на свій рахунок лише конструктивну критику. Пам’ятай, що не всі, хто критикують тебе чи твою роботу — бажають тобі добра.

Не порівнюй себе з іншими людьми, краще порівнювати себе нинішнього/(-ю) із вчорашньою версією. Так ти зможеш побачити власний розвиток та зрозуміти, в якому напрямку краще рухатися.

Помічай свої успіхи. Якщо важко це робити — виписуй на аркуш ті речі, якими ти пишаєшся. Такий список можна продовжувати та доповнювати кожного дня.

Однак разом із самооцінкою, підвищуй і свою кваліфікацію. Як досягати цілей та чому “успішного успіху” не існує, ми розповідали тобі раніше.

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