Поради

“Постійно відчуваю, що я — недостатньо добре виглядаю та роблю все не так. Як впоратися з низькою самооцінкою?”

Відповідає
Надія Юр'єва
Надія Юр'єва

Практична психологиня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 23 Вересня 2023, 10:00
Низька самооцінка
Фото: Pexels

Поради

“Постійно відчуваю, що я — недостатньо добре виглядаю та роблю все не так. Як впоратися з низькою самооцінкою?”
Відповідає
Надія Юр'єва
Надія Юр'єва
Практична психологиня

“Зовсім не радію життю. Чи нормальний це стан?”
Відповідає
“Постійно відчуваю, що я — недостатньо добре виглядаю та роблю все не так. Як впоратися з низькою самооцінкою?”
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Військова психологиня

“Я звикла запивати їжу водою. Чи можна так робити?”
Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус
Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

“Моя дитина-підліток зв’язалася з поганою компанією: як її вберегти?”
Відповідає
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Микита Пермяков
психолог громадського руху Віра, Надія, Любов

“Чи справді потрібно робити кардіо, воно дійсно корисне?”
Відповідає
Уляна Вернер
Уляна Вернер
Health-експерт з медичною освітою, блогерка

“Родичі читають сумнівні новини та вірять фейкам. Як їх переконати та не посваритися?”
Відповідає
Мирослава Маркова
Мирослава Маркова
Старша аналітикиня проекту VoxCheck
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