“Постійно відчуваю, що я — недостатньо добре виглядаю та роблю все не так. Як впоратися з низькою самооцінкою?”

Практична психологиня
Навіть під час повномасштабної війни психологи часто працюють із запитом низької самооцінки. Адже низька самооцінка, це саме той стан, коли ти постійно “недо-” — недостатньо розумний/(-а), недостатньо красивий/(-а), кмітливий/(-а) чи будь-що інше.
Як покращити такий свій стан? Чи можливо це зробити самостійно, без допомоги психолога — з цим розбиралося видання WoMo.
— Для початку варто розуміти, що бути неідеальним/(-ою) — це цілком нормально. І в цьому полягає наша ідеальність, а ось бажання досягти ефемерного ідеалу лише виснажує та тривожить, додається бажання контролювати себе та інших.
Щоб себе цінувати, треба себе пізнати, познайомитися із собою та виокремити сильні сторони, якими варто пишатися.
Щоб себе цінувати, треба себе пізнати, познайомитися із собою та виокремити сильні сторони, якими варто пишатися.
Існує практика Swot-аналізу особистості. Я раджу виконати її, якщо у тебе існують думки про свою неідеальність та тебе переслідує низька самооцінка.
Насправді це справа не з легких. Адже щоденно на нас чигають проблеми та негаразди, які так чи інакше впливають на рівень нашого задоволення.
Пам’ятай про кілька порад, які можуть допомогти тобі впоратися зі шквалом негативу.
Однак разом із самооцінкою, підвищуй і свою кваліфікацію. Як досягати цілей та чому “успішного успіху” не існує, ми розповідали тобі раніше.
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