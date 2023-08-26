“Вернулся с фронта. Почему снова тянет на войну и как привыкнуть к жизни без адреналина?”

Привыкать к новым условиям всегда сложно. Но если приходится адаптироваться к привычной мирной жизни после ада боевых действий, то иногда такая задача может вызвать онемение и непонимание, что делать дальше.

Порой может появиться только одно желание: как можно скорее закончить все дела, никого не видеть и вернуться к собратьям в хоть и опасную, но уже привычную и понятную среду.

Военный психолог Андрей Козинчук уверяет, что это не выход. Ведь сначала необходимо найти себя, а потом уже искать новый путь. А куда он приведет тебя, это будет точно только твое решение. Как адаптироваться после возвращения с фронта и что делать с желанием как можно быстрее туда вернуться — объяснил Андрей Козинчук порталу SPRAVDI.

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Как приучить организм жить без адреналина в мирной жизни

На самом деле, чтобы жить полноценной жизнью, и для того, чтобы адреналин выделялся, необязательно нужно делать какие-то опасные вещи. Просто твоя деятельность может быть связана именно с физической активностью.

Конечно, речь сейчас о спорте. Только важно выбрать тот вид, который будет подходить твоему состоянию здоровья. Тогда будут выделяться гормоны, которые могут заместить адреналин.

Наша задача не в том, чтобы выделялся адреналин, а найти деятельность, удовлетворяющую потребности военнослужащего.

Например, если на передовой тебе было по душе стрелять по оккупантам, в гражданской жизни можно попробовать стрельбу из лука. Для этого понадобится концентрация, изучение техники, правильное дыхание. Когда ты сосредоточишься на занятии, это поможет заместить адреналин.

Как военному адаптироваться к гражданской жизни

Реакция на мирную жизнь может быть неприятной для человека, вернувшегося с передовой. Но важно прежде всего принять тот факт, что подобное состояние тыла возможно благодаря плодотворной работе военного.

Если кто-нибудь может пить кофе в городе, это значит, что ты хорошо делаешь свою работу. И если ты вернулся в тыл и видишь, что люди живут мирную жизнь, это значит, что ты очень хорошо делаешь свою работу.

Что делать, если хочется вернуться на фронт, но ты не можешь

Если ты хочешь вернуться к своим, это значит, что тебе не хватает безопасности в своей среде. И тогда не обязательно нужно возвращаться на войну. Ты можешь обратиться за помощью к своим собратьям: написать, позвонить, пригласить к себе в гости.

Даже если тебе не хочется идти к психологу, ты можешь пойти к своему собрату. Когда тебе хочется к своим, ты можешь находить своих в том месте, где живешь. Потому что на самом деле от себя не уйдешь.

Нужно искать себя с помощью людей, у которых подобный опыт. Создать “своих” здесь (в гражданской жизни).

Твой близкий человек вернулся с передовой и ты хочешь сделать максимально комфортные условия для него? Читай, как создать благоприятную психологическую атмосферу вернувшимся с фронта.

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