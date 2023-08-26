Советы

“Вернулся с фронта. Почему снова тянет на войну и как привыкнуть к жизни без адреналина?”

Отвечает
Андрей Козинчук
Андрей Козинчук

Военный психолог

Даниэла Долотова, редактор сайта 26 августа 2023, 18:00
Чому тягне знову на війну
Фото: Unsplash, Pexels

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Советы

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Андрей Козинчук
Андрей Козинчук
Военный психолог

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