“Вернулся с фронта. Почему снова тянет на войну и как привыкнуть к жизни без адреналина?”

Военный психолог
Привыкать к новым условиям всегда сложно. Но если приходится адаптироваться к привычной мирной жизни после ада боевых действий, то иногда такая задача может вызвать онемение и непонимание, что делать дальше.
Порой может появиться только одно желание: как можно скорее закончить все дела, никого не видеть и вернуться к собратьям в хоть и опасную, но уже привычную и понятную среду.
Военный психолог Андрей Козинчук уверяет, что это не выход. Ведь сначала необходимо найти себя, а потом уже искать новый путь. А куда он приведет тебя, это будет точно только твое решение. Как адаптироваться после возвращения с фронта и что делать с желанием как можно быстрее туда вернуться — объяснил Андрей Козинчук порталу SPRAVDI.
На самом деле, чтобы жить полноценной жизнью, и для того, чтобы адреналин выделялся, необязательно нужно делать какие-то опасные вещи. Просто твоя деятельность может быть связана именно с физической активностью.
Конечно, речь сейчас о спорте. Только важно выбрать тот вид, который будет подходить твоему состоянию здоровья. Тогда будут выделяться гормоны, которые могут заместить адреналин.
Наша задача не в том, чтобы выделялся адреналин, а найти деятельность, удовлетворяющую потребности военнослужащего.
Наша задача не в том, чтобы выделялся адреналин, а найти деятельность, удовлетворяющую потребности военнослужащего.
Например, если на передовой тебе было по душе стрелять по оккупантам, в гражданской жизни можно попробовать стрельбу из лука. Для этого понадобится концентрация, изучение техники, правильное дыхание. Когда ты сосредоточишься на занятии, это поможет заместить адреналин.
Реакция на мирную жизнь может быть неприятной для человека, вернувшегося с передовой. Но важно прежде всего принять тот факт, что подобное состояние тыла возможно благодаря плодотворной работе военного.
Если кто-нибудь может пить кофе в городе, это значит, что ты хорошо делаешь свою работу. И если ты вернулся в тыл и видишь, что люди живут мирную жизнь, это значит, что ты очень хорошо делаешь свою работу.
Если кто-нибудь может пить кофе в городе, это значит, что ты хорошо делаешь свою работу. И если ты вернулся в тыл и видишь, что люди живут мирную жизнь, это значит, что ты очень хорошо делаешь свою работу.
Если ты хочешь вернуться к своим, это значит, что тебе не хватает безопасности в своей среде. И тогда не обязательно нужно возвращаться на войну. Ты можешь обратиться за помощью к своим собратьям: написать, позвонить, пригласить к себе в гости.
Даже если тебе не хочется идти к психологу, ты можешь пойти к своему собрату. Когда тебе хочется к своим, ты можешь находить своих в том месте, где живешь. Потому что на самом деле от себя не уйдешь.
Нужно искать себя с помощью людей, у которых подобный опыт. Создать “своих” здесь (в гражданской жизни).
Нужно искать себя с помощью людей, у которых подобный опыт. Создать “своих” здесь (в гражданской жизни).
Твой близкий человек вернулся с передовой и ты хочешь сделать максимально комфортные условия для него? Читай, как создать благоприятную психологическую атмосферу вернувшимся с фронта.
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