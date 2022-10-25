“Мой ребенок спрашивает о ядерной войне, как подготовить его к возможным событиям?”

Доктор психологических наук, психолог-консультант, психотерапевт, автор книг по воспитанию ребенка.
Постоянно думать, говорить, концентрироваться на том, что есть угроза ядерного удара — это плохой вклад в свое психоэмоциональное самочувствие.
Такие мысли сильно влияют на чувство безопасности твоего ребенка. Конечно, вероятность того, что Россия может пойти на такой шаг, нельзя игнорировать. Однако и превращать свою жизнь в сплошное ожидание катастрофы не следует.
Нужно четко продумать план действий и подготовить вещи первой необходимости. На вопрос о том, стоит ли готовить своего ребенка к ядерному удару и как это сделать, чтобы не навредить, ответила психотерапевт Виктория Горбунова.
Стоит отметить, что совсем не обязательно рассказывать малышам о возможной угрозе. Если ребенок маленький и не задает вопросов и ты уверен(-а), что твой малыш не интересуется этой темой, то не поднимай ее вообще.
Если у ребенка есть интерес и он задает вопрос о ядерном ударе, то, скорее всего, только потому, что все вокруг об этом говорят.
Если у ребенка есть интерес и он задает вопрос о ядерном ударе, то, скорее всего, только потому, что все вокруг об этом говорят.
Когда твой ребенок спросит об этом, следует быть честным(-ой), но не внушать панику. Скажи ему, что это очень маловероятно и у вас есть четкий план действий.
Их нужно высыпать в большую миску, показать одно зернышко и сказать, что это зернышко нужно разрезать еще на частицы — такова будет вероятность ядерной атаки.
Простую инструкцию-подсказку ты можешь найти в интернете. Там много понятных картинок о том, куда идти, что есть и пить и сколько быть в закрытом помещении.
Расскажи о типах ядерного оружия, о том, как происходят запуски, какие последствия будет иметь Россия только в случае развертывания оружия.
Говорить и объяснять следует так, чтобы поставить точку в переживаниях и переключить ребенка на жизнь.
Однако прежде чем успокаивать ребенка, нужно быть спокойным взрослому. Мы подготовили действенные техники, которые помогут справиться с переживаниями от мыслей о ядерном ударе.
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