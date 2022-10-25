“Мой ребенок спрашивает о ядерной войне, как подготовить его к возможным событиям?”

Постоянно думать, говорить, концентрироваться на том, что есть угроза ядерного удара — это плохой вклад в свое психоэмоциональное самочувствие.

Такие мысли сильно влияют на чувство безопасности твоего ребенка. Конечно, вероятность того, что Россия может пойти на такой шаг, нельзя игнорировать. Однако и превращать свою жизнь в сплошное ожидание катастрофы не следует.

Нужно четко продумать план действий и подготовить вещи первой необходимости. На вопрос о том, стоит ли готовить своего ребенка к ядерному удару и как это сделать, чтобы не навредить, ответила психотерапевт Виктория Горбунова.

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Инструкция: как готовить ребенка к ядерной атаке

Стоит отметить, что совсем не обязательно рассказывать малышам о возможной угрозе. Если ребенок маленький и не задает вопросов и ты уверен(-а), что твой малыш не интересуется этой темой, то не поднимай ее вообще.

Если у ребенка есть интерес и он задает вопрос о ядерном ударе, то, скорее всего, только потому, что все вокруг об этом говорят.

Когда твой ребенок спросит об этом, следует быть честным(-ой), но не внушать панику. Скажи ему, что это очень маловероятно и у вас есть четкий план действий.

Объясни, что это маловероятно, так, чтобы тебя поняли и чтобы поверили. Можешь сделать это наглядно с помощью манки, мака или любой другой мелкой крупы.

Их нужно высыпать в большую миску, показать одно зернышко и сказать, что это зернышко нужно разрезать еще на частицы — такова будет вероятность ядерной атаки.

Поделись планом действий с ребенком, чтобы у него не осталось сомнений, что ты знаешь, как действовать в случае ядерного удара.

Простую инструкцию-подсказку ты можешь найти в интернете. Там много понятных картинок о том, куда идти, что есть и пить и сколько быть в закрытом помещении.

Если ребенок очень тревожится и интересуется, делай то же самое, что в пункте выше. Объясни ему, что есть план действий, благодаря которому вам ничего не будет угрожать.

Если твой ребенок достаточно взрослый, чтобы понять нюансы, дай ему реальную картину ситуации, подчеркивая маловероятность события.

Расскажи о типах ядерного оружия, о том, как происходят запуски, какие последствия будет иметь Россия только в случае развертывания оружия.

Говорить и объяснять следует так, чтобы поставить точку в переживаниях и переключить ребенка на жизнь.

Однако прежде чем успокаивать ребенка, нужно быть спокойным взрослому. Мы подготовили действенные техники, которые помогут справиться с переживаниями от мыслей о ядерном ударе.

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