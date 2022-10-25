Советы

“Мой ребенок спрашивает о ядерной войне, как подготовить его к возможным событиям?”

Отвечает
Вікторія горбунова
Виктория Горбунова

Доктор психологических наук, психолог-консультант, психотерапевт, автор книг по воспитанию ребенка.

Вероника Кононенко, редактор сайта 25 октября 2022, 09:00
Дитина питає про ядерну зброю
Фото: Unsplash

Советы

“Мой ребенок спрашивает о ядерной войне, как подготовить его к возможным событиям?”
Отвечает
Вікторія горбунова
Виктория Горбунова
Доктор психологических наук, психолог-консультант, психотерапевт, автор книг по воспитанию ребенка.

“Как пить и не пьянеть? Поможет ли масло и черный уголь?”
Отвечает
Євген Скрипник
Евгений Скрипник
Врач-нарколог, психиатр высшей категории, невролог

“Всегда после приёма пищи хочется пить чай со сладким, можно ли так делать?”
Отвечает
Регина Бобина нутрициолог
Регина Бобина
Нутрициолог, Instagram-блоггер

“Плохо сплю ночью. Есть ли продукты, которые могут улучшить сон?”
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

“Беспокоит боль в груди? Почему она возникает и когда нужно обращаться к врачу?”
Отвечает
Любов Стецюк
Любовь Стецюк
Врач-кардиолог

“Нужно ли мне стучаться, когда захожу в детскую”?
Отвечает
карпачев
Дмитрий Карпачов
Детский психолог, телеведущий
Як спілкуватись з військовими
Читать дальше
Покой, уважение и равновесие — советы психолога для общения с военными, чтобы не сделать им больно

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь