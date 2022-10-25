“Моя дитина питає про ядерну війну, як підготувати її до можливих подій?”

Постійно думати, говорити, концентруватися на тому, що є загроза ядерного удару — це кепський вклад у своє психоемоційне самопочуття.

Також такі думки дуже сильно впливають на почуття безпеки твоєї дитини. Звісно, ймовірність того, що Росія може піти на такий крок, не можна ігнорувати, однак і перетворювати своє життя на суцільне очікування катастрофи не слід.

Варто чітко продумати план дій та підготувати речі першої потреби. А на питання, чи варто готувати свою дитину до ядерного удару і як це зробити, щоб не нашкодити їй, відповіла психотерапевтка Вікторія Горбунова.

Зараз також дивляться

Інструкція: як готувати дитину до ядерної атаки

Перш за все зауважимо, що зовсім не обов’язково розповідати малечі про можливу загрозу. Якщо дитина маленька та не ставить запитань і ти певен(-на), що твій малюк не цікавиться цією темою, то не порушуй її взагалі.

Якщо у дитини є інтерес і вона ставить запитання про ядерний удар, то, скоріш за все, лише тому, що всі навколо про це говорять.

Коли твоя дитина запитає про це, слід бути чесним(-ою), але не варто навіювати паніку. Скажи їй, що це дуже малоймовірно й у вас є чіткий план, що робити.

Поясни, що таке малоймовірно, так, щоб тебе зрозуміли і щоб повірили. Можеш зробити це наочно, за допомогою манки, маку або будь-якої іншої дрібної крупи.

Їх треба висипати у велику миску, показати одну зернинку і сказати, що цю зернинку треба розрізати ще на частинки — такою буде ймовірність ядерної атаки.

Поділися планом дій з дитиною, щоб у неї не лишилося сумнівів, що ти знаєш, як діяти в разі ядерного удару.

Просту інструкцію-підказку можна знайти в інтернеті. Там багато простих і зрозумілих картинок стосовно того, куди йти, що їсти-пити та скільки бути у закритому приміщенні.

Якщо дитина дуже тривожиться і цікавиться, роби те саме, що в пункті вище. Поясни їй, що є план дій, завдяки якому вам нічого не загрожуватиме.

Коли твоя дитина достатньо доросла, щоб зрозуміти нюанси, дай їй реальну картину ситуації, підкреслюючи малоймовірність події.

Розкажи про типи ядерної зброї, про те, як відбуваються запуски, які наслідки матиме Росія лише в разі розгортання зброї.

Говорити й пояснювати варто так, щоб поставити крапку в переживаннях та перемкнути дитину на життя.

Однак перш ніж заспокоювати дитину, треба бути спокійним дорослому. Ми підготували для тебе дієві техніки, які допоможуть впоратися з переживаннями від думок про ядерний удар.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.