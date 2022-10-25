Поради

“Моя дитина питає про ядерну війну, як підготувати її до можливих подій?”

Відповідає
Вікторія горбунова
Вікторія Горбунова

Докторка психологічних наук, психотерапевтка, авторка книжок з виховання дитини

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 25 Жовтня 2022, 09:00
Дитина питає про ядерну зброю
Фото: Unsplash

Поради

“Моя дитина питає про ядерну війну, як підготувати її до можливих подій?”
Відповідає
Вікторія горбунова
Вікторія Горбунова
Докторка психологічних наук, психотерапевтка, авторка книжок з виховання дитини

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