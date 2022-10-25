“Моя дитина питає про ядерну війну, як підготувати її до можливих подій?”

Докторка психологічних наук, психотерапевтка, авторка книжок з виховання дитини
Постійно думати, говорити, концентруватися на тому, що є загроза ядерного удару — це кепський вклад у своє психоемоційне самопочуття.
Також такі думки дуже сильно впливають на почуття безпеки твоєї дитини. Звісно, ймовірність того, що Росія може піти на такий крок, не можна ігнорувати, однак і перетворювати своє життя на суцільне очікування катастрофи не слід.
Варто чітко продумати план дій та підготувати речі першої потреби. А на питання, чи варто готувати свою дитину до ядерного удару і як це зробити, щоб не нашкодити їй, відповіла психотерапевтка Вікторія Горбунова.
Перш за все зауважимо, що зовсім не обов’язково розповідати малечі про можливу загрозу. Якщо дитина маленька та не ставить запитань і ти певен(-на), що твій малюк не цікавиться цією темою, то не порушуй її взагалі.
Якщо у дитини є інтерес і вона ставить запитання про ядерний удар, то, скоріш за все, лише тому, що всі навколо про це говорять.
Коли твоя дитина запитає про це, слід бути чесним(-ою), але не варто навіювати паніку. Скажи їй, що це дуже малоймовірно й у вас є чіткий план, що робити.
Коли твоя дитина запитає про це, слід бути чесним(-ою), але не варто навіювати паніку. Скажи їй, що це дуже малоймовірно й у вас є чіткий план, що робити.
Поясни, що таке малоймовірно, так, щоб тебе зрозуміли і щоб повірили. Можеш зробити це наочно, за допомогою манки, маку або будь-якої іншої дрібної крупи.
Їх треба висипати у велику миску, показати одну зернинку і сказати, що цю зернинку треба розрізати ще на частинки — такою буде ймовірність ядерної атаки.
Просту інструкцію-підказку можна знайти в інтернеті. Там багато простих і зрозумілих картинок стосовно того, куди йти, що їсти-пити та скільки бути у закритому приміщенні.
Розкажи про типи ядерної зброї, про те, як відбуваються запуски, які наслідки матиме Росія лише в разі розгортання зброї.
Говорити й пояснювати варто так, щоб поставити крапку в переживаннях та перемкнути дитину на життя.
Однак перш ніж заспокоювати дитину, треба бути спокійним дорослому. Ми підготували для тебе дієві техніки, які допоможуть впоратися з переживаннями від думок про ядерний удар.
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