Советы

“Почему я постоянно все забываю. Какие есть лекарства для улучшения памяти?”

Отвечает
Надь Беата
Надь Беата

врач-психиатр, медицинский психолог

Вероника Кононенко, редактор сайта 11 апреля 2023, 20:00
пам'ять
Фото: Unsplash

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