“Почему я постоянно все забываю. Какие есть лекарства для улучшения памяти?”

Все мы помним маленькую рыбку Дори, забывавшую простые важные вещи. Иногда мы все чувствуем себя этой рыбкой, например, когда забываем, куда положили ключи или где лежит зажигалка.

Очень часто такое ухудшение памяти не связано с возрастными заболеваниями или травмами. Иногда наша память подводит нас по психологическим причинам.

С чем связано ухудшение памяти и есть ли лекарства, которые могли бы помочь улучшить нашу способность запоминать информацию, рассказала психолог и психиатр Надь Беата.

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Нарушение памяти: как появляется

Человеческая память — это феномен. И не только потому, что она способна размещать терабайты информации. Нарушение памяти имеет множество форм и проявлений.

Так, проблемы с памятью могут быть как признаком условной нормы — реакции психики на ненормальные вещи, так и признаком болезни.

Потеря памяти может быть кратковременной, когда вскоре память восстановится полностью. Или напротив, она может прогрессивно ухудшаться и не восстановиться.

Причин проблем с памятью очень много. Вызвать нарушения памяти могут:

проблемы с психическим здоровьем: серьезное травматическое или стрессовое событие, депрессия, тревожные расстройства, шизофрения; деменция; черепно-мозговые травмы; операции мозга; инсульт; алкоголь, наркотики; инфекции мозга; ВИЧ/СПИД; чрезмерное употребление лекарств, например барбитуратов (снотворное); электроконвульсивная терапия; болезнь Паркинсона; рассеянный склероз и т. д.

Как лечить нарушение памяти?

Иногда, когда человек лечит или устраняет причину нарушения памяти, проблемы с ней исчезают. К примеру, такой эффект можно наблюдать при депрессии или алкоголизме.

В других случаях проблема заключается в расстройстве мозга, например, в болезни Альцгеймера, которую невозможно вылечить полностью.

Лечение всегда будет влиять на основную причину, которая привела к нарушениям памяти. Поэтому в каждом отдельном случае оно будет отличаться.

Сегодня не существует специфических универсальных лекарств, которые могли бы помочь улучшить все виды нарушений памяти. Все, что есть на рынке: БАДы, ноотропы, гомеопатия — не работает.

Единственное клинически доказанное и одобренное FDA лекарство, которое можно применять при лечении проблем с памятью — препараты для лечения деменции:

мемантин;

донепезил;

ривастигмин;

галантамин.

Если ты замечаешь проблемы с памятью, лучше обратиться к своему семейному врачу или неврологу для дальнейшей диагностики и установления причины.

Если ты не убежден(-а), что проблемы с памятью возникают из-за невнимательности или отсутствия концентрации, то пригодится наша подборка методов для улучшения памяти.

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