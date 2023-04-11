Поради

“Чому я постійно все забуваю? Чи існують ліки для покращення пам’яті?”

Відповідає
Надь Беата
Надь Беата

лікар-психіатр, медичний психолог

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 11 Квітня 2023, 20:00
пам'ять
Фото: Unsplash

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Поради

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Надь Беата
Надь Беата
лікар-психіатр, медичний психолог

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