“Чому я постійно все забуваю? Чи існують ліки для покращення пам’яті?”

Усі ми пам’ятаємо маленьку рибку Дорі, яка забувала прості важливі речі. Інколи ми всі почуваємося цією рибкою, наприклад, коли забуваємо, куди поклали ключі або де лежить запальничка.

Дуже часто таке погіршення пам’яті не пов’язане з віковими хворобами чи травмами. Інколи наша пам’ять підводить нас через психологічні причини.

З чим пов’язані порушення пам’яті та чи є ліки, які могли б допомогти покращити здатність утримувати інформацію, розповіла психологиня й психіатриня Надь Беата.

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Порушення пам’яті: як з’являється

Людська пам’ять — це феномен. І не лише тому, що вона здатна вміщувати терабайти інформації. Порушення пам’яті має багато форм та проявів.

Так, проблеми з пам’яттю можуть бути як ознакою умовної норми — реакції психіки на ненормальні речі, так і ознакою хвороби.

Втрата пам’яті може бути короткочасною, коли згодом пам’ять відновиться повністю. Або навпаки, вона може прогресивно погіршуватися і не відновитися.

Причин проблем із пам’яттю є дуже багато. Викликати порушення пам’яті можуть:

Проблеми з психічним здоров’ям: серйозна травматична чи стресова подія, депресія, тривожні розлади, шизофренія. Деменція. Черепно-мозкові травми, операції мозку. Інсульт. Алкоголь, наркотики. Інфекції мозку. ВІЛ/СНІД. Надмірне вживання ліків, наприклад барбітуратів (снодійне). Електроконвульсивна терапія. Хвороба Паркінсона. Розсіяний склероз тощо.

Як лікувати порушення пам‘яті?

Іноді, коли людина лікує чи усуває причину порушення пам’яті, то проблеми з нею зникають. Наприклад, такий ефект можна спостерігати при депресії чи алкоголізмі.

В інших випадках проблема полягає в розладі мозку, наприклад у хворобі Альцгеймера, яку неможливо вилікувати повністю.

Лікування завжди полягатиме у впливі на основну причину, яка призвела до порушень пам’яті. Тому в кожному окремому випадку воно відрізнятиметься.

Сьогодні не існує специфічних універсальних ліків, які б могли допомогти покращити усі види порушень пам’яті. Все, що є на ринку: БАДи, ноотропи, гомеопатія — не працює.

Єдині клінічно доведені та схваленні FDA ліки, які можна застосовувати при лікуванні проблем з пам’яттю — препарати для лікування деменції:

мемантин;

донепезил;

ривастигмін;

галантамін.

Якщо ти помічаєш проблеми з пам’яттю, найкраще звернутися до свого сімейного лікаря чи невролога для подальшої діагностики та встановлення причини.

Якщо ти не впевнений(-а), що проблеми з пам’яттю виникають через неуважність чи відсутність концентрації, то в пригоді може стати наша підбірка методів для покращення пам’яті.

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