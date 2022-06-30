Советы

“Стесняюсь напомнить друзьям о долге, ведь сейчас война, но нуждаюсь в деньгах. Как правильно попросить?”

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Андрій Жельветро
Андрей Жельветро

Психолог

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 30 июня 2022, 21:00
Как попросить вернуть долг
Фото: Pexels

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Советы

“Стесняюсь напомнить друзьям о долге, ведь сейчас война, но нуждаюсь в деньгах. Как правильно попросить?”
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Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
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