“Стесняюсь напомнить друзьям о долге, ведь сейчас война, но нуждаюсь в деньгах. Как правильно попросить?”

Психолог Андрей Жельветро констатирует: лучшим вариантом является и деньги вернуть, и дружбу сохранить.

Сейчас все в стране оказались в сложной ситуации, многие украинцы стали должниками. Однако не нужно всегда думать о других — в первую очередь стоит беспокоиться о себе!

Ты не банк, так что если тебе самому/самой нужны эти деньги, не стесняйся попросить отдать долг.

Не думай, что такая твоя просьба охарактеризует тебя, как жадного человека — совсем нет, ты просишь вернуть свое.

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Что же делать, если не хватает смелости попросить вернуть долг открыто?

Есть несколько советов, чтобы правильно выстроить диалог и добиться своего:

Главное — начать разговор. Если тебе сложно говорить о возвращении долга напрямую, лучше напиши текстом. В таком случае коммуникации у тебя всегда есть время, чтобы подумать над своими словами и не наговорить лишнего сгоряча.

К тому же письменное уведомление будет фиксировать сам факт наличия долга.

Не забывай о вежливости: проси о возвращении долга воспитано — не срывайся на крик и не требуй возврата немедленно.

Есть и третий вариант — бартер. Всегда можно обменять денежный долг на равноценную услугу, используя уникальные навыки или таланты, умения.

Один из лучших способов — предложи гибкую выплату долга. Важно запустить процесс возврата долга по частям.

Можно попросить кого-нибудь другого напомнить о долге: общих друзей или твоих близких.

Напоследок скажи должнику, что сам остался(-лась) без денег. Правда это будет или нет — зависит от ситуации: если у тебя нет нужды в этих деньгах, но есть ощущение, что долг не вернется уже никогда, тогда используй этот трюк.

На самом деле должники всегда помнят об одолженном и подсознательно ждут первого шага именно от тебя. Не стесняйся обращаться к людям с просьбой. А если тебе трудно принимать такие решения и ты часто сомневаешься — прочти наш материал о том, как научиться принимать важные решения быстро.

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