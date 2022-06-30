“Стесняюсь напомнить друзьям о долге, ведь сейчас война, но нуждаюсь в деньгах. Как правильно попросить?”

Психолог
Психолог Андрей Жельветро констатирует: лучшим вариантом является и деньги вернуть, и дружбу сохранить.
Сейчас все в стране оказались в сложной ситуации, многие украинцы стали должниками. Однако не нужно всегда думать о других — в первую очередь стоит беспокоиться о себе!
Ты не банк, так что если тебе самому/самой нужны эти деньги, не стесняйся попросить отдать долг.
Ты не банк, так что если тебе самому/самой нужны эти деньги, не стесняйся попросить отдать долг.
Не думай, что такая твоя просьба охарактеризует тебя, как жадного человека — совсем нет, ты просишь вернуть свое.
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Есть несколько советов, чтобы правильно выстроить диалог и добиться своего:
К тому же письменное уведомление будет фиксировать сам факт наличия долга.
К тому же письменное уведомление будет фиксировать сам факт наличия долга.
На самом деле должники всегда помнят об одолженном и подсознательно ждут первого шага именно от тебя. Не стесняйся обращаться к людям с просьбой. А если тебе трудно принимать такие решения и ты часто сомневаешься — прочти наш материал о том, как научиться принимать важные решения быстро.
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