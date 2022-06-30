“Соромлюся нагадати друзям про борг, адже зараз війна, але потребую цих коштів. Як правильно попросити?”

Психолог
Психолог Андрій Жельветро констатує: найкращим варіантом є і гроші повернути, і дружбу зберегти.
Зараз усі в країні опинилися в скрутних умовах, багато українців стали боржниками. Проте не треба завжди думати по інших — першочергово варто турбуватися про себе!
Ти — не банк, тож якщо тобі самому/самій потрібні ці гроші, не соромся попросити віддати борг.
Ти — не банк, тож якщо тобі самому/самій потрібні ці гроші, не соромся попросити віддати борг.
Не думай, що таке твоє прохання схарактеризує тебе, як жадібну людину — зовсім ні, адже ти просиш повернути своє.
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Є кілька порад, аби правильно вибудувати діалог та домогтися свого:
До того ж письмове повідомлення буде фіксувати сам факт наявності боргу.
До того ж письмове повідомлення буде фіксувати сам факт наявності боргу.
Насправді боржники завжди пам’ятають по позичені гроші й підсвідомо чекають на перший крок саме від тебе. Не вагайся і не соромся звертатися до людини з проханням. А якщо тобі важко приймати такі рішення і ти часто вагаєшся — прочитай наш матеріал про те, як навчитися приймати важливі рішення швидко.
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