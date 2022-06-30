“Соромлюся нагадати друзям про борг, адже зараз війна, але потребую цих коштів. Як правильно попросити?”

Психолог Андрій Жельветро констатує: найкращим варіантом є і гроші повернути, і дружбу зберегти.

Зараз усі в країні опинилися в скрутних умовах, багато українців стали боржниками. Проте не треба завжди думати по інших — першочергово варто турбуватися про себе!

Ти — не банк, тож якщо тобі самому/самій потрібні ці гроші, не соромся попросити віддати борг.

Не думай, що таке твоє прохання схарактеризує тебе, як жадібну людину — зовсім ні, адже ти просиш повернути своє.

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Є кілька порад, аби правильно вибудувати діалог та домогтися свого:

Головне — почати розмову.

Якщо тобі складно казати про повернення боргу напряму — краще напиши текстом. У такому випадку комунікації у тебе завжди є час, аби подумати над своїми словами та не наговорити зайвого зопалу.

До того ж письмове повідомлення буде фіксувати сам факт наявності боргу.

Не забувай про ввічливість: проси по повернення боргу виховано — не зривайся на крик та не вимагай повернення негайно.

Є й третій варіант — бартер. Завжди можна обміняти грошовий борг на рівноцінну послугу, використавши унікальні навички чи таланти, вміння.

Один із найкращих способів — запропонуй гнучку виплату боргу. Важливо запустити процес повернення боргу частинами.

Можна попросити когось іншого нагадати про борг: спільних друзів чи твоїх близьких.

Наостанок — скажи боржнику, що сам(-а) залишився(-лася) без грошей. Правда це буде чи ні — залежить від ситуації: якщо у тебе не має потреби у цих грошах, але є відчуття, що борг не повернеться вже ніколи, тоді вдайся до цього трюку.

Насправді боржники завжди пам’ятають по позичені гроші й підсвідомо чекають на перший крок саме від тебе. Не вагайся і не соромся звертатися до людини з проханням. А якщо тобі важко приймати такі рішення і ти часто вагаєшся — прочитай наш матеріал про те, як навчитися приймати важливі рішення швидко.

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