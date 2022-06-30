Поради

“Соромлюся нагадати друзям про борг, адже зараз війна, але потребую цих коштів. Як правильно попросити?”

Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро

Психолог

Вікторія Мельник, практикантка сайту 30 Червня 2022, 21:00
Як попросити повернути борг
Фото: Pexels

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Поради

“Соромлюся нагадати друзям про борг, адже зараз війна, але потребую цих коштів. Як правильно попросити?”
Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
Психолог

“Як мотивувати себе зайнятися спортом під час війни? Чи доцільно це?”
Відповідає
Аніта Луценко
Аніта Луценко
Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня

“Не можу підібрати правильну дієту, страждає мій кишківник: що робити?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

“Як безпечно користуватися телефоном під час війни, щоб не стати жертвою ворога?”
Відповідає
Надія Матвєєва
Надія Матвєєва
телеведуча каналу СТБ

“Повернулася додому, але боюся, що знов доведеться виїжджати. Як подолати цей страх?”
Відповідає
Анна Могильник
Анна Могильник
Кризова консультантка Служби турботи про психічне здоров’я БФ Право на захист

“Світло з вікна заважає спати вночі! Як покращити сон?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт
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