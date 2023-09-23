Лавандовый раф — не преступление во время войны: почему нельзя игнорировать отдых и как избавиться от чувства вины

Мемная фраза “об этом не расскажут в киевских барах” уже стала синонимом беззаботной жизни в тылу. В соцсетях об этом разворачиваются целые дискуссии, а под раздачу попадают все, кто позволяет себе даже маленькие удовольствия во время войны.

Мол, как можно спокойно пить лавандовый латте, когда вокруг столько бед. Станет ли их меньше, если мы запретим себе отдыхать и отложим все приятное вплоть до победы?

Мы решили расспросить об этом у представительницы благотворительного фонда Голоса детей Яны Вихляевой с психологической точки зрения. И выяснили, где искать баланс между моралью и потребностью в отдыхе, и почему суровые самоограничения вредят не только самому человеку, но и его окружению.

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Нужно ли позволять себе отдых во время войны

Проживание военного опыта требует больше моральных сил, чем стабильная мирная жизнь. Для этого необходимо регулярно обновлять собственные ресурсы, то есть заботиться о физическом и моральном отдыхе.

Впрочем, часто вопрос отдыха превращается в личностный конфликт: как я могу себе это позволить, когда вокруг столько бед? Многие чувствуют вину за то, что имеют в таких условиях возможности, которые недоступны другим из-за войны. Это так называемый синдром уцелевшего, — говорит психолог фонда Яна Вихляева.

Психолог объясняет, что в этом вопросе важно правильно расставить акценты, разделить причины и последствия.

— Это значит, что мы отдыхаем не потому, что у кого-то случилась беда, а потому, что у нас есть эта потребность и возможность, воспользовавшись которой мы можем чувствовать себя лучше, — комментирует Яна. Но добавляет, что только восстанавливаясь, у нас будет ресурс помогать себе и близким в дальнейшем.

Психолог говорит, что часто своим клиентам приводит аналогию с банковской картой, имеющей ограниченный кредитный лимит: так же и баланс человеческого ресурса в определенный момент обязательно нуждается в пополнении.

Это напрямую влияет на нашу продуктивность и возможности в дальнейшем прилагаться к приближению победы, ведь истощенными мы хуже выполняем работу, плохо себя чувствуем физически и теряем возможность поддерживать других.

Особенно это актуально для людей помогающих профессий: например психологов, социальных работников, учителей, медиков или волонтеров. Их психологическая усталость может сильно сказываться и на других людях, нуждающихся в их помощи.

Она акцентирует также на том, насколько важен отдых для родителей, дедушек и бабушек. Их состояние очень влияет на детей, которые перенимают модель поведения взрослых, и так же начинают чувствовать угнетение или истощение. Особенно это актуально сейчас, когда большую часть времени школьники проводят дома из-за онлайн-обучения.

Если родители не ставят в приоритет свое психологическое состояние, ребенок остается без поддержки взрослого и без примера стабильной модели поведения.

— Именно поэтому психологи нашего фонда работают не только с детьми, но и с их родителями: учат психологическим техникам, учат работать с эмоциями, стабилизировать себя и восстанавливать ресурс. Это напрямую влияет и на детей, — рассказывает психолог.

Каким должен быть отдых

У каждого свои источники психологического восстановления: кому-то ценно общение с друзьями, кто-то нуждается в тишине наедине, кто-то выберет активное времяпрепровождение, а другие нуждаются в покое и расслаблении. Важно найти собственные ресурсные активности, которые помогут подзаряжать внутренние батарейки.

Психолог объясняет, что даже если возможности уйти в отпуск нет, восстановиться можно и дома, не тратя много времени и средств. Можно почитать книгу, полежать в ванной или прогуляться по новому для себя району города.

Варианты могут быть разными, но ключевое — что это время только для себя. Такие активности следует планировать заранее, то есть составляя график рабочих дел на неделю, сразу внести в календарь время, когда будешь смотреть сериал или гулять в парке. Это поможет легче решать текущие дела.

— Конечно, любой отдых сейчас должен быть с благодарностью и уважением к тем, кто нас защищает, и с эмпатией к переживающим тяжелый опыт. Здесь я подразумеваю личные границы других людей, для которых сейчас может быть триггером громкая музыка или громкое празднование.

Должны помнить, что там, где заканчиваются наши границы, начинаются границы другого человека.

Это работает и в обратную сторону. То есть, когда отдых других триггерит нас и нам хочется оставить под чьей-то фотографией с пляжа язвительный комментарий, можно задуматься: а как это влияет на мою жизнь?

Речь идет о разграничении причин и последствий, то есть осознании того, что мне плохо из-за сложившихся обстоятельств (война, разлука, потеря дома, близкого человека и т.п.), а не потому, что у другого человека сейчас есть возможность отдохнуть. В конце концов мы не всегда знаем об опыте, который стоит за той или иной фотографией в соцсетях.

Как не навредить

Отдых должен восстанавливать, а не разрушать. Поэтому внимательно следует относиться к деструктивным способам расслабиться, или же к избегающему поведению, как злоупотребление алкоголем, сладостями или “залипание” в компьютерных играх.

Психолог объясняет, что для этого следует исследовать первопричину такого выбора:

То есть понять: я это делаю, потому что мне нравится и я получаю кайф от этого шоколада или компьютерной игры, или так я избегаю реальности и подавляю свои плохие мысли.

Надо честно ответить: это действительно отдых или просто способ обмануть себя, что таким образом я восстанавливаюсь. Ведь иногда человек может не позволять себе выйти на прогулку или кофе из-за чувства вины. И выбирает вынужденную изоляцию дома, заедая стресс сладким или запивая его алкоголем.

Что делать с чувством вины

Некоторых людей не покидает ощущение неуместности переживания положительных эмоций даже в отпуске. Кто-то сравнивает свой опыт с ситуациями других людей, которые попали в худшие обстоятельства и чувствуют себя так, словно они недостойны отдыхать. Яна Вихляева говорит, что такие мнения периодически слышит от клиентов, которые приходят на терапию.

Психолог объясняет, что действенной этом случае является концепция “здесь и сейчас”. Речь идет о необходимости осознать, что при таких непредсказуемых обстоятельствах, как война, нам следует не откладывать жизнь на потом, а пользоваться теми возможностями, которые доступны сейчас.

Так же не стоит обесценивать свой опыт, ведь все мы сейчас переживаем коллективную травму войны независимо от того, насколько близко мы видели ее своими глазами.

Длительный запрет на отдых может заметно сказаться как на физическом, так и на ментальном здоровье, — говорит психолог.

Она отмечает, что на практике замечает у таких клиентов признаки апатии и депрессивного состояния. Это, например, жены военных, которые сейчас самостоятельно воспитывают детей, но не всегда могут позволить себе отдых, осознавая, что мужу на войне сейчас еще труднее.

В таких случаях я пытаюсь вернуть женщину к мысли, что на самом деле она сейчас делает очень важное дело, она продолжает быть мамой, которая воспитывает ребенка в сложных условиях во время войны.

Перечень того, что мы не сделали, всегда будет больше. Но стоит фокусироваться на наших достижениях и осознании, что мы делаем большое дело, когда поддерживаем наших детей, близких, друзей, когда выполняем нашу работу, делаем донаты, помогая армии.

Для всего этого требуется внутренний ресурс. Когда мы откладываем отдых до победы, мы только усиливаем чувство неопределенности, ведь мы не можем спрогнозировать, когда это произойдет.

Кроме того, восстановление и отстройка потребует также много энергии, поэтому стоит по возможности накапливать ресурс, чтобы быть готовым к длинной дистанции. Так же надо понимать, что это нормально, когда даже в трудные времена у нас есть какие-то успехи, достижения, новые навыки.

Но в это время также важно не забывать об отдыхе, ведь хороший новый опыт не равняется качественному восстановлению или перезагрузке.

Автор — Елена Высоколян

Раньше мы рассказывали, как не испытывать постоянное чувство вины во время войны.

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