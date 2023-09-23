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Лавандовий раф — не злочин під час війни: чому не можна ігнорувати відпочинок та як позбутись почуття провини

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 23 Вересня 2023, 18:00
Як не докоряти собі за радість під час війни — важливі поради
Фото: Unsplash

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