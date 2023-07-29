Бросаешь дело на полпути и хватаешься за новое? Почему так происходит и что с этим делать

Наверное, у каждого человека есть предпочтения и хобби: рисование, чтение, спорт, шитье, дизайн и многое другое. Но бывает так, что кто-то постоянно находится в поисках себя. Ежегодно серьезно берется за новое дело и настойчиво изучает его тонкости. Впоследствии это надоедает и он берется за новое, бросив прошедшее на полпути.

Вікна поговорили с психологом Надеждой Мартынюк о том, почему так происходит, стоит ли силой себя заставлять идти до конца и как понять, что ты хочешь на самом деле.

Почему человек начинает разные занятия и не доводит до конца

Психолог объясняет, что у нас еще с детства не было такой, условно говоря, культуры выяснить, что хочет ребенок.

Сейчас также смотрят

В школе много предметов, ребенка водят, условно, на пять кружков — хватайся за все и всюду достигай определенной планки. Ведь если не успеваешь или не можешь что-то выполнить — ты хуже других.

Также дает о себе знать принцип воспитания “кнутом и пряником”. Детей не учили находить то, что они действительно хотят делать.

— Часто на терапию сейчас приходят люди, желающие научиться хотеть. Имея определенное состояние, работу, они хотят найти себя, свое истинное желание, какое-нибудь занятие и т.д.

Когда молодой парень или девушка пытается найти свою профессию или предназначение, может хвататься за все, что “модное”. Здесь можно привести сравнение “мода и стиль”. Так же нужно найти свое дело, то, что тебе по душе, а не гнаться за трендами. Если тебе что-то не нравится, то сразу отложить это и не изводить себя, — советует эксперт.

Надежда объясняет, что в обществе не культивировалось воспитывать внимание, желание, умение находить ценность в своей особенности, в том, что тебе нравится. Культивировалось то, что нужно делать, как все, как тебе скажут, а ты — пробуй.

Тогда человек хватается за одно, второе, еще и третье, а потом разочаровывается, потому что ничего не получается. И проблема обостряется еще и этим разочарованием. Поэтому очень важно слышать себя, знать и изучать.

— Даже с утра проснуться и прислушиваться к своим желаниям. Выделить полчаса и в течение этого времени выполнить то, что на самом деле хочется: полежать ли еще полчаса, или заварить чай, или выйти прогуляться, или послушать музыку и т.д. Сделать действительно то, что хочется, а не то, что нужно, что тебе сказала семья, например, — продолжает она.

Стоит ли заставлять себя доводить дело до конца через силу

— Это больше о принципе “кнутом и пряником”. Когда с детства заставляли что-то делать, и дисциплина была сверх меры.

Конечно, дисциплина должна быть. Это разумно, чтобы человек себя стабилизировал и понимал, что определенные вещи обязательны, например гигиена.

Есть категория вещей, которые обязательны, а другие можно делить на очень важные, важные и совсем неважные. Такого распределения у нас не было, не было системы в голове.

Так же, как в библиотеке, взять и все книги перемешать. Так же происходит в сознании многих людей. Поэтому, чтобы не заставлять себя, не ставить какие-либо сверх требования, следует заняться распределением своего времени и обязанностей. Тогда появится четкий план, как доводить дела до конца, — объясняет Надежда.

Нормально ли, что во взрослом возрасте человек не может найти себя

Эксперт отмечает, что это не только нормально, но и закономерно. Ведь, исходя из ранее сказанного, мы можем понять, что большинство людей не знают, чего они хотят и как они хотят это делать.

— Вместе с тем, когда человек растет, меняется не только он, но и многие другие вещи в нашей жизни. К примеру, человек в определенный момент захотел переехать.

Сегодня территориальные рамки более гибкие, чем раньше. Мы можем больше путешествовать, видеть города в Интернете или даже на Google-карте. Можем сопоставлять, как удобно жить в том либо другом городе. Так что нам хочется попробовать пожить там, понять, подошло бы ли это нам.

Я считаю, что это абсолютно нормально искать себя, раскрывать, знакомиться с собой. Рано или поздно это все равно придется сделать. Иногда человек может чувствовать, что это действительно нужно сделать, но может сопротивляться этому и тормозить процесс.

Что можно с этим сделать? Сесть и расписать все свои плюсы, награды, достижения, умения, искренние желания. С другой стороны, расписать коротенькие действия, которые человек может уже сейчас сделать.

Когда он понимает, что он хочет и какие первые шаги может сделать, опираясь на них, появляется возможность сделать это.

Затем прописать более подробный пошаговый план, который будет более стратегическим и постепенно пытаться что-то менять.

Второй вариант — делать это с помощью ментора: психотерапевта или психолога. Специалист может помочь забрать лишние установки в воображении, отрицание, почему что-то невозможно сделать. Ведь большинство из них звучат как: не тот возраст, не та страна, не те обстоятельства и тому подобное, — делится психолог.

Что делать, если ребенок каждый раз берется за новые хобби

Надежда говорит, если родители видят, что ребенок не доводит что-то до конца, нужно прежде всего дать ему больше свободного времени, чтобы у него была возможность побыть ребенком.

— Конечно, должна быть доля дисциплины, мотивации, интереса, но не надо давить. Нужно задумываться, зачем рожали детей, чтобы с детства воспитывать из них солдат? Надо дать возможность попробовать себя в танцах, пении, рисовании, изучении чего-нибудь. Сейчас можно даже с детства учиться IT, — комментирует она.

Добавляет, что нужно все дозировать: хобби, отдых, изучение чего-то, время, проведенное за гаджетами. Давать регламентированное время, тогда ребенок не теряет со взрослыми ниточку доверия и уважения.

— Все происходит не через сопротивление, а понимание, умение услышать, пока это не звучит громко и категорично. Важно, чтобы взрослые также своим примером демонстрировали, как раскрыть в себе то, что действительно тебе нравится, а не другу или подружке. Такими вещами можно перекрыть свой творческий потенциал, — резюмирует психолог.

Ранее мы рассказывали, как выбрать кружок для ребенка, чтобы у него была нормальная нагрузка и оставался интерес к занятию.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!