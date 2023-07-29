Психологія
Ексклюзив

Постійно кидаєш справу на півдорозі та хапаєшся за нову? Чому так відбувається та що з цим робити

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Липня 2023, 18:00
Чому люди не доводять справу до кінця: пояснення психологині
Фото: Pexels

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