Я еще даже жить не начала! Почему появляется страх смерти у молодежи и как с ним бороться

Во время российских атак миллионы украинцев думают об одном: “Когда все это кончится? Я не хочу умереть так!” Больше всего такие мысли, вероятно, опустошают молодежь.

Ведь подростки, студенты и те, кто только переступил во второй-третий десяток, лишь начинают эту жизнь, ищут себя и свое предназначение, ставят цели и мечты, хотят путешествовать, учиться, знакомиться и создавать семьи.

Страх умереть молодым (танатофобия) возникает не только в реальной угрозе жизни. Многие из нас имели его и до полномасштабной войны, ведь склонны к размышлениям. Немалое влияние оказывает и медийный компонент и так называемая “культура достижений”, где все успешные и счастливые, путешествуют и развиваются. А ты…

Почему мы боимся умереть молодыми и что с этими тревожными мыслями можно сделать? Об этом Вікна-Новини расспросили психолога и кандидата в сертифицированные транзакционные аналитики Ирину Басисту.

Страх умереть молодым: наши цифры

Среди группы студентов, коллег и друзей я создала небольшой опрос. Конечно, его нельзя считать слишком показательным и научно опираться на цифры. Но общий настрой молодежи опрос передает.

По данным опроса, 50% респондентов боятся умереть молодыми, и это чувство у них появилось во время полномасштабной войны. Еще 18,2% опрошенных сообщили, что испытывали страх смерти в молодости и до войны.

Еще 18,2% опрошенных поделились, что пытаются отгонять тревожные мысли о смерти. И только 13,6% ответили, что никогда не думали о смерти в молодости.

Далее опрошенные объяснили больше о том, почему именно возникает такой страх:

59,1% сообщили, что страх возникает из-за того, что они не успели насладиться жизнью.

13,6% молодежи отметили, что их смерть будет несправедлива.

13,6% молодежи видят новости о смерти и разрушениях, и потому боятся погибнуть сами.

По одному респонденту ответили, что не боятся смерти, не боятся смерти и не хотелось бы умереть в молодости, а также один респондент назвал все указанные ответы.

Равное количество молодежи пугает как сам факт смерти, так и то, какую боль почувствуют их родные. Но треть опрошенных волнует факт, что жизнь пройдет даром.

По ответам респондентов страх смерти в молодости (танатофобия) влияет на их решения следующим способом:

Молодежь стремится поскорее увидеть мир, создать семью, развить карьеру (38,1%).

Принимать любые решения стало гораздо труднее (19%).

Решения принимаются либо быстро, либо очень долго (19%).

Легче решиться на то, что никогда не делал (9,5%).

Страх смерти не влияет на решения (4,1%).

Стало все равно (4,1%).

Все пункты кроме “никаким образом” (4,1%).

Интересна и периодичность мыслей о смерти у молодежи. По нашему опросу, 50% молодежи вспоминают о том, что могут умереть в юные годы, периодически. Живут постоянно с этим мнением еще 13,6%. Во время российских атак мысли о смерти постигают 27,3%.

Подавляющее большинство опрошенных (около 60%) сообщили, что просто пытаются не думать о смерти. 27,3% обсуждают свою тревогу с друзьями. Еще 9,1% обращаются с тревожными мыслями к психологу или психотерапевту. И 4,5% делают выбор в пользу книг по психологии.

Мнение психолога о страхе смерти в молодости

Психолог Ирина Басиста объясняет, что осознание, что жизнь имеет начало и конец, появляется у нас в дошкольном возрасте. Но сначала акцент идет на то, что исчезнуть могут мама и папа, а не мысли: “я умру”.

Это коррелирует с этапом формирования привязанности: главный страх потерять фигуру, от которой зависит собственное выживание. Собственная смертность еще не интегрирована.

Позже, в подростковом возрасте, у нас включается экзистенциальное измерение. Подростки начинают осознавать смертность как собственный опыт: “я ограничен (-а) во времени”, “есть начало и конец”. Танатофобия может сочетаться со страхом одиночества и бессмысленности на фоне сепарации от родителей, кризиса идентичности, когда подросток начинает размышлять о том, кем он является.

Это может проявляться в виде философских вопросов, интереса к религии, мистике, или, наоборот, в виде бунта и отрицания.

Эти важные этапы формирования восприятия и отношения к смерти будут влиять на нашу взрослую жизнь. Страх умереть у каждого разный, поэтому имеет и разное влияние на жизнь. Поэтому одни слишком беспокоятся за своих детей, здоровье, смысл жизни, наследство, а другие имеют высокую мотивацию развития и самореализации.

Восприятие смерти

Психолог отмечает, что именно детский опыт, переживание понятия смерти, возможный практический опыт знакомства с явлением формирует взрослое восприятие смерти.

Украинцы сегодня оказались в ситуации, где смерть перестала быть абстрактной. Она стала нашей обыденностью и на расстоянии вытянутой руки. А то и ближе, потому что каждое утро мы читаем новости о смерти.

Почти каждый из нас во время полномасштабной войны ощутил смерть самых близких, друзей или знакомых. Постоянные атаки и жизнь в стрессе и напряжении создают коллективное чувство уязвимости — понимание, что “смерть рядом”.

Именно поэтому мысли о смерти для многих украинцев, и не только молодежи, неизбежны в наших условиях. Психолог подтверждает результаты мини-опроса: за страхом смерти часто стоит страх не успеть пожить, потерять близких, ценные отношения, возможность реализоваться и прожить счастливую жизнь.

Сигналом для обращения к психотерапевту является ситуация, когда определенные чувства, эмоции или мысли начинают существенно мешать повседневному функционированию человека.

Когда твои мысли, что “я могу умереть прямо сегодня, в 22 года”, не дают тебе думать ни о чем другом, вгоняют в стресс и депрессию, ты не можешь встать с постели и заставить себя что-то делать.

Усиливать твой страх могут новости: по телевизору, в соцсетях или от знакомых. А на отношение к смерти влияет еще больше факторов: культурные, национальные, социальные, родственные, личные…

— В украинской культуре, к сожалению, тема смерти табуирована и, ее, как правило, избегают. Эта тема, как правило, умалчивается как в общении с детьми, так и между взрослыми. Вследствие этого многие остаются без сложившихся моделей поддержки в случае потери, — объясняет Ирина Басиста.

И даже на четвертый год полномасштабной войны не все украинцы знают, о чем нельзя говорить человеку в трауре, а какими словами и действиями лучше поддержать. Поэтому наше окружение занимает не последнее место в вопросе восприятия и реакции на смерть.

Как перестать бояться смерти

Психолог Ирина Басиста объясняет, что мысли о собственной смертности могут вызвать сильные переживания. Сначала следует признать сам факт того, что тебе страшно. Страх — это нормально. Почувствуй его.

Далее целесообразно изучить природу этого страха: что конкретно сокрыто за этим страхом? Чего я на самом деле боюсь?

Подумай, чего из этих или других вариантов ты боишься больше всего: оставить детей без родителей, причинить боль семье, потерять поддержку родных, не реализовать свои планы, не успеть прожить желаемую жизнь…

После того как поймешь свой наибольший страх, придет осознание, что боязнь умереть — многогранна. Подумай, что ты не хочешь потерять?

— Это может быть страх потерять смысл, не оставить следа, быть забытым, или потерять близость, любовь и возможность влиять на других, — делится психолог.

Третьим и последним шагом будет то, как ты справляешься со страхом сейчас.

Если он трансформируется в благодарность за нынешнюю жизнь, в способность ценить моменты близости и присутствия, то это конструктивный путь.

Деструктивным путем является апатия, избегание решений, убеждения, что “нет смысла ничего хотеть и делать, потому что все равно умру”. В таком случае тебе следует проговорить свое отношение к жизни и смерти вместе с психотерапевтом.

Вікна-Новини раньше рассказывали и о страхе одиночества. Это очень распространенное явление. Многие из нас имеют друзей, коллег и родных, но дома вечером боятся оставаться наедине. Почему возникает страх одиночества?

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!