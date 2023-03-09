Тебе 30, а ты до сих пор живешь с родителями? Когда пора съезжать от родителей и почему взрослые должны жить отдельно

Современный мир, где господствуют доктрины мегапродуктивности и успеха, не знает жалости. Он бросает на тебя тень ожиданий, сравнений и давления, диктуя, что ты должен(-на) успеть к 20, 25, 30 годам и т. д.

Один из вопросов, где ты можешь чувствовать давление, касается переезда от родителей и отдельной жизни. Но действительно ли нам это жизненно необходимо?

О том, когда лучшее время, чтобы съехать от родителей, как на взрослого человека влияет жизнь с родителями и как решиться на переезд, рассказал семейный психолог, психотерапевт Роман Мельниченко.

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До какого возраста жить с родителями — это нормально, а когда пора съехать?

Во многих странах мира длительное проживание с родителями — это нормально. Например, достаточно поздно начинают отдельную жизнь в Испании, Швеции и т.д.

На это влияет общая культурная особенность и уровень жизни. Там люди могут позволить себе жить с родителями и исследовать, чем именно хотят заниматься.

А какая картина наблюдается в Украине? Психолог Роман Мельниченко рассказал, с какого момента лучше всего начинать отдельную жизнь и чем это обусловлено.

В целом, отметил Роман, в современном мире дети дольше живут с родителями, чем раньше. Наблюдается тенденция, что они могут оставаться под родительским крылом до 25, 30 и даже 35 лет.

На это влияют различные причины. В частности, материальные факторы и общий уровень инфантильности детей.

Если раньше было некомфортно жить с родителями, потому что у тебя есть партнер, вы ведете совместный быт и рожаете детей, то сейчас люди могут свободно встречаться и при этом жить с родителями.

Ведь возраст, когда люди готовы заводить семью и вступать в серьезные отношения с совместным бытом, значительно сдвинулся.

Это, как утверждает психолог, является маркерами, что взросление идет медленнее. Именно поэтому сегодня нет единоверной даты, когда можно сказать, что надо съехать.

Оптимальный показатель, — рассказывает психотерапевт, — колеблется от 18 лет до 25 лет. Чтобы определить комфортное время для себя, стоит смотреть на общие критерии, которыми можно руководствоваться в решении съехать.

— Так, например, если ты начинаешь учиться, то лучше всего сразу иметь намерение отселяться, — говорит Роман.

Также критериями, которые могут повлиять на это решение являются: наличие серьезных отношений, детей, материальная ситуация, стабильная работа, большие финансовые цели, например, покупка собственного жилья.

Как длительная жизнь с родителями влияет на психологическое состояние

Отдельная жизнь от родителей — один из необходимых бустеров для сепарации. Иначе человеку трудно будет почувствовать свою взрослость.

Но длительная жизнь с родителями влияет не только на уровень сепарации, но и на угасание во всех сферах жизни: от заработка до отношений.

Это показали исследования, — рассказал Роман Мельниченко. — По результатам, если ребенок надолго задерживается у родителей, потом ему становится все труднее уйти.

Когда ты живешь с родителями то так или иначе какие-то материальные потребности у тебя обеспечены: например, есть где жить, не надо платить за коммунальные услуги, соответственно, не нужно больше зарабатывать. Таким образом, не происходит необходимый для самого человека рост.

Роман Мельниченко рассказал, что длительное проживание с родителями развивает инфантильность. Под инфантильностью психолог имеет в виду то, что сегодня дети взрослеют медленнее.

Это влияет на то, что люди позже начинают отношения и заводят собственную семью, берут ответственность за свою жизнь и начинают развиваться в профессиональной деятельности.

Одним из важных последствий того, что человек живет со своими родителями, является ограниченное общение с друзьями и потенциальным половым партнером.

Соответственно, в этой сфере у человека тоже начинается упадок. Получается, чем дольше человек будет жить с родителями, тем сложнее ему будет найти хорошую пару.

Если такой ребенок один у родителей, то развивается не только инфантильность, но и определенная эгоистичность.

То есть, когда человек вступает в отношения с другими людьми, то больше склонен к эгоцентризму и индивидуализму, чем другие, а также редко уступает своими желаниями.

— Проще говоря, такой человек убежден, что все вокруг должны удовлетворять его прихоти. Такая же тенденция наблюдается и в отношениях с окружающими. Поэтому им трудно с кем-то сходиться и жить, — добавил Роман.

Преимущества отдельной жизни

Отсюда можно выделить основные пункты, почему взрослым все же стоит жить отдельно от своих родителей.

Это дает человеку преимущество в психологическом аспекте сепарации. Кто уезжает от родителей сразу после колледжа или института, в целом делает лучшую карьеру, лучше растут доходы. Это происходит потому, что такие люди полностью рассчитывают только на себя. Увеличивается уровень ответственности, который человек берет за свою жизнь, будущее, развитие и карьеру и т. д.

Отдельная жизнь однозначно увеличивает уровень ответственности. Зато проживание с родителями способствует инфантильности и незрелости, — заключает эксперт.

Давление социума

Можно подумать, что еще одним минусом жизни с родителями будет давление и пренебрежение социума. Однако эксперт Роман Мельниченко имеет другое мнение.

В частности, он не считает, что могут возникнуть особые проблемы с отношениями в социуме, ведь другим, в целом, безразлично.

Кто может обращать внимание на это — потенциальные партнеры. Если мы знакомимся с кем-то, но при этом живем с родителями, это может снижать нашу ценность на рынке отношений.

Живу в родительском доме, потому что хочу купить собственное жилье: когда уместно жить с родителями

Если человек работает и откладывает деньги на покупку собственного жилья, то жизнь с родителями оправдана. Благодаря этому в достаточно молодом возрасте он сможет съехать в собственное жилье.

Однако если же человек тратит только на свои удовольствия, то это свидетельствует об избежании ответственности.

Узнать, берет человек ответственность или нет, можно с помощью простого вопроса, — говорит психолог. — Достаточно услышать аргументацию, зачем он это делает.

Но это не единственный случай, когда жизнь с родителями является уместной и оправданной. Среди других может быть: потеря работы, проблемы со здоровьем у человека или у его родных.

Также потребность родителей в поддержке, например, смерть одного из них или болезнь, из-за которой человек нуждается в уходе.

Кроме того, оправдано приезжать в гости к родителям и быть с ними несколько недель, если это устраивает всех. Нормально приезжать со своими детьми и оставаться на несколько дней.

Советы тем, кто не может решиться съехать

Как мы уже отметили, чем дольше человек живет с родителями, тем труднее ему покинуть родительский дом. Поэтому в советах Роман Мельниченко обращает внимание на возраст человека.

Если намерен переехать человек между 25 и 30, то он может чувствовать риск. Это страшно, ведь это свидетельствует о сепарации, отделении и взятии ответственности.

В таком случае нужно осознать: я просто боюсь брать полную ответственность за свою жизнь, но мне придется это сделать, — советует психотерапевт.

Если человеку лет 30 и больше, то перед переездом следует пойти к психологу и разобраться, почему он до сих пор этого не сделал.

Поскольку могут быть определенные психологические проблемы, из-за которых он не может пойти в самостоятельную жизнь. Надо найти причину этим состояниям, чтобы иметь возможность двигаться дальше.

Если речь идет о людях старше 35 лет, то однозначно надо обращаться к психологу и разбираться, что случилось.

За такой длительный промежуток проживания с родителями могли сформироваться созависимые модели поведения. Над этим нужно поработать, и тогда человек сможет изменить ситуацию. Ведь отдельная, самостоятельная жизнь того стоит.

— Когда человек все-таки берет ответственность за свою жизнь, он чувствует большой прилив энергии и удовольствия, — заключает Роман Мельниченко.

Если ты все-таки решился(-лась) на отдельную жизнь и уже интересуешься ценами на недвижимость, то читай, что происходит на рынке и где самые низкие цены на аренду жилья.

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