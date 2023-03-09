Психология
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Тебе 30, а ты до сих пор живешь с родителями? Когда пора съезжать от родителей и почему взрослые должны жить отдельно

Вероника Кононенко, редактор сайта 09 марта 2023, 14:00
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Фото: Pexels

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