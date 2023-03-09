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Тобі 30, а ти досі живеш з батьками? Коли час з’їжджати від батьків та чому дорослі мають жити окремо

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 09 Березня 2023, 14:00
коли треба з'їжджати від батьків
Фото: Pexels

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