Стать действительно родными! Как принять и полюбить ребенка партнера: важные советы мужчинам и женщинам

Жизнь часто испытывает нас разными обстоятельствами, и одно из самых трудных для человека — пережить развод с любимым человеком. Во время полномасштабной войны эта проблема возникла ещё острее: ведь кто-то из пары может погибнуть на фронте или в тылу во время ракетного обстрела.
Если же в семье воспитывают ребенка, такое изменение привычной жизни может ранить ещё больше. Вместе с тем, людям свойственно влюбляться в других не один раз — мы создаем новые пары в поисках общего счастья.
Но часто возникают проблемы на этапе знакомства новых членов семьи с ребенком любимого человека от предыдущего брака. В такие моменты важно правильно выстроить общение с ребенком, чтобы стать действительно родными, а не “заменой” кому-то или сожителям.
Важные советы мужчинам и женщинам о таких чувствительных проблемах дали семейный и детский психолог, специалист БФ Mental Help 365 Виктория Дабижа и психотерапевт Надежда Мартынюк, с которыми пообщалась редакция Вікна-новини.
Сначала о таком важном шаге должны говорить именно взрослые, ещё до знакомства с ребенком партнера. Ведь ответственность становится большей именно после того, как ребенок узнает об изменениях в жизни семьи.
Психотерапевт Надежда Мартынюк считает, что об этих вещах нужно договариваться ещё “на берегу”.
— Создавая семью с человеком, у которого есть ребенок от предыдущих отношений, каждый из партнеров должен понимать: они становятся отчимом или мачехой — в зависимости от пола — и эта роль отличается от материнской или родительской.
Если кто-то из партнеров этого не понимает, не знает, можно обратиться к семейному специалисту: психологу или психотерапевту, проконсультироваться и осознать, какие требования стоят перед каждым из партнеров.
Если кто-то из партнеров этого не понимает, не знает, можно обратиться к семейному специалисту: психологу или психотерапевту, проконсультироваться и осознать, какие требования стоят перед каждым из партнеров.
Следует проговорить, как именно новый член семьи должен участвовать в воспитании ребенка, какие традиции следует начать или продолжить.
Правильно, когда каждый сознательный взрослый, создав новую семью, умеет различать эти роли: когда я для мужа являюсь женой и наоборот, когда я для ребенка — отчим или мачеха. Учитывая, что у ребенка есть родные папа или мама — не важно, хорошо они общаются или нет, ребенку стоит объяснить, кто есть кто.
Очень важно наладить отношения с ребенком своего любимого человека, чтобы в семье царило согласие.
Если двое взрослых людей по какой-то причине разводятся, следует позаботиться, чтобы на детей этот процесс не оказал негативного влияния. Семейный психолог Виктория Дабижа отмечает: развод это всегда травматический процесс для всех членов семьи, такие события редко бывают мирными и безболезненными.
Психолог помогла разобраться, как родителям говорить с ребенком, если они решили развестись. Здесь мы принимаем во внимание те случаи, когда развод происходит по взаимному согласию, а не из-за ужасной потери кого-то из родителей, которые сейчас, к сожалению, могут случаться из-за войны.
— От поведения родителей в этот непростой период зависит, получит ли ребенок положительный пример отношений между взрослыми людьми и поиска компромиссов, или понесет в себе ошибочные установки, которые будут мешать ей самой быть счастливой в семейной жизни, — объясняет психолог.
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Лучше о разводе ребенку родителям сообщать вместе. Но не стоит делать это в форме “большого собрания”. Ребенку будет легче задать вопросы, которые его беспокоят, когда вы в это время будете что-то делать вместе, печь печенье и другое.
В частности, это касается случаев, когда причина развода — другие мужчина или женщина. Причем желательно, чтобы рассказал ребенку правду родитель, в чьей жизни появился другой человек. А другая сторона — воздержалась от обвинений.
Вам просто нужно сообщить основные факты, что папа или мама разлюбили и встретили кого-то другого, — подчеркивает Виктория Дабижа.
Вам просто нужно сообщить основные факты, что папа или мама разлюбили и встретили кого-то другого, — подчеркивает Виктория Дабижа.
Развод родителей — это переломный момент в жизни ребенка, и существует большая опасность травмированияпсихики ребенка.
Лучшую поддержку ребенку можно обеспечить, сформировав хороший альянс с его мамой или папой. Очень важно сохранить хорошие отношения — даже когда порой будет казаться, что приходится быть с партнером более уважительным, чем он или она того заслуживает. И нельзя говорить ребенку плохие вещи друг о друге.
Ещё один спорный и трудный вопрос для взрослых людей, связывающих свою жизнь с партнерами, уже имеющими детей от предыдущих отношений — можно ли просить и ожидать от детей отношения к себе, как к папе и маме?
— В своей практике я часто слышу, что дети называют своих отчимов или мачех папой, или мамой. У нас так принято. Но что для одной семьи норма, для другой — нет. Ребёнок должен знать о своих биологических родителях, и это первое и главное, — объясняет психотерапевт Надежда Мартынюк.
Если не объяснить ребенку малого возраста, кто его родные родители, когда он узнает эту тайну, то доверие к родителям будет потеряно.
Если не объяснить ребенку малого возраста, кто его родные родители, когда он узнает эту тайну, то доверие к родителям будет потеряно.
Семейный психолог говорит, что в таких союзах, где есть дети от первых браков, немаловажную роль играют мудрость и доброта. Только так можно построить крепкие отношения с детьми.
— Нельзя заставлять ребенка называть отцом или матерью своего отчима или мачеху, особенно если ребенок поддерживает отношения со своим родным папой/мамой.
Нужно рассказать ребенку о новом члене семьи, чем этот человек занимается, какие у него планы. Сказать, что вы любите друг друга и хотите вместе построить семью, где будет взаимопонимание.
Нужно рассказать ребенку о новом члене семьи, чем этот человек занимается, какие у него планы. Сказать, что вы любите друг друга и хотите вместе построить семью, где будет взаимопонимание.
Надо понимать и то, что для ребенка мама или папа — только “их”, и делить их с кем-то очень не хочется. Поэтому от нового члена семьи потребуется немало такта, усилий и любви, чтобы завоевать доверие ребенка.
Также здесь важно и разумное поведение мамы, которая заключила новый союз, или папы, в жизнь которого пришла новая спутница, — отмечает Виктория Дабижа.
Вместе с тем, психотерапевт Надежда Мартынюк также обращает внимание на другую, взрослую проблему: иногда партнер начинает ассоциировать ребенка от предыдущих отношений своего любимого человека с бывшим своего партнера.
— Во избежание такой истории, стоит и себе, и ребенку объяснять, кто кем является в этой семье. Когда мы понимаем роль каждого члена семьи и не объединяем между собой женщину с ребенком или мужчину с ребенком — тогда не возникает проблем.
Конечно, для каждой ситуации следует искать индивидуальный подход, однако есть несколько общих советов для взрослых, как наладить отношения с ребенком партнера. Семейный и детский психолог Виктория Дабижа дала несколько таких.
— В любой семье важно, чтобы хорошие отношения были между всеми членами. Для этого ещё задолго до создания союза следует строить партнерские отношения, — советует психотерапевт Надежда Мартынюк.
Мы не идем в отношения “тренироваться”, это ложный путь. Стоит сначала понимать, хватит ли тебе сил для такого формата жизни.
Мы не идем в отношения “тренироваться”, это ложный путь. Стоит сначала понимать, хватит ли тебе сил для такого формата жизни.
Если ты можешь что-то дать этому ребенку, то стоит готовиться к таким отношениям. Но и учиться новому тоже нужно.
В конце концов, перед любым важным шагом, нам нужно подготовиться, иметь базовые знания. Надо понимать, что такое семья, ответственность.
Я считаю, что лучший вклад в ребенка — это преждевременная психотерапия родителей, — заключает Надежда Мартынюк.
Я считаю, что лучший вклад в ребенка — это преждевременная психотерапия родителей, — заключает Надежда Мартынюк.
Также следует ориентироваться в возрастных нормах ребенка и знать, каких ошибок лучше не допускать в воспитании. О том, почему нельзя использовать манипуляции при воспитании и чем они вредны — рассказываем в другом материале.
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