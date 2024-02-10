“С ребенком никому не нужна”: почему этот стереотип устарел и как женщине построить новые отношения

Случаются ситуации, когда женщина остается одна с ребенком. Предыдущие отношения могли закончиться разводом или пара решила разойтись. В зависимости от предыдущего опыта отношений женщине может быть сложно начать новые. Особенно, когда до сих пор в обществе остаются стереотипы, что женщины, у которых уже есть дети, никому не нужны.

К сожалению, такие стереотипы до сих пор укоренены в нашем обществе, иногда, к сожалению, подобные фразы могут звучать от близкого окружения женщины. Но наше общество старается отходить от таких стереотипов, есть много женщин, которые имели детей от предыдущих отношений и смогли построить новые.

Вікна поговорили с психологом Мариной Диденко и семейным психологом Инной Канивец о том, как женщине с детьми не отчаяться в любви и построить новые отношения. Ты узнаешь, как и когда говорить партнеру о ребенке, когда стоит знакомить ребенка с ним, а также, как реагировать на негативные фразы от окружения.

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Стереотипы общества и ограничения как их следствие

Когда женщина остается сама с ребенком, часто она может не решаться на новые отношения, ведь считает, что никому не нужен чужой ребенок. У нее могут появляться комплексы, она перестает быть уверенной в себе. С такими настроями нужно бороться.

Марина Диденко говорит, что ограничения всегда у нас в голове, они возникают по ряду причин. Первая — мы слышим от окружающих: “Кому женщина с ребенком нужна?”

— Такое предубеждения у нас в культуре может укоренятся очень глубоко. Мне кажется, что это так называемая травма поколений. Даже женщина-покрытка, которую еще описывал Шевченко и другие авторы. То есть женщине, которая имела ребенка без мужчины, еще два столетия назад было трудно выжить. К примеру, у нее мог муж погибнуть, и она не могла прокормить детей. Или если женщина забеременела и осталась без мужчины, это был такой стыд, было не понятно, где ей жить и что делать.

Сейчас, конечно, такого нет, но подсознательно этот страх между поколениями может оставаться, — объясняет она.

Психолог подчеркивает, если существует страх, то наш мозг будет концентрироваться на том, чтобы найти подтверждение этому страху.

— Конечно, сейчас ситуация совершенно другая, мы живем в совершенно другом мире, есть другие возможности. Но если есть этот страх — я не построю отношения — женщина будет искать подтверждение этому. И из всех сузествующих историй будет акцентировать на тех, где не удалось построить отношения.

Поэтому первое, что делаем, пытаемся сконцентрироваться на положительных историях. Концентрируемся на своих желаниях и на том: “А чего именно я боюсь?” Все зависит от двух конкретных людей, от партнеров, от их желаний, от ситуации, а не от наличия ребенка, — говорит Марина Диденко.

Инна Канивец рассказывает, что нужно отходить от стереотипа социума, если женщина остается одна с ребенком по тем или иным причинам, то она уже “с прицепом”. По ее словам, общество очень ошибается и забывает о мире взаимодействия: мама и ребенок.

— Мужчины очень часто ошибаются, что это они выбирают, принимать ли им ребенка или нет. Я бы здесь ориентировалась на другой фокус, потому что мама всегда там, где есть ребенок, она всегда будет заботиться о ребенке.

Женщина принимает решение, достоин ли этот мужчина быть причастным к их миру (миру мамы и ребенка), — объясняет она.

На женщин действительно влияет стереотипное мышление, которое могут транслировать даже родители или бывший партнер, который будет говорить, что одинокой матери с ребенком будет сложно найти нового мужчину. Поэтому, говорит семейный психолог, из-за всех этих факторов женщина может терять свою ценность, снижается ее самооценка, женщина перестает быть уверенной в себе.

— Как с этим бороться? Самая первая рекомендация — вспомнить, кем я являюсь, идентифицировать себя. Самой иногда сложно справиться с такими вызовами, но с помощью специалистов это можно сделать. А также при поддержке близких людей, друзей родственников, коллег.

Женщина должна понять: у тебя есть ребенок, и это твой мир, ты выбираешь, кого в этот мир впускать, — говорит Инна Каневец.

Марина Диденко соглашается, что окружение действительно оказывает на нас огромное влияние, особенно когда женщина с ребенком строит или пытается построить отношения. Ей нужна поддержка от окружающих, как минимум для того, чтобы можно было ребенка на время с кем-то оставить.

Очень важно, чтобы женщина была в окружении, которое поддерживает.

— Если есть в окружении люди, которые токсичны, формируют у тебя негативные убеждения, вызывают у тебя негативные эмоции, или переставай с ними общаться, или, если это невозможно, уменьшай общение с ними и не делись своими планами или целями.

Старайся найти в своем окружении того человека, который тебя в этом поддержит. Если нет таких людей в окружении, то это может быть психолог или группа поддержки для женщин. Это нужно, чтобы двигаться вперед, а не строить стены и преграды, — комментирует психолог.

Об окончании предыдущих отношений и полученном опыте

Марина Диденко отмечает, что любые отношения в нашей жизни рано или поздно заканчиваются. Конец может быть таким, что люди решают разойтись или развестись, или, к сожалению, это смерть кого-то из партнеров. Поэтому в контексте завершения отношений важно анализировать, какие были эти отношения, как я чувствовала себя в этих отношениях, что для меня было важно, были ли удовлетворены мои потребности, были ли удовлетворены потребности моего партнера, соответствовало ли наше взаимодействие каким-то ценностям?

— К сожалению, так бывает, что отношения заканчиваются. И сначала очень больно, а потом это преврщается в определенный опыт, который помогет понять, что в следующий раз можно сделать по-другому, или позволяет задуматься, чему меня научили эти отношения?

Если женщина найдет ответ на эти вопросы, это придаст ей веру и положительно окажет влияние на построение отношений, — объясняет психолог.

Но после завершения отношений, особенно, если они были негативным опытом, у каждого человека будет страх построения новых отношений. Человек может бояться боли: что его снова будут оскорблять или боли потери человека, к которому он сможет привязаться.

Инна Канивец говорит, что это нормально хотеть избежать боли. Для контрзависимого человека боль — это близость отношений. Так бывает, когда человек хочет быть в отношениях и одновременно их боится. Но он боится не самих отношений, а то, что он чувствует себя в них уязвимым.

— Контрзависимость или адикция избегания — это нарушение благосклонности, при котором человек боится той близости и одновременно нуждается в присутствии партнера. Это обратная сторона созависимости. То есть, это те отношения, в которых человек буквально сливается с партнером. В такой ситуации следует обращать внимание на опыт человека, который он получил в предыдущих отношениях, — акцентирует она.

Когда у женщины есть ребенок, она, прежде всего, может думать о том, как ее новые отношения повлияют непосредственно на ребенка. Идет большая акцентуация на реакции и эмоции ребенка, это нормально. Но следует помнить о процессе адаптации и не сразу знакомить ребенка с новым партнером.

Как справиться с чувством одиночества после расставания

Инна Канивец говорит, что одиночество — это состояние, в котором человек испытывает дискомфорт или свою социальную неполноценность. Человеку может казаться, что он совершенно никому не нужен.

— Если человек чувствует себя одиноким, то, конечно, он от кого-то хочет отдалиться, потому что получил тот же негативный опыт от предыдущих отношений. На чувство одиночества также могут повлиять соцсети. В интернете люди постоянно видят фотографии путешествующих по миру счастливых пар, которые развлекаются, общаются между собой со счастливыми взглядами. Когда человек смотрит на все это, он понимает, что не может почувствовать такого. Состояние одиночества, брошенности мешает построить новые отношения, — акцентирует семейный психолог.

Марина Диденко отмечает, что когда что-то заканчивается, очень важно не задавать себе вопрос, почему так случилось. Этот вопрос приведет к сильному самозакапыванию, жалости, неконструктиву. И в этот момент у человека будет слишком много эмоций.

— Эти эмоции будут забирать энергию, будет трудно строить что-либо или находить в себе силы на поиск отношений, развитие себя. Ведь на все это нужно время, ресурс, желание. В этом контексте важно спрашивать не почему так произошло (почему закончились отношения — ред.), или накручивать себя, а задать себе вопросы и рассуждать: “Какого мужчину я хочу? Что для меня ценно в отношениях? Как я вижу развитие отношений с мужчиной? Как я вижу какое-то взаимодействие с мужчиной? Какие могут быть наши традиции? Чего бы мне хотелось в контексте традиций, взаимодействия, общения?” — советует психолог.

Чтобы уменьшить чувство одиночества, Инна Канивец советует обсуждать свои чувства с партнером, проговаривать свои страхи, рассказать, что долго женщина чувствовала себя одинокой.

— Женщина должна все это проговаривать со своим партнером, рассказывать о своих эмоциях, чувствах, переживаниях и внимательно слушать его обратную связь и обсуждать некоторые моменты. Мы не говорим о том, что это должно быть 100% обсуждение каждой фразы, каждого страха, но мы говорим о том, что партнеры должны делиться между собой и реагировать на те волнения, которые озвучивают. Это создаст цепочку доверия, которая уже из цепочки перерастет в крепкий мостик, — говорит семейный психолог.

Нужно ли сразу говорить новому партнеру о ребенке

Марина Диденко акцентирует, что женщина должна сразу сказать партнеру, что у нее есть ребенок.

— Если ты хочешь построить крепкие отношения, начинать их со лжи — не очень хорошая идея. Это сразу подорвет доверие. Поэтому важно проговаривать и искренне открыть какие-то аспекты своей жизни, которые уместны и не слишком личны или травмирующие. Второе — это сразу отсеет того мужчину, который не настроен на долгие отношения, а ищет их на одну ночь.

Если мужчина, узнав в переписке или на свидании, что у женщины есть ребенок, прекращает общение, это сразу может быть таким фильтром.

Инна Канивец соглашается, что нужно сразу говорить о ребенке. Не надо как-то “подготовливать почву” к этому разговору. Она также акцентирует, что одним из принципов взаимоотношений есть доверие и восприятие друг друга.

— Если мы говорим о чувствах, то препятствием для построения отношений ребенок быть не может. Когда мы знакомимся с партнерами, прежде всего, мы говорим о полном принятии, о той внутренней сбалансированности, о внутреннем влечении друг к другу, о том, что человек важен, а ребенок — это частица этого человека. Когда один из партнеров не принимает ребенка, он не принимает часть человека, который находится рядом. Поэтому здесь вопрос для женщины: “Стоит ли продолжать эти отношения?” — рассказывает семейный психолог.

Когда следует знакомить ребенка с новым партнером

Марина Диденко говорит, что не нужно знакомить ребенка с новым партнером на первых свиданиях. Для ребенка это может быть травматично, потому что он не будет понимать, кто это. А мужчину это может пугать, потому что он еще не выстроил отношения с женщиной, у него энергия тратится на нее, а здесь ему нужно сразу строить отношения с другим маленьким человеком. Он может чувствовать ответственность, дополнительное давление, потому что в любом случае отношения — это ответственность.

— Отношения с женщиной, у которой есть ребенок, имеют определенную специфику. Ничего страшного в этом нет, но это по-другому. Поэтому лучше все делать поэтапно.

Так, как мы строим дом, поэтапно: сначала закладываем фундамент, потом строим стены, потом крышу, затем его украшаем и заселяемся.

Это классная аналогия для построения отношений. Не нужно пытаться делать сразу все. Надо построить фундамент — познакомиться друг с другом, проговорить какие-то моменты. Поскольку ребенок является важной частью жизни, то умалчивать его наличие нелогично. Надо проговорить какие-то желания, попытаться взаимодействовать, а затем вносить какие-то дополнительные элементы в ваше взаимодействие: знакомство с друзьями, с ребенком и взаимодействие с ним, — советует психолог.

Инна Канивец говорит, что женщины совершают ошибку, когда с первого дня рассказывают ребенку, что познакомились с новым мужчиной, и сразу впускают его в их с ребенком жизнь. Ребенок может не пройти адаптивный период, поэтому у него может быть агрессия и раздражительность.

По ее словам, когда ребенок видит маму счастливой, он пытаться быть в кругу этого взаимодействия, радости, беззаботности, если речь идет об общем “мы”.

— Я рекомендую в этом случае не сразу знакомить своего партнера с ребенком, встретиться где-то на нейтральной территории, погулять. То есть, постепенно знакомить с партнером. И это, конечно, требует времени.

Для ребенка важно видеть безопасность, — акцентирует семейный психолог.

Как подготовить ребенка к появлению нового партнера

Марина Диденко говорит, что с ребенком нужно разговаривать. Очень важно ребенку объяснить, что появление партнера никак не отразится на их взаимодействии, что мать всеравно любит своего ребенка.

— Ребенок может чувствовать, что ему нет места в этом взаимодействии. Был долгий симбиоз, вы были вместе с ребенком, были “мы”, а теперь в это “мы” вливается еще какой-нибудь новый элемент. Это может быть тревожно, страшно как для ребенка, так и для взрослых. На это нужно время, будут определенные изменения, определенные эмоции. Это все нормально.

Важно также прояснить зоны ответственности женщины и партнера, чтобы ребенок понял роль каждого из взрослых в его жизни, имел свой круг обязанностей, ответственности и понимал, с чем и к кому из взрослых можно обращаться.

Важно, чтобы ребенок понимал, что этот мужчина — это не папа. То есть, есть биологический папа, а это может быть близкий человек, отчим, второй папа и т.д. Но надо разделять биологического отца и мужчину, который воспитывает, — говорит Марина.

Как понять, что ты готова к новым отношениям

Марина Диденко говорит, что в этом вопросе все индивидуально, но можно выделить два маркера:

когда у женщины возникло желание;

когда исчезло чувство вины за то, что посвящает время себе.

— Если есть такое чувство вины за то, что ты посвящаешь время себе, сначала надо сходить на психотерапию или разговор с психологом, а потом уже строить отношения. Для любого ребенка очень важно, чтобы мама была счастлива и реализована во всех сферах. Поэтому здесь вопрос больше будет в том, как женщина взаимодействует с ребёнком. На самом деле детям важно не количество времени, а его качество.

Если женщина построит откровенное, качественное общение с ребенком, им этого будет достаточно. Ребенок будет адекватно реагировать на то, что у мамы есть время для себя, — объясняет психолог.

Инна Канивец отмечает, что часто, когда приходит время к новым отношениям, женщина выбирает воспитание ребенка и не пускает в свою систему ни одного мужчину. Но есть и другой вариант, когда женщина готова к новым отношениям, хочет быть в этих отношениях и делает все возможное, чтобы эта система набрала такие яркие краски.

— В начале отношений важно проговорить, какие правила у женщины с ребенком, то есть, в их маленькой семье, уже существуют, какие традиции, какие обычаи. Мужчине, конечно, придется их придерживаться, но он может вносить и новые традиции. Здесь речь идет об этой договоренности трех сторон, об этой адаптации, о том, что есть взаимопонимание и взаимоподдержка, — говорит она.

Как сохранить равновесие между своими потребностями и потребностями ребенка

Инна Канивец говорит, что нужно обращать внимание на полное взаимодействие и вовлеченность. Не должно быть выбора: быть с партнером или с ребенком. Потребности свои и ребенка — это очень важная вещь.

— Следует говорить об установлении границ, о ролях, в которых находится каждая из этих фигур. Мама должна быть мамой, ее главная задача — опека над ребенком, поддержка ребенка и обеспечение его базовых потребностей, — говорит семейный психолог.

Марина Диденко также отмечает, что с ребенком нужно разговаривать, говорить о своих чувствах и желаниях.

— Дети очень мудрые, они больше всего хотят, чтобы их родители были счастливы. Также у детей есть магическое мышление.

Если что-то происходит, например, отношения не вышли или кто-нибудь поссорился, дети начинают винить себя, даже если это не так.

Поэтому важно разговаривать с ребенком, объяснять, что произошло и почему. Говорить, что люди иногда не находят общий язык или понимают, что им лучше быть по отдельности. Это нужно делать, чтобы ребенок понимал, что причина не в нем, это просто такая специфика взаимодействия взрослых, — комментирует психолог.

Это еще раз доказывает, что сначала взрослым стоит построить фундамент между собой, а затем знакомиться с ребенком. Это снизит травматический опыт для ребенка.

Инна Канивец говорит, что здоровый подход к воспитанию ребенка — это то, чтобы показать ему семейную систему, где царит радость, любовь, забота, взаимодействие, взаимоуважение и т.д.

Если люди, имеющие детей от предыдущих отношений, строят новые, следует обращать внимание и на детей. Ранее мы рассказывали, как принять и полюбить ребенка партнера.

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