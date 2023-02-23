Может ли мужчина выбирать жену по подобию сестры и почему? Объясняет психолог

Не раз мы слышали от экспертов психологии и семейных отношений, что мужчина может искать жену, похожую на свою мать как снаружи, так и моральными качествами. Однако бывает так, что отношения мальчика и матери не складываются или о ребенке заботится кто-то другой.
Вікна пообщались с семейным психологом Инной Канивец, чтобы узнать, может ли мужчина искать партнершу по подобию сестры.
Сначала нужно понять, почему человек ищет себе партнеров, похожих на родных, и может ли быть иначе. Инна Канивец говорит, что такое утверждение оправдано.
— Первые, кто пишет историю жизни человека, — его родители, семья, близкие. Конечно, когда человек растет в единой семейной системе со своими родственными ценностями и приоритетами, умениями и навыками, он хочет продолжить свои семейные отношения в том же ключе. Это нормально.
Но когда человек выростает, то может пойти и в сопротивление системе. Потому что есть неуместности в воспитании и отношениях с родителями, — объясняет психолог.
Но когда человек выростает, то может пойти и в сопротивление системе. Потому что есть неуместности в воспитании и отношениях с родителями, — объясняет психолог.
Она добавляет, что есть два варианта развития событий: либо человек полностью дублирует систему семейных ценностей родительского образца, либо идет в сопротивление родительской семейной системе.
Психолог говорит, что такие случаи могут быть. В первую очередь это может произойти, если утрачена взаимосвязь между матерью и ребенком. К примеру, сестра является опекуном.
— Хотя даже при жизни матери мужчина может выбирать себе партнершу по подобию сестры, потому что это общие интересы, поддержка, взаимодействие, принятие друг друга.
В таких случаях мужчина подсознательно и сознательно выбирает себе такие качества в партнерше: поддержка, понимание, принятие и современность взглядов, — говорит эксперт.
В таких случаях мужчина подсознательно и сознательно выбирает себе такие качества в партнерше: поддержка, понимание, принятие и современность взглядов, — говорит эксперт.
На выбор партнерши могут повлиять отношения с сестрой в подростковом возрасте. Здесь есть не менее двух вариантов развития этих событий. Первый: когда с сестрой хорошие отношения, они базируются на взаимоподдержке, взаимодоверии, тогда во взрослой жизни мужчина будет строить свои отношения таким же образом.
— Но есть немалый процент, когда старшая сестра оскорбляет братика, забирает у него какие-то вещи, становится в позицию воспитателя для него.
Когда мальчик растет в таких условиях, то у него воспитывается то качество, что женщина играет ведущую и доминирующую роль.
Когда мальчик растет в таких условиях, то у него воспитывается то качество, что женщина играет ведущую и доминирующую роль.
Хотя мужчина может пойти в сопротивление и быть доминантом в отношениях, — рассказывает Инна Канивец.
Она говорит, что в обоих случаях есть фактор риска, что сопротивление мужчины может проявляться через насилие: моральное и физическое. Следует изучать эту ситуацию и обращаться за консультацией к специалисту.
По словам психолога, такой вариант тоже возможен. Это связано с тем, что в детстве могли сформироваться некачественные отношения между братом и сестрой.
Здесь может сработать и незащищенность и отторженность сестры от брата и наоборот. Это формируется с раннего детства.
Здесь может сработать и незащищенность и отторженность сестры от брата и наоборот. Это формируется с раннего детства.
Юноши могут не идти на шаг знакомства с девушками. Им вообще сложно построить взрослые отношения. Здесь важно то, как в таком случае должны действовать родители. Они должны проследить эти моменты и направлять и сплачивать своих детей на принципах взаимопомощи, взаимоподдержки, — советует эксперт.
Психолог подчеркивает, что единого ответа нет. Отношения могут развиваться по разным направлениям.
— Здесь многофакторность относительно того, как человек формирует свои отношения.
Речь идет не только об отношениях с сестрой, а в целом о системе семейных ценностей и связей, — говорит Инна Канивец.
Речь идет не только об отношениях с сестрой, а в целом о системе семейных ценностей и связей, — говорит Инна Канивец.
У пары также могут быть проблемы. Прежде всего это вопрос ценностей, самоуверенности, чувства достоинства. У партнера в паре может развиваться чувство вины, что также может влиять на отношения через насилие.
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