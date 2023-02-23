Может ли мужчина выбирать жену по подобию сестры и почему? Объясняет психолог

Не раз мы слышали от экспертов психологии и семейных отношений, что мужчина может искать жену, похожую на свою мать как снаружи, так и моральными качествами. Однако бывает так, что отношения мальчика и матери не складываются или о ребенке заботится кто-то другой.

Вікна пообщались с семейным психологом Инной Канивец, чтобы узнать, может ли мужчина искать партнершу по подобию сестры.

Почему человек ищет партнера по подобию родных

Сначала нужно понять, почему человек ищет себе партнеров, похожих на родных, и может ли быть иначе. Инна Канивец говорит, что такое утверждение оправдано.

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— Первые, кто пишет историю жизни человека, — его родители, семья, близкие. Конечно, когда человек растет в единой семейной системе со своими родственными ценностями и приоритетами, умениями и навыками, он хочет продолжить свои семейные отношения в том же ключе. Это нормально.

Но когда человек выростает, то может пойти и в сопротивление системе. Потому что есть неуместности в воспитании и отношениях с родителями, — объясняет психолог.

Она добавляет, что есть два варианта развития событий: либо человек полностью дублирует систему семейных ценностей родительского образца, либо идет в сопротивление родительской семейной системе.

Может ли мужчина искать себе жену по подобию сестры

Психолог говорит, что такие случаи могут быть. В первую очередь это может произойти, если утрачена взаимосвязь между матерью и ребенком. К примеру, сестра является опекуном.

— Хотя даже при жизни матери мужчина может выбирать себе партнершу по подобию сестры, потому что это общие интересы, поддержка, взаимодействие, принятие друг друга.

В таких случаях мужчина подсознательно и сознательно выбирает себе такие качества в партнерше: поддержка, понимание, принятие и современность взглядов, — говорит эксперт.

На выбор партнерши могут повлиять отношения с сестрой в подростковом возрасте. Здесь есть не менее двух вариантов развития этих событий. Первый: когда с сестрой хорошие отношения, они базируются на взаимоподдержке, взаимодоверии, тогда во взрослой жизни мужчина будет строить свои отношения таким же образом.

— Но есть немалый процент, когда старшая сестра оскорбляет братика, забирает у него какие-то вещи, становится в позицию воспитателя для него.

Когда мальчик растет в таких условиях, то у него воспитывается то качество, что женщина играет ведущую и доминирующую роль.

Хотя мужчина может пойти в сопротивление и быть доминантом в отношениях, — рассказывает Инна Канивец.

Она говорит, что в обоих случаях есть фактор риска, что сопротивление мужчины может проявляться через насилие: моральное и физическое. Следует изучать эту ситуацию и обращаться за консультацией к специалисту.

Может ли отталкивать мужчину сходство партнерши и сестры

По словам психолога, такой вариант тоже возможен. Это связано с тем, что в детстве могли сформироваться некачественные отношения между братом и сестрой.

Здесь может сработать и незащищенность и отторженность сестры от брата и наоборот. Это формируется с раннего детства.

Юноши могут не идти на шаг знакомства с девушками. Им вообще сложно построить взрослые отношения. Здесь важно то, как в таком случае должны действовать родители. Они должны проследить эти моменты и направлять и сплачивать своих детей на принципах взаимопомощи, взаимоподдержки, — советует эксперт.

Могут ли быть крепкими такие отношения

Психолог подчеркивает, что единого ответа нет. Отношения могут развиваться по разным направлениям.

— Здесь многофакторность относительно того, как человек формирует свои отношения.

Речь идет не только об отношениях с сестрой, а в целом о системе семейных ценностей и связей, — говорит Инна Канивец.

У пары также могут быть проблемы. Прежде всего это вопрос ценностей, самоуверенности, чувства достоинства. У партнера в паре может развиваться чувство вины, что также может влиять на отношения через насилие.

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