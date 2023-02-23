Чи може чоловік вибирати партнерку за подобою сестри та чому? Пояснює психологиня

Не раз ми чули від експертів психології та сімейних стосунків, що чоловік може шукати дружину, схожу на свою матір як зовні, так і моральними якостями. Проте буває так, що стосунки хлопчика та матері не складаються або дитиною опікується хтось інший.

Вікна поспілкувалися з сімейною психологинею Інною Канівець, щоб дізнатися, чи може чоловік шукати партнерку за подобою сестри.

Чому людина шукає партнера за подобою рідних

Спершу треба зрозуміти, чому людина шукає собі партнерів, схожих на рідних, та чи може бути інакше. Інна Канівець каже, що таке твердження є виправданим.

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— Перші, хто пише історію життя людини, — її батьки, родина, близькі. Звичайно, коли людина виростає у єдиній родинній системі зі своїми родинними цінностями та пріоритетами, вміннями й навичками, вона хоче продовжити свої сімейні стосунки у тому ж самому ключі. Це нормально.

Але коли людина виростає, то може піти і в супротив системі. Тому що є якісь недоречності у вихованні та взаєминах із батьками, — пояснює психологиня.

Вона додає, що є два варіанти розвитку подій: або людина повністю дублює систему сімейних цінностей батьківського зразка, або іде в супротив батьківській сімейній системі.

Чи може чоловік шукати собі дружину за подобою сестри

Психологиня каже, що такі випадки можуть бути. Насамперед це може статися, якщо втрачений взаємозв’язок між матір’ю та дитиною. Наприклад, сестра є опікуном.

— Хоча навіть за життя матері чоловік може обирати собі партнерку за подобою сестри, бо це спільні інтереси, підтримка, взаємодія, прийняття одне одного.

У таких випадках чоловік підсвідомо і свідомо обирає собі такі якості у партнерці: підтримка, розуміння, прийняття та сучасність поглядів, — каже експертка.

На такий вибір партнерки можуть вплинути стосунки з сестрою у підлітковому віці. Тут є щонайменше два варіанти розвитку цих подій. Перший: коли з сестрою хороші стосунки, які базуються на взаємопідтримці, взаємодовірі, тоді у дорослому житті чоловік будуватиме свої стосунки так само.

— Але є немалий відсоток, коли старша сестра ображає братика, забирає в нього якісь речі, стає в позицію вихователя для нього.

Коли хлопчик росте в таких умовах, то в нього виховується та якість, що жінка має провідну та домінувальну роль.

Хоча чоловік може піти в супротив і бути домінантом у стосунках, — розповідає Інна Канівець.

Вона каже, що в обох випадках є фактор ризику, що супротив чоловіка може проявлятися через насилля: моральне та фізичне. Треба вивчати цю ситуацію та звертатися за консультацією до спеціаліста.

Чи може відштовхувати чоловіка схожість партнерки та сестри

За словами психологині, такий варіант теж можливий. Це пов’язано з тим, що в дитинстві могли сформуватися неякісні стосунки між братом та сестрою.

Тут може спрацювати і незахищеність, і відторгненість сестри від брата і навпаки. Це формується з раннього дитинства.

Юнаки можуть не йти на крок знайомства з дівчатами. Взагалі їм складно побудувати дорослі стосунки. Тут важливо те, як у такому разі мають діяти батьки. Вони мають прослідкувати ці моменти та скеровувати й згуртовувати своїх дітей на принципах взаємодопомоги, взаємопідтримки, — радить експертка.

Чи можуть бути міцними такі стосунки

Психологиня наголошує, що єдиної відповіді немає. Стосунки можуть розвиватися у різних напрямках.

— Тут є багатофакторність щодо того, як людина формує свої стосунки.

Йдеться не тільки про взаємини з сестрою, а в цілому про систему сімейних цінностей та родинних зв’язків, — каже Інна Канівець.

У пари також можуть бути проблеми. Найперше — це питання цінностей, самовпевненості, почуття гідності. У партнера в парі може розвиватися почуття провини, що також впливатиме на стосунки через насилля.

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