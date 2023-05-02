Ощущение безопасности как ключевая ценность: как вступление в НАТО может укрепить Украину и что еще позволит украинцам чувствовать себя защищенными

Чувство незащищенности и постоянной угрозы со стороны России держит в вынужденном бегстве за границей миллионы украинок и украинцев. Как вернуть утраченное чувство безопасности — может ли помочь в этом вступление Украины в Североатлантический Альянс или нам придется самим искать пути к собственной защите?

О том, как НАТО поможет Украине, читай в колонке соучредительницы Украинского Женского Конгресса Светланы Войцеховской.

Вопрос безопасности — причина невозврата в Украину для 50% граждан, выехавших из страны после 24 февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса по оценке миграционных процессов и настроений украинцев, которые представил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Согласно опросу, у 37% респондентов есть ближайшие родственники (супруг, жена, дети, родители), которые были вынуждены покинуть Украину после начала полномасштабного вторжения России, а у 80% — друзья и знакомые, с которыми они общаются лично. Основной причиной отъезда 58% назвали отсутствие чувства безопасности, столько же высказались о необходимости заботы о детях и их будущем, 57% считают, что причина — в повышенном уровне опасности.

НАТО как символ безопасности

В НАТО существует рекомендация, что национальные расходы на оборону страны-члена Альянса должны составлять около 2% ВВП. В то же время только девять из 29 стран НАТО достигают этого объема расходов. Интересно, что в бюджете Украины на 2019 год на финансирование сектора безопасности и обороны было заложено 5% ВВП (свыше 200 млрд грн). Это в два с половинлй раза больше, чем рекомендованная сумма Североатлантического Альянса. Основные средства члены НАТО направляют не на увеличение количества вооружения, а на его качественное улучшение, а также на создание нормальных условий службы и жизни для военных и их семей.

13 марта правительство поддержало проект изменений в закон О государственном бюджете Украины на 2023 год, который предусматривает увеличение расходов на 537 млрд грн. После предложенных изменений общий бюджет на сектор безопасности и обороны составил 1 трлн 670 млрд грн, а это 26,6% от ВВП. В 2022 году на эти цели потратили 1,2 трлн грн. Расходы на оборону в прошлом году были запланированы в размере около 25% ВВП страны.

То есть, Украина по соотношению расходов на армию значительно опережает страны-члены Альянса.

Конечно, этот фактор является результатом полномасштабного вторжения и необходимости отвоевать и вернуть оккупированные Россией украинские территории.

Важным критерием вступления в НАТО станут изменения в экономике, антикоррупционном законодательстве, гендерных практиках, программах инклюзивности и устойчивом развитии. Если государство — член НАТО, это означает, что оно является стабильным и надежным политическим и экономическим партнером. Ведь в Альянс вступают не только Вооруженные Силы, но и все государство.

Украина не будет рассматриваться реальным кандидатом на членство при отсутствии серьезного прогресса во всех сферах. Речь идет о борьбе с коррупцией, надлежащем управлении, прозрачности, соблюдении прав человека, верховенстве права. В год, когда Польша стала членом Альянса, инвестиции в ее экономику выросли почти в четыре раза, в Чехии и Венгрии — в три с половиной раза, Румынии — почти в два с половиной раза.

В вышеупомянутом онлайн-опросе Украинского института будущего респонденты возлагают на вступление в НАТО большие надежды.

Четверть опрошенных (25%) считает, что Украина сможет стать полноправным членом НАТО сразу после победы в войне.

Столько же опрошенных (25%) считает, что кроме победы Украине еще придется реализовать все необходимые для вступления реформы.

19% респондентов верят, что Украину примут в НАТО еще до окончания войны.

Сделать безопасность задачей №1

Пока перспективы членства Украины в Североатлантическом Альянсе варьируются от ближайших к далеким, украинское правительство должно определить собственные вызовы безопасности и пути их решения.

Развитие армии с внедрением практик гендерного равенства должно стать приоритетом. Украинские силы обороны должны развивать возможность сдерживать вооруженные агрессии. Для этого украинская армия повышает уровень боеспособности и совместимости ВСУ с другими военными формированиями государств-членов НАТО и ЕС. Еще до начала полномасштабного вторжения украинские женщины-командиры проходили оценку НАТО наравне с другими подразделениями.

Другая задача — формирование доверия к государственной политике в разных секторах: оборонном, в сфере внутренних дел, укрепление доверия к органам системы МВД со стороны общества, продолжение развития Украины как безопасного европейского государства, в основе которого лежат интересы ее граждан и высокая эффективность всех составляющих системы МВД.

Доверие государства — ключевой показатель свободного общества и правового государства.

Недавний социологический опрос Центра Разумкова, который проводился в феврале-марте этого года, показал, что у государства большой кредит доверия от украинцев. После зимних блэкаутов и проблем с энергетикой и в условиях постоянной угрозы ракетных обстрелов большое количество украинцев положительно оценивало действия властей.

Подавляющее большинство граждан считают, что власть хорошо или скорее хорошо справляется с решением проблем в сферах обороны страны (25,4% — хорошо, 56,4% — скорее хорошо) и энергообеспечения (18% — хорошо, 61,6% — скорее хорошо).

Уважение ветеранов — базовая ценность

Еще одна неочевидная составляющая ощущения безопасности — обеспечение соблюдения прав ветеранов войны и развитие системы их социальной защиты, медицинского обеспечения, психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации, а также достоинства памяти и формирования образа ветерана в обществе.

Сейчас в обществе остро стоит вопрос стратегии отношения к участникам боевых действий. Хотя уважение к ветеранам ежедневно растет, они все равно часто становятся жертвами дискриминации. В частности, при трудоустройстве и получении государственных или коммерческих услуг. Такая практика недопустима.

Государство вместе с общественным сектором должно работать над развитием лучших практик адаптации ветеранов.

Примеры такой адаптации уже начали внедрять украинский бизнес. В частности, группа компаний Starlight Media внедряет систему поддержки и адвокации прав ветеранов на рабочем месте. Медиагруппа создала стратегию, предусматривающую благоприятные условия для трудоустройства, реабилитации, адаптации украинских военных после завершения службы.

Важную деятельность осуществляют общественные организации. Так недавно созданная организация Принцип разработала правовой навигатор для ветеранов войны, получивших ранения во время несения службы. А Женское ветеранское движение, в свою очередь, работает над адвокацией прав женщин-ветеранов российско-украинской войны и создано для увеличения возможностей реализации себя в обществе.

Лучшими показателями ощущения безопасности для украинцев станет ощущение открытых возможностей: качественное обучение, доступ к рабочим местам, открытость к проблемам и потребностям участников и участниц боевых действий, высококвалифицированные бойцы армии, оснащенной на уровне мировых стандартов.

Желание украинок и украинцев жить в свободной Украине даст толчок экономике и поможет восстанавливать страну после победы лучшими специалистами.

Многие страны поддерживают Украину, оказывают как гуманитарную, так и военную помощь. Некоторые страны готовы поддержать нас и на пути к Альянсу. Ранее премьер Эстонии Кая Каллас в своем интервью рассказала о вступлении Украины в НАТО и поддержке нашей страны в войне против России.

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