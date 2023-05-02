Війна в Україні
Ексклюзив

Відчуття безпеки як ключова цінність: як вступ до НАТО може зміцнити Україну та що ще дозволить українцям почуватися захищеними

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Травня 2023, 11:00
Вступ України до НАТО: чому це важливо та чим допоможе

Ексклюзиви
Roxolana
Від таких слів захисників стаєш сміливішим: ROXOLANA про творчість і підтримку під час війни
Вимирання дельфінів у Чорному морі - інтерв'ю з біологами 2022
Як російські кораблі вбивають дельфінів в акваторії Чорного моря. Розбираємо проблему з біологами
Вишиванки
Має значення не колір, а власний сенс! Українські вишиванки: історія, міфи та правда про наш етнічний одяг
Якісний одяг
Чому варто дивитися на склад одягу — стилістка розкриває секрети індустрії
Дивитись більше

Більше новин
Як відновити внутрішній ресурс
Задіюй чотири сфери життя — психологиня про те, як відновити внутрішні ресурси
єдиний реєстр зниклих безвісти осіб
Тепер простіше отримати дані! В Україні почав працювати Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб
Як приготувати чизкейк з лохиною та желе: рецепт від Яни Станішевської
Один із найбюджетніших десертів! Рецепт тришарового блакитного чизкейка з лохиною
Відчуття безпеки як ключова цінність: як вступ до НАТО може зміцнити Україну та що ще дозволить українцям почуватися захищеними
Блиск, епатаж та несподіванки: як минув бал Met Gala 2023 — оригінальні образи зірок
Дивитись більше

Матеріали по темі

єдиний реєстр зниклих безвісти осіб
Тепер простіше отримати дані! В Україні почав працювати Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Курортний комплекс Свидовець на Закарпаття: як може допомогти регіону
Захищено: Допоможе чи зашкодить регіону? Що кажуть експерти про будівництво курортного комплексу Свидовець на Закарпатті
скіл
Перемагати ми почали ще зі світанку 24 лютого! Історія захисника Бахмута на псевдо Скіл

Відео
0:04:49
Ірпінь відбудова

Зруйнований Ірпінь оживає: як триває відбудова міста та скільки на це потрібно грошей
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Карта бойових дій в Україні
Кожен день ставить існування РФ під питання? Карта бойових дій в Україні 2 травня в режимі онлайн
0:03:32
Мобільна група лікарів в Івано-Франківській області: як лікують переселенців
Вони не покинуті! Як на Прикарпатті мобільна група лікарів піклується про переселенців
0:02:56
штурм Бахмут
Штурм на позиції під Бахмутом потрапив на відео. Унікальні кадри операції ЗСУ
0:07:30
Навіщо Україні винищувачі F-16: як вони допоможуть у війні
З ними війна могла б закінчитися вже влітку! Чому для України такі важливі винищувачі F-16 та навіщо дозвіл США
0:06:30
Як розвивати благодійні ініціативи — навчання для волонтерів
Розвиватися і продовжувати свою справу: у травні стартують навчання для волонтерів
0:04:30
Олександр Бабіч: історія одеського волонтера та науковця
Історія не з солодких! Як відомий хлопчик з етикетки згущеного молока допомагає військовим та закарбовує нашу історію
0:07:19
Карта бойових дій в Україні 01.05.2023 онлайн
Окупанти залишили деякі позиції у Бахмуті: карта бойових дій на 1 травня 2023 та ситуація на фронті
0:05:13
Центр реабілітації RECOVERY
Герої будуть впевнені, що в тилу про них подбають: в Одесі відкрився центр реабілітації RECOVERY
Більше відео
єдиний реєстр зниклих безвісти осіб
Читати далі
Тепер простіше отримати дані! В Україні почав працювати Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб
Вручили повістку не за місцем реєстрації: що робити
Читати далі
Чи треба йти до нового ТЦК? Що робити, якщо повістку вручили не за місцем реєстрації

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь