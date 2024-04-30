О жизни, смерти и возрождении: фильм Божественность американского режиссера на кинофестивале в Черновцах

Уже в третий раз в Черновцах пройдет фестиваль зрительского кино Миколайчук OPEN, на котором можно увидеть качественные украинские и зарубежные кинокартины.

Кинофестиваль назван в честь классика поэтического кино Ивана Миколайчука. Однако в этом году мероприятие состоится с нововведением, одно из которых — новая секция фантастического кино Под созвездием Близнецов. Программа названа в честь фильма об ИИ, сценарий к которому написал сам Миколайчук, посвящена необычным фантастическим фильмам и исследует границы жанра.

Одной из премьер станет картина Божественность (Divinity) режиссера Эдди Альказара. Специально для Вікна-новини в сотрудничестве с Миколайчуком OPEN он рассказал, как оскароносный Стивен Содерберг присоединился к созданию его фильма уже не впервые, с какими вызовами столкнулся и какую сцену он может назвать самой безумной.

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Божественность: о чем фильм

— О жизни, смерти и возрождении — это основные темы, которые есть в фильме. Речь идет о персонаже по имени Джаксон, который создает химическое вещество под названием Divinity. Это позволяет человеку стать почти бессмертным, по крайней мере, физически бессмертным. Но это незавершенная работа, в которой не были исследованы побочные эффекты.

Оказывается, что после этого вещества разум стареет так же, как и у обычного смертного, однако все остаются физически очень молодыми.

Другой побочный эффект состоит в том, что вы не можете создавать себе подобных. Поэтому нужно выбирать — или жить вечно, или дарить жизнь, — рассказывает Эдди Альказар.

— Но в вашем фильме много тем и подтекстов. Расскажете о них?

— Думаю, у каждого есть свое толкование загробной жизни и что такое жизнь и возрождение в целом. В основном я использую эти темы для того, чтобы люди думали, задавали вопросы и просто погружались в них поглубже.

Необязательно отвечать, как должно быть. Для меня главное — это задать эти вопросы, — объяснил режиссер.

В своей работе он поднял тему братьев и сестер. Объясняет это тем, что звездные дети, такие как Мойзес и Джейсон — имеют только одну цель.

— Их отправляют на нашу планету, где они испытывают нечто, вызывающее волнение, то есть Божественность. Они там, чтобы спасти планету, чтобы она не была вынуждена защищать себя сама.

— Как Стивен Содерберг приобщился к фильму? Давал ли он какие-нибудь замечательные советы во время производства?

Он был исполнительным продюсером моего последнего фильма Идеальный, и с этого момента наши отношения эволюционировали. Однажды мы разговаривали и он просто предложил профинансировать мою следующую идею.

Это было так просто. Он не спрашивал, о чем это, или что-то конкретное. Просто назвал такую сумму денег, и сказал, что я могу делать с ними все что угодно, — рассказывает режиссер.

Он делится: конечно, такая помощь неоценима, но в то же время это и большое давление на самого создателя, который занимается удачным капиталовложением.

О жизни, смерти и возрождении: фильм Божественность американского режиссера на кинофестивале в Черновцах / 2 Фотографии

— Каков был самый большой вызов в создании этого фильма?

Найти ресурсы — это всегда сложно. Но мы были готовы к этому и знали, что это будет сложно. Это, очевидно, трудно, когда у вас нет много денег или ресурсов, чтобы облегчить работу с помощью времени или дополнительной рабочей силы.

Все, что мы имели — это определенная настойчивость, и людей, которые смогли увидеть конец и финишную прямую, а значит — сделать все возможное, чтобы достичь этого.

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Особенности фильма Божественность

— Была ли конкретная сцена, которая запомнилась вам во время съёмок фильма больше всего?

— Ничего особенного. Потому что все было просто безумным, но я считаю, что в целом трансформация существа, через которое прошел Дорфф, была довольно уникальной, другой и одновременно сложной. Но, повторюсь, там все было безумным и божественным одновременно.

— Почему фильм черно-белый?

— Несколько последних фильмов, которые я снял, по крайней мере, в короткой форме, также были в той же эстетике. Я хотел исследовать это и в более длинной форме — хотел увидеть, выдержит ли оно.

— Как DJ Muggs (американский ди-джей — ред.) присоединился к проекту?

— Нас познакомил композитор Дин Гарли, работавший с ним над одним из его альбомов. Это первый раз, когда DJ Muggs пишет музыку для фильма, поэтому он был очень взволнован. Я показал ему несколько референсов, которые, по моему мнению, идеально подходят для исследования, — делится режиссер фильма Божественность Эдди Альказар.

Посмотреть фильм Божественность можно будет на фестивале Миколайчук OPEN в течение 15-23 июня по зрительскому абонементу.

Если же ждать до июня — сил нет, то предлагаем тебе подборку качественного и интересного кино на вечер, в нашем материале.

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