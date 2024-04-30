Про життя, смерть і відродження: фільм Божественність американського режисера на кінофестивалі у Чернівцях

Нині вже втретє у Чернівцях пройде фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN, на якому можна побачити якісні українські кінокартини.

Кінофестиваль названий на честь класика поетичного кіно Івана Миколайчука. Однак цьогоріч захід відбудеться зі нововведенням, одне з яких — нова секція фантастичного кіно Під сузірʼям Близнюків. Програма названа на честь фільму про ШІ, сценарій до якого написав сам Миколайчук, присвячена незвичайним фантастичним фільмам та досліджує межі жанру.

Однією з премʼєр стане стрічка Божественність (Divinity) режисера Едді Альказара. Спеціально для Вікна-новини у співпраці з Миколайчук OPEN він розповів, як оскароносний Стівен Содерберг долучився до створення його фільму вже не вперше, з якими викликами стикнувся та яку сцену він може назвати найбільш божевільною.

Зараз також дивляться

Божественність: про що фільм

— Про життя, смерть і відродження — це основні теми, які є у фільмі. Йдеться про персонажа, на ім’я Джаксон, який створює хімічну речовину під назвою Divinity. Це дозволяє людині стати майже безсмертною, принаймні фізично безсмертною. Але це незавершена робота, в якій не були досліджені побічні ефекти.

Виявляється, що після цієї речовини розум старіє так само як і у звичайного смертного, однак всі залишаються фізично дуже молодими.

Інший побічний ефект полягає в тому, що ви не можете створювати собі подібних. Тож треба обирати — або жити вічно, або дарувати життя, — розповідає Едді Альказар.

— Але у вашому фільмі багато тем та підтекстів. Розкажете про них?

— Гадаю, у кожного є своє тлумачення потойбічного життя та що таке життя й відродження загалом. В основному я використовую ці теми для того, щоб люди думали, ставили запитання і просто занурювалися в них глибше.

Не обов’язково відповідати як має бути. Для мене головне — це поставити ці питання, — пояснив режисер.

У своїй роботі він підняв тему братів та сестер. Пояснює це тим, що зіркові діти, якими є Мойзес і Джейсон — мають лише одну мету.

— Їх відправляють на нашу планету, де вони відчувають щось, що викликає хвилювання, тобто Божественність. Вони там, щоб врятувати планету, щоб вона не була вимушена захищати себе сама.

— Як Стівен Содерберг долучився до фільму? Чи давав він якісь чудові поради під час виробництва?

Він був виконавчим продюсером мого останнього фільму Ідеальний, і з цього моменту наші стосунки еволюціонували. Одного разу ми розмовляли, і він просто запропонував профінансувати мою наступну ідею.

Це справді було так просто. Він не запитував, про що це, чи щось конкретне. Просто назвав таку суму грошей, і сказав, що я можу робити з ними все, що завгодно, — розповідає режисер.

Він ділиться: звісно, така допомога є неоціненною, але водночас це і великий тиск на самого творця, який переймається вдалим капіталовкладенням.

Про життя, смерть і відродження: фільм Божественність американського режисера на кінофестивалі у Чернівцях / 2 Фотографії

— Який був найбільший виклик у створенні цього фільму?

Знайти ресурси — це завжди складно. Але ми були до цього готові та знали, що це буде складно. Це, очевидно, важко, коли у вас немає багато грошей або ресурсів, щоб полегшити роботу за допомогою часу або додаткової робочої сили.

Усе, що ми мали, — це певна наполегливість та людей, які змогли побачити кінець і фінішну пряму, а значить — зробити все можливе, щоб досягти цього.

Особливості фільму Божественність

— Чи була конкретна сцена, яка запам’яталася вам під час фільмування найбільше?

— Нічого особливого. Тому що все було просто божевільним, але я вважаю, що загалом трансформація істоти, через яку пройшов Дорфф, була досить унікальною, іншою та водночас складною. Але, повторюся, там все було божевільним та божественним водночас.

— Чому фільм чорно-білий?

— Кілька останніх фільмів, які я зняв, принаймні в короткій формі, також були в тій же естетиці. Я хотів дослідити це і в довшій формі — хотів побачити, чи це витримає.

— Як DJ Muggs (американський ді-джей — ред.) приєднався до проекту?

— Нас познайомив композитор Дін Гарлі, який працював з ним над одним із його альбомів, Це перший раз, коли DJ Muggs пише музику для фільму, тому він був дуже схвильований. Я показав йому кілька референсів, які, на мою думку, ідеально підходить для дослідження, — ділиться режисер фільму Божественність Едді Альказар.

Подивитися стрічку Божественність можна буде на фестивалі Миколайчук OPEN протягом 15-23 червня за глядацьким абонементом.

Якщо ж чекати аж до червня — немає сили, то пропонуємо тобі підбірку якісного та цікавого кіно на вечір, у нашому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.