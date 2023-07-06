Равные права — это не разделение тортика! Певец ANDRUX искренне о собственном каминг-ауте, ЛГБТ+ сообществе и мифах о нем

Стремление получить равные права часто объединяло людей. Методы борьбы каждый до сих пор выбирает согласно собственным принципам. Например, ЛГБТ+ сообщество проводит Месяц Гордости и отмечает свободу быть теми, кем они являются.

Однако когда заканчивается июнь и проходят все соответствующие мероприятия, необходимость бороться за свои права тем, чья ориентация предвзято называется нетрадиционной, остается.

Украинский певец из Сан-Франциско ANDRUX (Богдан Андрух) тоже представитель этого сообщества, и открыто говорит о своей сексуальной ориентации.

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Чтобы содействовать взаимопониманию между представителями всех сексуальных ориентаций, Вікна пообщались с певцом ANDRUX о мифах ЛГБТ+ сообщества и взаимосвязи между ориентацией и воспитанием.

Богдан, вы писали в своих соцсетях, что раньше имели довольно негативное отношение к ЛГБТ+ сообществу. Как вы думаете, почему вы имели такие проявления и мысли?

— Знаете, мне кажется, ответ очень простой — это обычное влияние социума.

Гомофобия была довольно популярна, когда я рос. Это был как псевдо признак мужества. То есть, если ты был гомофобом, то считалось — все с тобой нормально, ты мужик.

Мне кажется, в меньшем возрасте, когда ты растешь и еще не до конца понимаешь свою сексуальность, ты выбираешь какую-нибудь безопасную маску, за которой ты прячешься.

Думаю, для меня это была такая маска, которая обезопасила мое существование в обществе.

Существует интересное исследование, что такие жесткие гомофобы — это на самом деле скрытые геи. Это мужчины, у которых есть тяга к представителям их пола и они не принимают этого. Они выбирают такую вот ненависть как свой инструмент борьбы не только с ЛГБТ+, но и самим собой.

В какой момент вы осознали, что принадлежите к ЛГБТ+ сообществу? Пытались ли тогда себя преодолеть в силу прежних убеждений?

— Наверное, термин ЛГБТ+ я не слышал долгое время. Приблизительно в 16 лет впервые о нем узнал. Однако уже в шесть лет я точно где-то смотрел на мужчин. Я еще не знал, что я хочу от них, но они мне нравились.

То есть это было подсознательно еще до влияния социума на меня и воспитания. Это был такой совсем детский возраст, и это абсолютно нормально, потому что очень многие сексологи говорят о том, что это нормально, когда у ребенка есть какие-то определенные признаки той или иной ориентации в очень раннем возрасте.

По-вашему, как ваше воспитание повлияло на самовосприятие и понимание себя?

— Просто родители говорят, что должен быть в паре мальчик и девочка. По телевидению это повторяют. Повсюду: мальчик и девочка.

Мне кажется, поэтому на каком-то подсознательном уровне ты думаешь, что, наверное, мне нужно так же какую-то девочку любить и я себе выбрал самую красивую в классе. У нас такая была такая детская любовь — искренние чувства, когда тебе нравится вот эта красивая и милая девочка и ты с ней гуляешь за ручку.

Мне очень повезло с семьей. Мама и папа меня очень любили, но при этом воспитывали очень грамотно: не через призму Советского Союза “потому что я так сказала/сказал”, а методом разговоров. Разрешали делать свои какие-то ошибки.

Мне не было страшно из-за такой родительской любви принимать себя.

Сейчас понимаю, что если бы мне довелось расти в другой семье и меня бы, например, унижали и не давали мне права голоса как ребенку, я бы, наверное, до сих пор ненавидел себя, прятался, боялся самого себя.

При этом я родился у гетеро родителей, но я такой какой есть. Мне кажется, это не был какой-то акт бунтарства. Я просто понимал, кем я являюсь.

Но при этом прошел долгий путь к принятию себя. Он был нелегким, потому что воспитывался в религиозной семье.

Не могу сказать, что воспитание как-то повлияло на меня. Другой подход, наверное, лишь отсрочил бы мое принятие себя.

Потому что это всегда считали грехом и я так тоже в свое время думал. Поэтому даже с позицией любви существовала идея, что это грех. Мне так говорили в церкви, которую я любил. Мне об этом говорили родители. Об этом кричали гомофобы. И диссонанс был очень силен.

Как, по-вашему, могут повлиять на ребенка запреты?

— Они сбивают, потому что родители — это наш авторитет и маяк, на который мы ориентируемся. Поэтому у нас получается диссонанс внутри: в душе ты, например, знаешь, что ты ЛГБТ+ человек, но мама говорит, что ты не можешь им быть.

И у тебя здесь диссонанс. Ведь мама всегда говорит правду: не трогай горячее, потому что обожжешься или переобуйся с мокрой обуви, потому что заболеешь. И ты внутри знаешь, что будто себе не врешь, таким родился, но мама говорит, что это плохо.

И так, собственно, и начинаются детские депрессии. Это такой опять диссонанс, очень сильно сбивающий детей. Это может быть большой стресс, потому что ребенок не знает, кому верить. И, к сожалению, он боится с родителями говорить, потому что мама только сказала свое мнение и ты не можешь быть таким. Это страшно, когда ребенок не знает, к кому пойти.

А как вы думаете, вообще человек может выбирать свою ориентацию?

— Мне часто задают этот вопрос. И я люблю задавать его человеку, который его озвучил. Спрашиваю, был ли у нее или него может с друзьями когда-нибудь день, когда они сели и начали решать, кем быть, кто нравится.

Жизнь — это не игра, где ты можешь выбирать даже цвет глаз.

У меня не было дня, когда я сел и думал, кем мне быть. Однако у меня был день, когда я пытался изменить себя и стать гетеросексуалом, потому что мне говорили все, что я пойду в ад.

Я пытался себя очень сильно изменить, но это не сработало. Поэтому не то что выбрать невозможно, но изменить себя так же не получится.

По вашему опыту, какие могут быть опасности в том, что человек не принимает себя и свою ориентацию?

— Для меня это довольно тревожный вопрос, потому что я когда-то волонтерил в ЛГБТ+ организации и увидел там страшные цифры. Например, данные, что каждый год 1,8 миллиона подростков в возрасте от 14 до 24 лет пытаются совершить суицид. И это только по официальным данным.

Знаете, это как человек с рыжими волосами. Предположим, что рыжие волосы — это какая-то погрешность природы. И человек, родившийся с ними, смотрит на себя в зеркало и чувствует, что уже устал носить парик. Его ненавидят и постоянно говорят, что он просто ошибка природы: “Измени цвет волос, перекрасься”.

Наименьший вред, который от этого будет, это депрессия. Самий большой — это суицид. И самое трагическое, когда случаются такие самоубийства, находятся лица, которые говорят, что это хорошо, и нам не нужны такие люди.

Для меня это очень трагично, потому что знаю множество людей ЛГБТ+, и, к сожалению, некоторые из них поступили так, потому что им сказали, что они ошибка природы.

У меня была девочка знакомая в Чикаго. От нее родители отказались. У них были очень теплые отношения, но они из-за своих религиозных убеждений сказали, что она не может к ним приходить больше в гости. Мне было жаль, потому что это была очень хорошая девушка, такой теплый человек. Думаю, если бы Иисус мог на это посмотреть, сказал, что это нехорошо.

Как изменилась ваша жизнь и восприятие мира, когда вы приняли себя и свою ориентацию? Стало легче дышать?

— Это такой вопрос, от которого легче дышать. Я не знаю, были ли вы когда-то в селе, может видели, как лошадям связывают передние ноги, чтобы они не убегали. Однако, это свободное животное, которое хочет бегать и стремится к свободе. Но ему связывают ноги.

И когда я сделал каминг-аут, это было как разорвать эти цепи и позволить себе жить, как я хочу и умею.

Даже слово “каминг-аут”, если перевести его дословно с английского, означает “выйти”. И ты, правда, выходишь из этой тюрьмы и просто позволяешь себе свободно дышать, как после ковида маску снять.

Когда вы впервые признались о своей ориентации своим близким, родным, друзьям? Кто первым поддержал?

— Я в 2015 году начал жить с одной девочкой из Чикаго, и она мне сказала, что она бисексуалка. И впервые в жизни я услышал, что имею какую-то свободу просто сказать кому-то о своей ориентации, потому что она была такой же, как я.

Это было очень страшно, но это была гиперподдержка. Поэтому я очень рекомендую ЛГБТ+ людям именно обращаться с каминг-аутом в ЛГБТ+ сообщества в первую очередь. Ведь это люди из того же теста — это те, кто тебя поймут и могут что-нибудь подсказать.

А когда вы рассказали обо всем родителям? Как они восприняли каминг-аут?

— Мне было очень тревожно, потому что они религиозны. Я знал, что для них это будет звучать, если сказать грубо: “Мама, я иду в ад”.

Но они меня любят, и для них это выше каких-то убеждений, предубеждения или страха или мыслей социума.

Это правда тяжело, но любовь между ребенком и мамой стоит выше страха перед социумом.

Иначе ты реально тогда теряешь общение со своим родным человеком только потому, что ты не готов принять факт той подлинности. В конце концов ты дал жизнь этому ребенку, с ним все хорошо, он совершенен и такой, каким должен быть.

Может быть, вы можете посоветовать, куда обращаться за поддержкой подросткам из ЛГБТ+ сообщества?

— Можно просто поискать страницы Киев-Прайд, Харьков-Прайд. Существует страница ЛГБТ+ военных. Они уверен, знают людей, которые могут работать с подростками.

ЛГБТ+ люди просто могут даже поделиться своей историей. Это же не какой-нибудь урок, как быть геем. Нет, это просто разговор об опыте и объяснении человеку, что это не страшно.

Вы участвовали когда-то в маршах равенства? Возможно, вы можете сравнить их за рубежом и в Украине?

— В Украине не успел, потому что ехал еще таким испуганным религиозным парнем, которому говорили, что он дефективен. Я еще тогда молился, чтобы Бог меня изменил, а он, наверное, между тем смеялся и ждал, пока я себя приму.

Но здесь у меня уже был опыт посещения Прайда и это был для меня тяжелый опыт, потому что здесь люди празднуют, поддерживают, обнимаются, разбрасывают какие-то бусы, танцуют. Все очень напоминает карнавал, как в Рио-де-Жанейро.

Есть плакаты в поддержку прав женщин, потому что ЛГБТ+ сообщество очень сильно поддерживает женщин и гендерное равенство. Но сейчас это больше, чем напоминание о том, что равные права — это не меньше прав для кого-то.

Это не какой-то тортик. И если я хочу больше себе, то тебе будет меньше. Нет.

Просто мы просим, не надо нас убивать, увольнять с работы, там жечь на кострах. Дайте нам просто жить так же, как вы живете. И от этого никому не станет хуже.

Как вы считаете, отличается отношение к ЛГБТ+ сообщества за рубежом и в Украине?

— Советские мифы не существуют уже за границей. Мне кажется, что люди в большинстве своем отложили все страхи. Ибо они начали жить с ЛГБТ+ сообществом, которое уже добилось своих прав.

Однополые пары имеют те же права, что и гетеро. И люди увидели, что от этого их дети не стали ЛГБТ+, от этого семьи не распадаются, Бог не сбрасывает метеориты на Землю.

Общество не погибает в деградации, люди живут в мире и согласии, общаются очень тепло, живут безопасно, любят друг друга.

Пытаюсь смотреть с разных сторон, но я не могу придумать минусов гармоничного сосуществования обоих сообществ.

Какие вы могли бы особо выделить предубеждение о ЛГБТ+, которые не соответствуют действительности и больше вредят?

— Я думаю, что мое любимое — это пропаганда. Вообще “пропаганда” — это любимый термин гомофобов, которые сами занимаются ею.

Что такое пропаганда? Это навязывание идеи. То есть я к вам прихожу и говорю: “Будьте ЛГБТ+. Вот мой флаг, давайте вы будете ЛГБТ+. Не надо быть гетеро, потому что это уже скучно”. Нет, я так не поступаю.

Между тем существует гетеро-пропаганда, когда мне с детства говорить быть натуралом. Были фильмы, где только мужчины с женщинами. Родители тебе постоянно говорят, что нужно быть только гетеро.

Я не осуждаю, но опять же, это больше пропаганда, чем когда ЛГБТ+ люди просто говорят: “Не убивайте меня, дайте мне любить моего партнера”.

Второй миф, что дети увидят, потому что думают, что они от этого могут стать ЛГБТ+. Но я рос в гетеро-семье. Все мои друзья геи и лесбиянки росли так же. Мы смотрели одинаковые фильмы как Титаник, где парень и девушка. Учителя говорили, что должны быть мальчики и девочки. В церкви это говорили. От этого я не стал гетеро. Каким образом ребенок тогда может стать геем? Я не понимаю.

У меня есть несколько знакомых семей, где супруги однополые, у которых есть дети и все они гетеро. То есть существуют пары женщин, например, у них есть четверо сыновей и все гетеро. Также у меня есть друзья: пара мужчин, у которых есть дочь и сын — оба женаты на представителях противоположного пола.

И еще один миф — это угроза семье. Все общество говорит, что ЛГБТ+ разрушает институт традиционной семьи гетеро людей. И опять же ЛГБТ+ не делают какой-либо пропаганды и не пытаются заниматься перетягиванием каната. Никто никого не просит становиться геем.

Сейчас я живу в Сан-Франциско, и здесь не имеет значения, какая у тебя ориентация. От этого ничего не меняется, ни один взгляд не меняется. Достаточно того факта, как ты человек, твое сердце и твои действия, а не тот факт, кого ты любишь. Это просто любовь.

Понимаете, годами не давали права голоса ЛГБТ+. Мы всегда слышали о ЛГБТ+ только от гомофобов, церкви и советского общества.

Мы никогда не слышали от ЛГБТ+ человека: “Привет, я такой, и если у вас есть вопросы, мы с вами поговорим. Это нормально бояться чего-то, чего вы не видели. Я с радостью вам расскажу, чтобы вы потом сами составили мнение, а не давали каким-то гомофобным советским стереотипом формировать ваше сознание”.

Как думаете, насколько важно сейчас представителям ЛГБТ+ сообщества иметь возможность хотя бы заключать регистрируемые партнерства, о которых говорится в ответе президента на петицию о легализации однополых браков в Украине?

— Это всколыхнет общество, потому что у нас нет такой образованности в тему ЛГБТ+, чтобы люди не боялись.

Иногда слышу, что вот живите там себе, вас никто не трогает. А проблема как раз в том, что трогают. Потому что вы не можете жить в нормальной семье.

Поэтому это была бы очень выгодная стратегия для Украины, евроинтеграции, ведь это такой шаг в сторону цивилизации и Европы подальше от Советского Союза.

У меня большая просьба, спрашивайте у людей, пишите мне даже и задавайте вопросы, закидывайте совковые стереотипы.

Думаете ли вы сами о женитьбе?

— Я, наверное, отношусь к браку достаточно так консервативно и по старинке. Хочется верить, что это будет человек на всю жизнь.

У меня есть партнер. И это, наверное, еще этап исследования себя и своего партнера, динамики ваших отношений. Это нужно, чтобы знать точно, что в отношениях оба партнера будут счастливы.

Люди часто спешат и руководствуются этим романтизмом. Им хочется такой вечной любви, но они не успевают изучить подводные камни. И порой, к сожалению, из-за этого разводятся.

Поэтому если я буду вступать в брак, мне хочется точно знать, что мы с моим партнером исследовали все подводные камни и решили уже прыгнуть этот океан и плыть вместе к победному концу.

С какими наибольшими вызовами сталкивается ЛГБТ+ сообщество в Украине, по вашему мнению?

— Я думаю, что это вопрос безопасности и физического насилия. Это ужасно, что какие-то пятеро молодых людей могут там избить одного парня или девушку, потому что они ЛГБТ+.

Так не должно быть. И это должно обеспечить законодательство. Потому что в Америке гомофобы не перестали быть гомофобами, пока государство не сказало, что если ты что-нибудь скажешь или сделаешь, то это будет иметь последствия.

И когда государство такие законы не просто напишет, но и применит, общество подтянется. Поэтому, мне кажется, фактор безопасности самый важный.

Что можно было сделать, чтобы человека разных ориентаций могли лучше найти общий язык?

— Здесь уже есть ключевое понятие — найти общий язык. Вообще величайшее счастье, мне кажется, в жизни — это не богатство, не любовь, а когда тебя понимают. Когда ты понимаешь, что любой конфликт в отношениях можно разрешить, когда ты способен слушать человека, когда ты не закрыл уши. И это не два монолога, а диалог.

Но, к сожалению, некоторые люди не слышат. У меня было много таких дискуссий, где я людям показывал факты какие-то научные, а они говорят мне, что им это безразлично.

Думаю, я бы хотел просто пожелать людям хоть и не менять свое мнение, но не позволять советским стереотипом его диктовать. Пусть это будут ваши мысли.

Я уверяю, если люди откроют эту забитую молотком советскую дверь и позволят немного другому потоку правдивой информации говорить за себя, тогда все будет немного по-другому.

Потому что, если смотреть на ЛГБТ+ через призму гомофобии — это будет одна история. А если взглянуть на нее через призму обычного человеческого сердца, которое так же бьется и любит, — это будет совсем другое мнение.

Хорошо, что вы заговорили о любви напоследок, поскольку именно этой темой пронизана вся наша беседа. А что для вас означает любовь?

— Любовь — это, наверное, понимание, прежде всего. Это желание работать вместе для взаимовыгоды не какой-то материальной, а ментальной.

Когда ты понимаешь, что у тебя есть поддержка — человек, который поможет тебе расти, который тебя не упрекает, а наоборот хочет, чтобы тебе было лучше.

Любовь — это желание обеспечить другого человека всем хорошим, что есть на этой земле. Это могут быть и материальные блага, или какой-то душевный комфорт. И это не только стремление, но и действия, направленные на обеспечение этого жизненного тепла и счастья другому человеку.

Почему-то украинское общество готово воспринимать идею, когда в семье ребенка воспитывают, например, мать и бабушка, но категорически отказывается верить, что у некоторых детей есть две мамы или два папы. Читай, как ЛГБТ-пары воспитывают детей в Украине, несмотря на жесткие общественные стереотипы.

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