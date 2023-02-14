Интервью
Эксклюзив

История, запечатлевшаяся на телах: фотограф Марта Сырко о шрамах, ранениях и украинцах в кадре

Даниэла Долотова, редактор сайта 14 февраля 2023, 18:00
Марта Сирко
Фото: Instagram

Эксклюзивы
Донорство Одеса
Червоне — то любов: в Одессе влюбленные пары сдали кровь ко Дню Святого Валентина
Дворічна
Страшно, бо стріляють день і ніч: як проходить евакуація з Дворічної на Харківщині
Дворична
Страшно, потому что стреляют день и ночь: как проходит эвакуация из Двуречной в Харьковской области
История, запечатлевшаяся на телах: фотограф Марта Сырко о шрамах, ранениях и украинцах в кадре
Заглянуть за кулисы души. Любовные письма известных украинцев
Смотреть больше

Больше новостей
Історія родини Комарницьких, яка 11 місяців живе в укритті
В подвале даже встречали Новый год! История семьи из Чернобаевки, которая 11 месяцев живет в укрытии
ціна на пальне
Цена наконец-то падает? Подешевеет ли бензин и дизель этой весной
виплата 100$ від США
$100 для многодетных семей: кто и каким образом может получить помощь от США
Рамштайн-9
Угрозы, оружие, контрнаступление: итоги встречи Рамштайн-9 для Украины
Смотреть больше

Материалы по теме

Історія родини Комарницьких, яка 11 місяців живе в укритті
В подвале даже встречали Новый год! История семьи из Чернобаевки, которая 11 месяцев живет в укрытии
Рамштайн-9
Угрозы, оружие, контрнаступление: итоги встречи Рамштайн-9 для Украины
Гуманітарна допомога
Пройти мимо невозможно! История украинского волонтерства, ведущего Украину к победе
Воздушные шары со световозвращателями
Российские воздушные шары над Украиной: что известно и к чему это может привести

Видео
0:02:58
Херсонская область оккупация

Помощь для освобожденной Киселевки! Жизнь Херсонской области после оккупации
0:02:08
Вольнянск
Воронка пять метров и разбитые крыши и окна вокруг: последствия удара по частному сектору Вольнянска
Карта боевых действий в Украине
Актуальная карта боевых действий в Украине 14 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:49
Потьомкино
Не уцелел ни один дом: как село в Херсонской области прошло оккупацию и активные бои
Бахмут
Город разрушен на 100%! Все о ситуации в Бахмуте и интенсивности боев в Донецкой области
0:08:58
Туреччина
Ад Турции. Неделя после ужасного землетрясения — что происходит в стране сейчас
Карта бойових дій в Україні 13.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 13 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Карта бойових дій в Україні 12.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 12 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
0:10:53
Олексій Дмитрашківський
Хайп дороже жизни? Военный жестко обратился к украинцам и рассказал, какая ситуация в Запорожье
Больше видео
Гуманітарна допомога
Читать дальше
Пройти мимо невозможно! История украинского волонтерства, ведущего Украину к победе
Елена Зеленская
Читать дальше
Укладываешь ребенка спать, но не уверена, скажешь ли “доброе утро”: интервью первой леди немецкой детской программе Logo

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь