Мое хобби — это жизнь! История Анастасии, которая во время войны потеряла отца, но продолжает собственную борьбу

16-летняя Анастасия родом из Токмака Запорожской области. За свою жизнь девушка преуспела в спорте.

С четвертого класса Настя занимается вольной борьбой. Успела принять участие в соревнованиях на Чемпионате Украины, в международном турнире в Германии и на Чемпионате Европы в Болгарии.

Спорт для девушки — это вся ее жизнь. Благодаря своей настойчивости и ответственности Анастасия научилась принимать правильные решения, поддерживать свое внутреннее состояние в тонусе и быть активной, смелой и решительной.

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Это помогает ей держаться, несмотря на все трудности, с которыми приходится сталкиваться в жизни. Война изменила все планы Анастасии. Громкие взрывы, постоянные стрессы и переживания негативно повлияли на общее состояние девушки.

Во время одной из российских атак на Запорожье у Настиного папы остановилось сердце, в результате чего мужчина скончался. Девушка тяжело переживала потерю родного человека, ведь с отцом они были не разлей водой. Он всегда поддерживал свою дочь и проявлял свою родительскую любовь.

Анастасия рассказывает о своих хобби, отношениях с отцом, эмоциях во время войны, мечтах и планах. Больше об уникальной истории девушки читай в материале.

Война — это смерть. Я выбираю жизнь

— Честно говоря, мы не были готовы к войне в таких масштабах, в которых она продолжается до сих пор. Это слово у меня вызывает только ужас. Уверена, что таких, как я, тысячи по всей Украине. Война — это смерть, тирания и убийство невиновных.

Я пытаюсь находить что-то положительное в своей жизни, но сейчас это тяжело. Никогда не думала, что меня может что-то так сильно огорчать. Но война — это даже не об унынии, это — боль, которую трудно описать словами.

Говорят, когда человек теряет, то сразу получает что-то новое. Пока что война только забирает — дорогих мне людей, силы, мотивацию, уверенность в себе, желание мечтать. Но я считаю себя сильной, поэтому никто и ничто не сможет меня сломить.

Я принимаю эту боль, но борюсь с ней и строю свою жизнь по-новому. Уверена, что мы победим, потому что за всю историю существования человечества, зло еще никогда не побеждало правду и добро.

Мой отец — залог всех моих достижений

— Трудно понять, что моего отца больше нет. Война вырвала его от меня, и это навсегда. Отец был для меня лучшим примером. Он стал моим первым тренером по атлетике, вдохновлял меня работать над собой и добиваться новых успехов.

Мой папа был тренером по атлетике, волейболу и туризму, а также в свое время работал в школе учителем физкультуры. Таким образом, он воспитал немало детей: каждому давал полезные советы, помогал и мотивировал. О нем отзываются как об умном, добром и сильном мужчине.

Его особенностью была постоянная улыбка на лице. Что бы в жизни ни случилось, он умел найти решение по любым проблемам и никогда не опускал рук.

Теперь я знаю, каково это быть настоящим семьянином. Он своим примером показал нам, кто такой настоящий отец — тот, кто поддерживает, помогает, ценит и веселит при необходимости.

Папа постоянно нас защищал, поэтому мы с братом всегда чувствовали себя в полной безопасности. Сейчас всего этого нам очень не хватает. Со всем мы должны справляться без него. Это сложно, но отец учил нас быть выносливыми, поэтому мы все сможем.

Именно он привил мне любовь к спорту. Папа делал все, что было в его силах. Не раз говорил мне, что все мои успехи и поражения — это его гордость.

Он по-разному умел поддержать на моем пути, поэтому я уверена, что именно благодаря своему папе у меня есть безудержное желание добиваться новых успехов, несмотря ни на что.

Я учусь во Львове, поэтому в последнее время не так часто получалось быть дома. Когда я возвращалась с каникул обратно на учебу, папа всегда провожал меня на поезд.

Он так хотел быть со мной как можно дольше, что даже когда поезд уже тронулся — он бежал за ним. Это выглядело довольно забавно.

О хобби и успехах в спорте

— В 2019 году состоялся чемпионат Украины в Одессе, где я заняла третье место. Это явилось началом моих больших достижений.

Перед чемпионатом был международный турнир в Германии, в котором я тоже участвовала. Тогда провела семь тяжелых поединков и завоевала второе место среди 23 участниц моей весовой категории. А еще я неоднократная чемпионка областных соревнований и Запорожской и Львовской областей.

Бывало, что во время соревнований я получала травмы. Мне сделали довольно сложную операцию, к счастью, она была успешной. Несмотря на это, у меня не исчезла жажда спорта, новых соревнований и побед.

Конечно, больше всего в жизни я люблю спорт, но считаю, что стоит пробовать себя и в других областях. В мире так много всего увлекательного!

Мое хобби — это жизнь! История Анастасии, которая во время войны потеряла отца, но продолжает собственную борьбу / 2 Фотографии

Я развиваю свои навыки в рисовании и люблю писать стихи. Это успокаивает меня и помогает восстанавливать внутренние силы. Отдых необходим для нас, но если он еще полезен, то это двойное наслаждение для меня.

Когда меня спрашивают, каково мое хобби, я всегда отвечаю — жизнь! Я люблю жить! А весь накапливающийся во мне негатив выливаю в спорт. Это мой самый лучший метод бороться с плохими эмоциями.

Единство — это когда тебя всегда готовы поддержать

— Очень приятно, что на свете есть люди, которые готовы тебя поддержать. И здесь речь идет не только о материальной помощи, иногда хорошее слово весит гораздо больше, чем какая-то вещь.

Недавно я стала подопечной БФ Дети Героев, который заботится о таких детях, как я. В нашей семье есть помощник, который всегда о нас заботится.

Он спрашивает о наших потребностях, интересуется общим самочувствием, рассказывает обо всех программах, которые предлагает фонд, и многое другое.

Мы получили финансовую и гуманитарную помощь. Это свидетельствует, что в нашей стране есть люди, готовые подставить свое плечо помощи. Все это называется единством, за что я очень благодарна.

Мой младший брат благодаря фонду ездил в лагерь. Ему там очень понравилось. Говорит, отдохнул там и телом и душой. Мне также предлагали посетить лагерь, но пока нет свободного времени — все лето занято разными делами.

Победа наступит тогда, когда мы приложим максимум усилий для своей армии

— Желаю всем украинцам выдержки и силы бороться до конца. Мы достойны только лучшего! Пусть всех нас хранит Бог!

Хочется, чтобы украинцы не переставали поддерживать друг друга в это время. Иногда даже несколько гривен могут спасти чью-то жизнь. Мы должны помнить, что маленькой помощи сейчас нет, и каждый донат — невероятная поддержка.

Наша задача и наша обязанность быть доброжелательным друг к другу, проявлять инициативу и помогать нашим защитникам приближать победу Украины.

Украинцев сейчас объединяет немало. У нас общая борьба против врага, общая радость маленьких побед и общая боль каждого горя. Лучшее в нашем единстве то, что мы не опускаем рук и при всем прилагаем усилия к победе.

Читай историю Анастасии, пытающейся найти свет среди тьмы. Как девушка помогает фронту после смерти отца на войне и как изменилась жизнь после полномасштабного вторжения читай в материале.

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