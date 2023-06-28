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Моє хобі — це життя! Історія Анастасії, яка під час війни втратила батька, але продовжує власну боротьбу

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 28 Червня 2023, 08:00
історія анастасії

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