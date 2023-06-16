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Я намагаюся знайти світло серед темряви — 17-річна Анастасія, батько якої загинув на фронті, передає розмальовані прапори на передову

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 16 Червня 2023, 10:00
Історія випускниці Анастасії, яка втратила батька на війні

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