Я пытаюсь найти свет среди тьмы — 17-летняя Анастасия, отец которой погиб на фронте, передает разрисованные флаги на передовую

Анастасия — активная волонтер из Днепропетровской области. В этом году девушка заканчивает 11 класс и готовится к поступлению в театральный университет. Она увлекается танцами и музыкой, прекрасно декламирует поэзию и обладает большим талантом к рисованию.

Ранее Анастасия занималась петриковской росписью, затем начала разрисовывать одежду и шопперы, а с начала полномасштабного вторжения девушка использует свои таланты, чтобы помочь ВСУ.

Она расписывает украинские флаги и отправляет их военным в ту же бригаду, где служил папа. Говорит, они — обереги для наших воинов и символ отваги и несокрушимости.

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Отец Анастасии добровольно вступил в ряды ВСУ и защищал страну от российских оккупантов на Донецком направлении. К сожалению, его жизнь оборвалась на поле боя при выполнении боевого задания.

Девушка тяжело переживает потерю родного человека, однако всеми силами пытается не опускать рук и продолжает развиваться, несмотря на боль, которую причинила ей эта война.

Анастасия рассказывает о своих хобби, отношениях с отцом, эмоциях во время войны, мечтах и планах на будущее. Больше об уникальной истории девушки читай в материале.

Как война изменила жизнь Анастасии

Я ощутила, как на меня повлияла война. Раньше моя жизнь была полна радостей — теперь я стала более серьезной. Мне тяжело расслабиться и наслаждаться жизнью так, как это было раньше.

В первые дни полномасштабного вторжения меня переполнял страх — каждый посторонний звук казался взрывом.

Я находилась в полной апатии: не могла ни есть, ни спать, не хотела ничего делать и просто лежала на кровати или сидела в углу и читала новости.

Родители по-разному успокаивали меня с младшей сестрой, но страх все равно меня не покидал.

Через некоторое время стало получше — рисование и танцы лучше всего помогали мне справляться с негативными эмоциями и мыслями. Казалось, все самое плохое уже позади, война скоро закончится и все мы вернемся к привычной жизни.

Но после того, как отец сообщил нам о своем намерении пойти в армию, я снова начала сильно переживать. Не было смысла уговаривать папу оставаться дома, потому что никакие слова не смогли бы повлиять на его решение. Сначала он поехал на военные учения во Львовскую область, а затем его отправили на фронт.

Таким образом, он оказался на Донецком направлении, где защищал Украину от российских захватчиков. Однако через полгода оккупанты его убили, и с тех пор я чувствую, что моя жизнь разбилась на мелкие части.

Мой отец всегда с нами

Я постоянно вспоминаю своего папу и самые счастливые моменты с ним. Он всегда куда-то возил нас — на прогулки возле Днепра, в кинотеатр, цирк или просто в парк. Мы всегда весело проводили время вместе. Когда я была маленькой, он никогда не приезжал домой без игрушки или какой-нибудь вкусности.

Папа больше всего запомнился мне своим “острым” умом. Он знал все, о чем я его спрашивала. Не важно, касалось ли это истории или математики — он был настоящей энциклопедией для меня.

Всегда говорил, что хочет для своих детей только лучшего будущего. Именно поэтому пошел на войну, чтобы защитить нас от российских оккупантов и дать нам возможность жить в свободной Украине.

Папа научил меня в любых ситуациях всегда оставаться собой. Он показал мне пример, как быть целеустремленной и уверенно идти к своей цели.

Когда меня спрашивают об успехах, я не всегда знаю, что ответить, хотя имею две папки дипломов, грамот и благодарностей. В основном это из школьных олимпиад, конкурсов и других соревнований, на которых я занимала призовые места.

Сейчас моя активность значительно ослабла из-за ощутимого влияния войны, а также я много времени уделяю подготовке к поступлению в университет.

Волонтерство — это мой вклад в нашу общую победу!

Я очень люблю рисовать. Раньше занималась петриковской росписью, а сейчас больше нравится разрисовывать одежду и другие вещи. Этим я занимаюсь уже три года.

Сначала принимала заказы на роспись футболок и шопперов, сейчас это потеряло актуальность. Возможно, вернусь к этому позже, если будут новые заказы. У меня есть своя страница в Instagram, где я загружаю фотографии своих работ.

Во время военной службы папы мы не имели возможности общаться так часто, но связь поддерживали через сообщения в соцсетях. Папа очень любил восхвалять меня среди своих собратьев и рассказывал им о моих успехах.

Так возникла идея разрисовывать украинские флаги и отправлять их на фронт. Обычно я рисую национальную символику или пишу мотивирующие фразы, вдохновляющие военных держать боевой дух.

Мне удалось разрисовать уже более 70 флагов. Я отправляю их через волонтеров или напрямую связываюсь с военными, с которыми меня познакомил мой папа.

Его собратья берут эти флаги с собой, когда идут в бой. К сожалению, некоторые уже не возвращаются. Я мечтаю увидеть свои флаги на освобожденных территориях и уже представляю, как они развеваются на временно оккупированной Луганской области, в Мариуполе или Крыму.

Благодаря добрым людям я знаю, что нас не одолеть!

Война научила меня различать людей. К сожалению, некоторые оказались коварными и ложными. Моральная поддержка — один из самых действенных способов чувствовать себя “в своем теле”.

Недавно я стала подопечной БФ Дети Героев, который заботится о нашей семье и оказывает нам разные виды помощи. Честно говоря, я не знаю, когда бы могла приобрести себе ноутбук, а фонд позаботился об этом, и теперь я могу легко общаться или учиться дистанционно.

Я понимаю, что никакие материальные вещи не смогут заменить мне родного отца, но благодаря фонду я чувствую, что на этом “корабле” мы не одни.

Для кого-то может показаться, что ноутбук — это далеко не самая необходимая вещь, которая сейчас нужна детям. И в какой-то степени это правда, но есть еще другая сторона этой медали.

Благодаря такой поддержке я продолжаю учиться, общаюсь с друзьями, которые далеко от дома, просматриваю фильмы и слушаю музыку, когда тяжело на душе. Возможно, звучит несколько странно, но ноутбук действительно помогает мне переживать сложные жизненные обстоятельства.

Таких, как я, много. Кто-то во время эвакуации не смог забрать компьютер с собой, у кого-то он утонул под водой, а у кого-то его украли российские военные. БФ Дети Героев открыл сбор на закупку гаджетов, поэтому, если есть возможность — присоединитесь к нему и поддержите таких, как я. Поверьте, через некоторое время добро точно вернется к вам сторицей.

Для меня важно чувствовать поддержку других. В таком случае я понимаю, что меня окружают люди, на которых я могу положиться, если сама не смогу справиться со своими проблемами.

О мечтах и планах на будущее

Я хочу поступить в университет на театральное искусство. Выбрала такую специальность, потому что очень люблю изучать и декламировать разные произведения: стихи, поэмы, басни. Когда я нахожусь в театре, у меня сразу возникает желание быть на месте актеров. Они вдохновляют меня дарить людям эмоции.

Мне еще ни разу не приходилось быть за границей. Но как человек, любящий изучать культуру разных народов, мечтаю много путешествовать. Страны Скандинавского полуострова — первые, которые я хочу посетить.

Я вижу свою страну успешной — такой, о которой будут говорить миллионы и которая станет одной из самых туристических стран мира. Мы заслуживаем этого, поэтому я хочу приложить свои усилия для ее процветания. В моих планах развить отечественное кино, поскольку это мощный способ представить Украину всему миру.

Желаю всем украинцам силы и выносливости. Как бы сложно ни было, мы должны двигаться вперед. Победа близко!

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